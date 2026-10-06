21 Yaş Altı Takımı hakkında, Polonya'yı 6-2 yenerek kendi yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası'nın finallerine kalifiye olan takım için: "Öncelikle tebrikler, çünkü 21 Yaş Altı Takımı çok iyi bir sonuç aldı. Doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar, bence bu olumlu. Baldini'yi yaptıkları için tebrik ediyorum: kesinlikle Milli Takım'a gelecek çok sayıda iyi çocuk olacak".





Vialli hakkında: "Onu kim özlemiyor ki? Coverciano'da onun eksikliğini hissettim".





Son olarak, bugün FIGC Komiseri olarak atanan Malagò meselesi hakkında: "İşlerin sonuca bağlanmış olmasından mutluyum. Herkes için uygun görünüyor ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum".







