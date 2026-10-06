Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, Rimini'de düzenlenen Vialli Ödülü'nde, İtalya'nın milli takım arasındaki bu dördüncü ve son maçta Türkiye'yi 3-1 yenmesinden bir gün sonra konuştu: "Çocuklarla birlikte olmak olumlu bir şeydi, bu kesin. Böyle dört maç gerçekten çok fazla, bunun ideal bir format olduğunu düşünmüyorum" diyen teknik direktör, Sky'a konuştu. İtalya'yı nasıl değerlendiriyorum? Bence dengeli olmak gerekiyor, ilk maç bir felaket değildi, şu anda da inanılmaz bir şey değil. Dengeli olmak gerekiyor: takım gelişmeli, aylar geçtikçe daha da gençleşecek genç bir takım ve hata yapmaya da ihtiyacı var. Dengeli kalmak gerekiyor, bence en doğrusu bu".
Mancini uyardı: "İtalya Milli Takımı daha da gençleşecek. 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan çok sayıda yetenekli genç gelecek"
21 Yaş Altı Takımı hakkında, Polonya'yı 6-2 yenerek kendi yaş kategorisindeki Avrupa Şampiyonası'nın finallerine kalifiye olan takım için: "Öncelikle tebrikler, çünkü 21 Yaş Altı Takımı çok iyi bir sonuç aldı. Doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar, bence bu olumlu. Baldini'yi yaptıkları için tebrik ediyorum: kesinlikle Milli Takım'a gelecek çok sayıda iyi çocuk olacak".
Vialli hakkında: "Onu kim özlemiyor ki? Coverciano'da onun eksikliğini hissettim".
Son olarak, bugün FIGC Komiseri olarak atanan Malagò meselesi hakkında: "İşlerin sonuca bağlanmış olmasından mutluyum. Herkes için uygun görünüyor ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum".
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