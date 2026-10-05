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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
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Mancini: Türkiye zayıf bir takım değil, turu Belçika'da garantileyeceğiz

İtalya - Türkiye
İtalya
Türkiye
UEFA Nations League A
R. Mancini
F. Esposito
İtalya
Türkiye

İtalya, Vieri ve Luca Toni'nin halefini buldu mu?

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Azzurri'nin Bologna'da Türkiye'yi 3-1 yenmesinin, çok sayıda değişikliğe ve yorgunluğa rağmen takımın gelişimini yansıttığını belirterek, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselme meselesinin büyük olasılıkla Belçika'da belli olacağını vurguladı.

Mancini, Inter forveti Francesco Pio Esposito'ya büyük övgüler yağdırdı; onun gelecekte muhteşem bir forvet olabileceğini ifade etti. Ardından basın toplantısında merhum Luca Vialli hakkında konuşması gazetecilerin alkışlarını topladı.

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  • İstisnai bir oyuncu: Vieri ve Luca Toni'nin halefi

    Mancini, Pio Esposito hakkında şunları söyledi: "Bence gollere, rekabete ve oynamaya aç biri. Olağanüstü bir oyuncu ve bence iki yıl içinde takımı rahat oynatabilecek bir forvet olabilir, tıpkı Christian Vieri ve Luca Toni gibi."

    Maçın ardından Tuttosport'un aktardığına göre şunları ekledi: "Fiziksel gücü ve teknik yetenekleri göz önüne alındığında, bence harika bir forvet olabilir."

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  • Herkes yorgunluğu hissetti: Kötü bir başlangıç

    Maç hakkında Mancini şunları söyledi: "Değişiklikler yapmamıza rağmen herkesin yorgunluktan muzdarip olduğu açıktı. Kötü başladık ama beraberlik golünün hemen ardından gol atarak akıllı davrandık, üstelik bu dördüncü maçımızdı."

    Alessandro Romano hakkında ise şöyle konuştu: "Romano orta sahada da oynayabilir, gelişmek için başka maçlar oynaması gerekiyor." Ardından ekledi: "Romano Roma'da iyi oynadı, bu akşam da iyi oynadı."

    Scamacca hakkında ise şunları ifade etti: "Sahip olduğu yeteneklere kıyasla çok daha fazlasını verebileceğini düşünüyorum. Rugani gibi onu da oyundan aldım çünkü ikisi de sarı kart görmüştü ve hakem her an ikinci kartı gösterebilecek gibi görünüyordu."

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  • Montella'dan teselli: Türkiye zayıf değil!

    Kasım ayı maçlarıyla ilgili olarak Mancini şunları vurguladı: "Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, Kasım maçlarının nasıl gideceğini göreceğiz. Büyük olasılıkla finale kalmayı Belçika'da garantileyeceğiz."

    Mağlubiyetine rağmen Türkiye'nin seviyesini övdü ve şöyle dedi: "Türkiye kaybetmesine rağmen o kadar da zayıf değil. Dokuz oyuncu değiştirdik, bu yüzden oyundaki akıcılığın bir kısmını yitirdik, ancak başka türlü yapamazdık çünkü çok fazla çaba harcadık. Çok olumlu bir maçtı."

    Ekledi: "Sonuçlardan bağımsız olarak takımın topluca gelişmesinden memnunuz. Hâlâ finale kalma yarışında olmamız gerçekten güzel bir hedef."

    Türkiye'nin teknik direktörü Vincenzo Montella hakkında ise şunları söyledi: "Montella'nın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum, çünkü Türkiye'yi hem Dünya Kupası'na hem de UEFA Uluslar Ligi'nin ilk grubuna geri getirdi. Benim durumum ondan farklıydı çünkü ben milli takımı değil, Galatasaray'ı çalıştırdım."

    Devam etti: "Önemli oyuncuların yokluğunda Türkiye kesinlikle bir şeyler kaybetti. İlk maçı çok iyi oynadık ve 3-0 öne geçtikten sonra onlar için geri dönmek kolay değildi. Bu geceye gelince, dengeli bir maçtı ve iki takım da iyi oynadı."

    Calafiori hakkında şunları söyledi: "Teknik ve fiziksel açıdan henüz zihinsel ve düşünsel seviyesine ulaşmadı. Kesinlikle, o zaten bir lider."

    Vergara ve Dombia hakkında şunları açıkladı: "Vergara seviyesini yükseltmek için bu maçları oynamaya ihtiyaç duyuyor. Çok gelişeceğinden eminim." Şunu ekledi: "Dombia, Vergara'dan daha ileride çünkü zaten UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor."

    Basın toplantısının sonunda Mancini'ye, milli takımdaki ilk dönemine kıyasla en çok kimi özlediği soruldu ve şöyle yanıt verdi: "Luca Vialli'yi özledim." Bu söz, toplantıda bulunan gazetecilerin alkışını aldı.

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  • Sıcak alkışlar: Vialli'yi özlüyorum

    Basın toplantısının sonunda Mancini'ye, milli takımla geçirdiği ilk döneme kıyasla en çok kimi özlediği soruldu. Verdiği cevap, "Luca Vialli'yi özledim" oldu ve bu söz, orada bulunan gazetecilerin alkışını topladı.

    Vialli, teknik direktörün Azzurri ile geçirdiği ilk dönemde Mancini'nin yanında önemli bir rol üstlenmiş ve EURO 2020 şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.

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