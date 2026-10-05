Mancini: Türkiye zayıf bir takım değil, turu Belçika'da garantileyeceğiz

Kasım ayı maçlarıyla ilgili olarak Mancini şunları vurguladı: "Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, Kasım maçlarının nasıl gideceğini göreceğiz. Büyük olasılıkla finale kalmayı Belçika'da garantileyeceğiz."

Mağlubiyetine rağmen Türkiye'nin seviyesini övdü ve şöyle dedi: "Türkiye kaybetmesine rağmen o kadar da zayıf değil. Dokuz oyuncu değiştirdik, bu yüzden oyundaki akıcılığın bir kısmını yitirdik, ancak başka türlü yapamazdık çünkü çok fazla çaba harcadık. Çok olumlu bir maçtı."

Ekledi: "Sonuçlardan bağımsız olarak takımın topluca gelişmesinden memnunuz. Hâlâ finale kalma yarışında olmamız gerçekten güzel bir hedef."

Türkiye'nin teknik direktörü Vincenzo Montella hakkında ise şunları söyledi: "Montella'nın harika bir iş çıkardığını düşünüyorum, çünkü Türkiye'yi hem Dünya Kupası'na hem de UEFA Uluslar Ligi'nin ilk grubuna geri getirdi. Benim durumum ondan farklıydı çünkü ben milli takımı değil, Galatasaray'ı çalıştırdım."

Devam etti: "Önemli oyuncuların yokluğunda Türkiye kesinlikle bir şeyler kaybetti. İlk maçı çok iyi oynadık ve 3-0 öne geçtikten sonra onlar için geri dönmek kolay değildi. Bu geceye gelince, dengeli bir maçtı ve iki takım da iyi oynadı."

Calafiori hakkında şunları söyledi: "Teknik ve fiziksel açıdan henüz zihinsel ve düşünsel seviyesine ulaşmadı. Kesinlikle, o zaten bir lider."

Vergara ve Dombia hakkında şunları açıkladı: "Vergara seviyesini yükseltmek için bu maçları oynamaya ihtiyaç duyuyor. Çok gelişeceğinden eminim." Şunu ekledi: "Dombia, Vergara'dan daha ileride çünkü zaten UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor."

Basın toplantısının sonunda Mancini'ye, milli takımdaki ilk dönemine kıyasla en çok kimi özlediği soruldu ve şöyle yanıt verdi: "Luca Vialli'yi özledim." Bu söz, toplantıda bulunan gazetecilerin alkışını aldı.