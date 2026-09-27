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Mancini'nin Türkiye ayrılığı! İtalya Teknik Direktörü, uçuş kâbusundan kaçınmak için Barella ve Maldini'yi evde bıraktı
Mancini, zorlu Türkiye yolculuğundan kaçınmak için İtalya kadrosunu böldü
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar Ligi'nde Bursa'da Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde 33 kişilik milli takım kadrosunu ikiye bölerek cesur bir taktik kararı aldı. Mancini, tam kadroyu Atatürk Spor Kompleksi'ne götürmek yerine 10 oyuncuyu Coverciano'daki Federal Teknik Merkez'de bıraktı.
23 kişilik daha dar bir kadro, deplasmandaki grup maçını oynamak üzere Türkiye'ye giden uçağa bindi.
Bu stratejik hamle, yoğun uluslararası maç takvimi sırasında kilit oyuncuları gereksiz seyahat yorgunluğundan korumayı amaçlıyor.
- Insidefoto
Barella ve Maldini, Coverciano'da geride kalan grubun başını çekiyor
Floransa'da kalan 10 oyuncu arasında Inter orta sahası Nicolo Barella, Monza forveti Daniel Maldini ve Roma savunmacısı Gianluca Mancini yer alıyor. Bu isimlere Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma da eşlik ediyor.
Mancini, kadroya alınmayan grubun maç kondisyonunu en üst seviyede tutmak için Coverciano'da özel bir antrenman ve fiziksel toparlanma programı düzenledi.
Dinlendirilen oyuncular, teknik ve sağlık ekibinden Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi ile çalışmalarını sürdürüyor.
Paris ve Bologna maçlarına öncelik vermek için tasarlanan stratejik rotasyon
Mancini'nin kadroyu bölmesi, Avrupa'nın elit futbolunda yaygın olarak kullanılan yüksek performanslı yük yönetimi yaklaşımlarını taklit ediyor. Teknik ekip, on oyuncuyu Bursa'ya yapılacak zorlu gidiş-dönüş yolculuğundan muaf tutarak kadronun yarısının yaklaşan Uluslar Ligi maçları öncesinde dinç kalmasını sağladı.
İtalya, 2 Ekim'de Fransa ile oynamak için yüksek önem taşıyan bir Paris deplasmanına çıkacak, ardından 5 Ekim'de Bologna'da Türkiye'yi konuk etmek üzere evine dönecek.
Teknik ekip, üç milli maçın tamamında performansı en üst düzeye çıkarmak için enerji tasarrufuna öncelik verdi.
- Flash Press Agency
Azzurri, tam kadronun yeniden bir araya gelmesinden önce Bursa'daki karşılaşmaya hazırlanıyor
Deplasman için seçilen 23 oyuncu, pazar akşamı Vincenzo Montella'nın Türkiye'siyle oynanacak karşılaşma öncesinde Bursa'da maç günü hazırlıklarını tamamladı. Maç, İtalya saatiyle 20.45'te başlayacak.
Bursa'da son düdüğün çalmasının ardından deplasmana giden kadro, Coverciano grubuyla yeniden bir araya gelmek üzere İtalya'ya dönecek.
Ardından Mancini, Paris'te Fransa ile oynanacak yaklaşan deplasman için 33 kişilik tam kadrosunu hazırlayacak.
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