Mancini'nin Türkiye ayrılığı! İtalya Teknik Direktörü, uçuş kâbusundan kaçınmak için Barella ve Maldini'yi evde bıraktı

Floransa'da kalan 10 oyuncu arasında Inter orta sahası Nicolo Barella, Monza forveti Daniel Maldini ve Roma savunmacısı Gianluca Mancini yer alıyor. Bu isimlere Honest Ahanor, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma da eşlik ediyor.

Mancini, kadroya alınmayan grubun maç kondisyonunu en üst seviyede tutmak için Coverciano'da özel bir antrenman ve fiziksel toparlanma programı düzenledi.

Dinlendirilen oyuncular, teknik ve sağlık ekibinden Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi ile çalışmalarını sürdürüyor.