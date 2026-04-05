Sezonun en önemli anında Inter, şampiyonluk yarışında rakiplerine büyük bir darbe indirdi ve liderlik koltuğuna daha da sıkı sarıldı. Nerazzurri, San Siro'da Roma'ya karşı tek taraflı bir maç kazandı: Hiçbir anı tartışmaya yer bırakmayan karşılaşma 5-2 sona erdi. Yarın akşam Napoli ile Milan arasında oynanacak ertelenen maçı beklerken, bugün Chivu'nun takımı Rossoneri'ye karşı +9 farkla birinci sırada ve Antonio Conte'nin takımına karşı 10 puan avantajlı durumda. Lautaro Martinez maçın ilk dakikasında skoru açtı, Giallorossi ise devre arifesinde Mancini'nin golüyle cevap verdi ancak ikinci yarıda maçın gidişatı değişmedi; Çalhanoğlu, yine Lautaro, ardından Thuram ve Barella. Maçı bitiren Pellegrini'nin golü ise anlamsız kaldı.
Mancini'nin sakatlığı, durumu ve ne zaman sahalara dönebileceği: sağlık durumu, Gasperini'nin açıklamaları ve Roma maçında onun yerine kim oynayabilir
GASPERINI'NİN MANCINI HAKKINDAKİ SÖZLERİ
Maçın öne çıkan isimleri arasında, ikinci yarının başında sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Roma'nın savunma oyuncusu Gianluca Mancini de vardı: Onun yerine Ghilardi oyuna girdi, ancak Mancini'nin çıkmasının ardından Giallorossi çöktü ve Inter vites yükseltti. Önümüzdeki saatlerde Giallorossi'nin stoperi, sakatlığının ciddiyetini ve özellikle de Pisa ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyip giyemeyeceğini belirlemek için gerekli tetkiklere girecek; ancak durumun netleşmesini beklerken, Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini maç sonrası basın toplantısında stoperinin durumu hakkında şunları söyledi: "Mancini bizim için önemli bir oyuncu ve kadro tam olduğunda kesinlikle daha rekabetçi oluyoruz."
ROMA'DA MANCINI'NİN YERİNE KİM OYNAYABİLİR?
Mancini'nin Roma'nın önümüzdeki maçlarında forma giyememesi durumunda, Giallorossi özellikle kişilik ve liderlik açısından önemli bir oyuncuyu kaybetmiş olacak. Böyle bir durumda teknik direktör, onun yerini alacak yeni bir stoper bulmak zorunda kalacak ve bu rol için en güçlü aday, San Siro'da zaten onun yerini almış olan Ghilardi olabilir; Alternatif ise Gasperini'nin üçlü savunmasında tüm pozisyonlarda oynamış olan Polonyalı Ziolkowski olabilir. Sağ bek pozisyonunda Celik de birçok kez forma giydi, bu bir seçenek olabilir ancak muhtemelen sadece Wesley'in kanat pozisyonuna dönmesi durumunda söz konusu olacaktır.