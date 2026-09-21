Mancini'nin İtalya'sı nasıl oynuyor: "İki forvet ya da 4-3-3, iyi oynamak ve keyif almak"

Mancini'nin kafasında her zaman öncelikli tercih 4-3-3 dizilişi oldu, ancak eldeki santrfor bolluğu nedeniyle çift forvet seçeneğinden de söz etmek kaçınılmaz.





Kadroya çağrılan oyuncular, özellikle de teknik direktörün tercihlerini azımsanmayacak ölçüde etkileyebilecek eksikler (özellikle Dimarco) analiz edildiğinde, hocanın sahaya sürebileceği ideal ilk 11, gerektiğinde 4-3-1-2'ye dönüşebilecek akışkan bir 4-3-3 olabilir.





Kalede kaptan Donnarumma, savunmanın merkezinde Mancini ve Bastoni, Arsenal modelinde sol bek olarak Calafiori ve sağda Kayode (gelecek için Palestra beklenirken). Orta sahada Barella ve Tonali, oyunun merkezinde Alessandro Romano'ya en baştan eşlik edebilir, ancak Frattesi'nin ceza sahasına koşular atan bir orta saha olarak oynayıp Tonali'nin oyun kurucu olması ihtimali de göz ardı edilmemeli.

Son olarak hücumda Kean ve Pio Esposito ilk 11'de başlayacak; Como'nun santrforu sola açılacak ve Daniel Maldini ile Samuele Inacio'dan biri de sağa açılma serbestliğiyle 10 numara pozisyonunda görev yapacak.





İtalya (4-3-3/4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Maldini, Pio Esposito, Kean.