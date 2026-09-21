Mancini'nin İtalya'sı nasıl oynuyor: "İki forvet ya da 4-3-3, iyi oynamak ve keyif almak"

Roberto Mancini yönetimindeki yeni İtalya, bugün Coverciano’daki ilk basın toplantısıyla resmen start aldı. Bu toplantı, Belçika, Fransa ve Türkiye’ye karşı oynanacak 4 Nations League maçı öncesinde milli takım çalışmalarının başlangıcını yaptı.
İlk aday kadro, birçok yeni isme kapıyı açarken çok sayıda tanıdık ismi de içerdi. Teknik direktör, şu anki ve gelecekteki futbol anlayışının ne olduğunu ve bunu takıma nasıl aktarmaya çalışacağını anlattı; ancak teknik ve taktik açıdan da şimdiden bazı ipuçları verdi. İtalya, önümüzdeki maçlarda nasıl oynayacak? Bunu açıklamaya çalışalım.