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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Mancini'nin İtalya'sı nasıl oynuyor: "İki forvet ya da 4-3-3, iyi oynamak ve keyif almak"

İtalya
İtalya - Belçika
Belçika
UEFA Nations League A
Türkiye - İtalya
Türkiye
İtalya - Türkiye
Fransa - İtalya
Fransa

4-3-3 mü, 4-3-1-2 mi? Solda kim oynayacak? Kanat oyuncuları olmadan hücum hattında ne kadar çok soru işareti var.

Roberto Mancini yönetimindeki yeni İtalya, bugün Coverciano’daki ilk basın toplantısıyla resmen start aldı. Bu toplantı, Belçika, Fransa ve Türkiye’ye karşı oynanacak 4 Nations League maçı öncesinde milli takım çalışmalarının başlangıcını yaptı.

İlk aday kadro, birçok yeni isme kapıyı açarken çok sayıda tanıdık ismi de içerdi. Teknik direktör, şu anki ve gelecekteki futbol anlayışının ne olduğunu ve bunu takıma nasıl aktarmaya çalışacağını anlattı; ancak teknik ve taktik açıdan da şimdiden bazı ipuçları verdi. İtalya, önümüzdeki maçlarda nasıl oynayacak? Bunu açıklamaya çalışalım.


  • “Güzel futbol ve eğlenmek”

    "Eğer yaşı ilerlemiş oyuncuları çağırsaydım eleştiriler olurdu... Genç oyuncuları çağırdım çünkü gelecekte güçlü bir takıma sahip olmak için onları doğrudan tanımak doğru. Futbol gelişiyor, hedeflere ulaşmak için çoğu zaman değişmek gerekiyor. Güzel ve olumlu bir şey yapmaya çalışacağız, zaman gerekecek ama elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız".

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  • Birçok diziliş, ama dörtlü savunma

    Fikir net, hedef güzel oyun, peki buna taktik açıdan nasıl ulaşılacak? Mancini, sistem tartışmasını açık bıraktı ancak sonunda başlangıç noktasının, birçok oyuncunun uyum sağlamak zorunda kalacağı 4'lü savunma olacağını hissettirdi:

    "Sistem mi? Birkaç sakat oyuncunun dışında, bakacağız. Her türlü taktik duruma açığız: iki forvetle de, 4-3-3'le de oynayabiliriz, ama başka şekillerde de. Oyuncular, kulüplerinde farklı bir sistemde oynasalar da birçok şeyi yapabilecek kapasitede. Antrenmanlara başlayacağız, sonra da bu günlerde göreceğiz."

  • Muhtemel

    Mancini'nin kafasında her zaman öncelikli tercih 4-3-3 dizilişi oldu, ancak eldeki santrfor bolluğu nedeniyle çift forvet seçeneğinden de söz etmek kaçınılmaz.


    Kadroya çağrılan oyuncular, özellikle de teknik direktörün tercihlerini azımsanmayacak ölçüde etkileyebilecek eksikler (özellikle Dimarco) analiz edildiğinde, hocanın sahaya sürebileceği ideal ilk 11, gerektiğinde 4-3-1-2'ye dönüşebilecek akışkan bir 4-3-3 olabilir.


    Kalede kaptan Donnarumma, savunmanın merkezinde Mancini ve Bastoni, Arsenal modelinde sol bek olarak Calafiori ve sağda Kayode (gelecek için Palestra beklenirken). Orta sahada Barella ve Tonali, oyunun merkezinde Alessandro Romano'ya en baştan eşlik edebilir, ancak Frattesi'nin ceza sahasına koşular atan bir orta saha olarak oynayıp Tonali'nin oyun kurucu olması ihtimali de göz ardı edilmemeli.

    Son olarak hücumda Kean ve Pio Esposito ilk 11'de başlayacak; Como'nun santrforu sola açılacak ve Daniel Maldini ile Samuele Inacio'dan biri de sağa açılma serbestliğiyle 10 numara pozisyonunda görev yapacak.


    İtalya (4-3-3/4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Maldini, Pio Esposito, Kean.

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