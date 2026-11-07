Listedeki en genç oyuncu da Riccardo Cassano. 2009 doğumlu orta saha oyuncusu, Cesc Fabregas'ın gözdelerinden biri. Fabregas, onu A takımda ilk kez sahaya sürmek için doğru zamanı bekliyor. Oyun kurucu Cassano, üçlü orta sahanın merkezinde veya ikili orta sahada ön libero olarak oynayabiliyor. Oyun görüşü çok iyi; onu yakından tanıyanlar, sahada 30 yaşındaki biri kadar sakin oynadığını söylüyor. Örnek aldığı isim takım arkadaşı Perrone. İspanyol teknik direktör ise özellikleri bakımından onu Pirlo ve Iniesta'ya benzetti.