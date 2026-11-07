Ligin 11. haftası, Uluslar Ligi ve çeşitli hazırlık maçlarında mücadele edecek millî takımlar için verilecek yeni aradan önceki son hafta. Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya, Türkiye, Fransa ve Belçika ile aynı grupta yer alıyor. Mancini'nin İtalya'sı, son iki takımla sırasıyla 12 ve 15 Kasım'da karşılaşacak. Millî takım teknik direktörü, önceki davetlere kıyasla kadrodaki 12 futbolcuyu değiştirdi. Bunlardan bazıları ilk kez çağrıldı: Milan'dan Cissé, Parma'dan Lontani ile Como'dan Liberali ve Cassano ilk kez kadroya davet edildi.
Mancini’nin İtalya Millî Takımı’na çağırdığı 2009 doğumlu Riccardo Cassano kim?
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Cassano kimdir? Mevkisi ve özellikleri
Listedeki en genç oyuncu da Riccardo Cassano. 2009 doğumlu orta saha oyuncusu, Cesc Fabregas'ın gözdelerinden biri. Fabregas, onu A takımda ilk kez sahaya sürmek için doğru zamanı bekliyor. Oyun kurucu Cassano, üçlü orta sahanın merkezinde veya ikili orta sahada ön libero olarak oynayabiliyor. Oyun görüşü çok iyi; onu yakından tanıyanlar, sahada 30 yaşındaki biri kadar sakin oynadığını söylüyor. Örnek aldığı isim takım arkadaşı Perrone. İspanyol teknik direktör ise özellikleri bakımından onu Pirlo ve Iniesta'ya benzetti.
Mancini, geçmişte Nicolò Zaniolo için yaptığı gibi, Cassano'ya Serie A'da forma giymeden önce İtalya Milli Takımı'nda ilk maçına çıkma şansı verebilir. İtalya, 12 Kasım'da Fransa ile karşılaşacak, 15 Kasım'da ise Belçika ile oynayacak. Bu iki tarihten biri Cassano için dönüm noktası olabilir. İşte İtalya Milli Takımı teknik direktörünün önümüzdeki iki Nations League maçı için çağırdığı oyuncuların tam listesi.
KALECİLER: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).
DEFANS OYUNCULARI: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).
ORTA SAHA OYUNCULARI: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
FORVETLER: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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