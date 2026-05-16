"Manchesterlı delikanlı" - Ryan Giggs, Chelsea'den Cole Palmer'ın Manchester United'a transferini destekliyor
Kırmızı Şeytanlar, Stamford Bridge'in yıldızını hedefliyor
Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor ve haberlere göre Palmer, kulübün başlıca hedeflerinden biri olarak gösteriliyor. Geçen yaz Benjamin Sesko gibi forvetlere yaklaşık 200 milyon sterlin harcamasına rağmen, kulüp görünüşe göre kadrosuna daha fazla üst düzey oyuncu katmak istiyor. Hayatı boyunca Manchester United taraftarı olan oyuncunun, Batı Londra’da artan hayal kırıklığı nedeniyle Old Trafford’a transfer olmaya açık olduğu bildiriliyor. Ancak Chelsea, pazarlık masasında güçlü bir konumda bulunuyor.
Giggs, transfer hamlesini destekliyor
Rio Ferdinand Presents YouTube programında, Chelsea'nin hücum oyuncusunun Old Trafford'daki ihtiyaçlara uygun olup olmayacağı sorulduğunda Giggs, eski takım arkadaşına övgü dolu sözler sarf etti.
Giggs şöyle dedi: "Evet, uygun olur, Manchester'lı dostum. Bruno [Fernandes] 10 numarada oynarken o nerede oynayacak? Muhtemelen sağ kanatta oynayabilir. Ama evet, [Rasmus] Hojlund ve [Benjamin] Sesko'dan bahsediyoruz, aslında defalarca fırsatlar yaratan tek kişi Bruno.
Ya Bruno kötü bir gün geçirirse ya da sakatlanırsa ne olacak? Bu oyuncuların topu ağlara gönderebilmesi için kadroda işleri yoluna koyabilecek üç ya da dört oyuncuya ihtiyacın var.”
Palmer ayrılık söylentilerini önemsemiyor
Manchester'a geri döneceğine dair dışardan gelen spekülasyonlar ve söylentiler artmasına rağmen, Palmer başkentte huzursuz olduğu yönündeki iddiaları kamuoyu önünde yalanladı.
The Guardian gazetesine verdiği röportajda geleceği hakkında konuşan Palmer, “Herkes sadece konuşuyor. Bunları gördüğümde sadece gülüyorum. Elbette Manchester benim evim. Tüm ailem orada, ama özlemiyorum. Belki üç ay falan gitmezsem özlerim. Ama eve döndüğümde, orada benim için hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum” dedi.
Transfer dönemi öncesinde Wembley'de yapılacak gösteri maçı
Palmer, Cumartesi günü Wembley'de oynanacak FA Cup finalinde eski takımı Manchester City'ye karşı Chelsea formasıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken, hemen bir sınava girecek. Kas sakatlıkları ve kırık bir ayak parmağı nedeniyle aksaklıklar yaşayan zorlu bir sezonu geride bırakan forvet, bu sezon tüm turnuvalarda 31 maçta kaydettiği 10 gol ve 3 asistlik performansını daha da ileriye taşımak amacıyla bu önemli maça çıkıyor. Finalin ardından dikkatler, oyuncunun uzun vadeli geleceğine yönelecek. Chelsea, takımın sembolü olan oyuncunun 2033 Haziran'ında sona erecek sözleşmesi bitmeden satılmayacağı konusunda kararlı.