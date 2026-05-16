"Manchesterlı delikanlı" - Ryan Giggs, Chelsea'den Cole Palmer'ın Manchester United'a transferini destekliyor

Rio Ferdinand Presents YouTube programında, Chelsea'nin hücum oyuncusunun Old Trafford'daki ihtiyaçlara uygun olup olmayacağı sorulduğunda Giggs, eski takım arkadaşına övgü dolu sözler sarf etti.

Giggs şöyle dedi: "Evet, uygun olur, Manchester'lı dostum. Bruno [Fernandes] 10 numarada oynarken o nerede oynayacak? Muhtemelen sağ kanatta oynayabilir. Ama evet, [Rasmus] Hojlund ve [Benjamin] Sesko'dan bahsediyoruz, aslında defalarca fırsatlar yaratan tek kişi Bruno.

Ya Bruno kötü bir gün geçirirse ya da sakatlanırsa ne olacak? Bu oyuncuların topu ağlara gönderebilmesi için kadroda işleri yoluna koyabilecek üç ya da dört oyuncuya ihtiyacın var.”