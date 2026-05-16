Goal.com
CanlıBiletler
Cole Palmer Manchester United 2025-26 crestGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Çeviri:

"Manchesterlı delikanlı" - Ryan Giggs, Chelsea'den Cole Palmer'ın Manchester United'a transferini destekliyor

Transfers
C. Palmer
R. Giggs
M. United
Premier Lig
Chelsea

Ryan Giggs, Chelsea'nin forveti Cole Palmer'ın yaz transfer döneminde takıma katılması olasılığını destekleyerek, bu oyun kurucuyu Manchester United için iyi bir takviye olarak nitelendirdi. 24 yaşındaki oyuncunun, Kırmızı Şeytanlar'ın hücum hattındaki seçeneklerini güçlendirmek ve şu anda Bruno Fernandes'in omuzlarında bulunan ağır yaratıcılık yükünü hafifletmek amacıyla hedef listesine girdiğini bildiriliyor.

  • Kırmızı Şeytanlar, Stamford Bridge'in yıldızını hedefliyor

    Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde hücum hattını güçlendirmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor ve haberlere göre Palmer, kulübün başlıca hedeflerinden biri olarak gösteriliyor. Geçen yaz Benjamin Sesko gibi forvetlere yaklaşık 200 milyon sterlin harcamasına rağmen, kulüp görünüşe göre kadrosuna daha fazla üst düzey oyuncu katmak istiyor. Hayatı boyunca Manchester United taraftarı olan oyuncunun, Batı Londra’da artan hayal kırıklığı nedeniyle Old Trafford’a transfer olmaya açık olduğu bildiriliyor. Ancak Chelsea, pazarlık masasında güçlü bir konumda bulunuyor.

    • Reklam
  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Giggs, transfer hamlesini destekliyor

    Rio Ferdinand Presents YouTube programında, Chelsea'nin hücum oyuncusunun Old Trafford'daki ihtiyaçlara uygun olup olmayacağı sorulduğunda Giggs, eski takım arkadaşına övgü dolu sözler sarf etti.

    Giggs şöyle dedi: "Evet, uygun olur, Manchester'lı dostum. Bruno [Fernandes] 10 numarada oynarken o nerede oynayacak? Muhtemelen sağ kanatta oynayabilir. Ama evet, [Rasmus] Hojlund ve [Benjamin] Sesko'dan bahsediyoruz, aslında defalarca fırsatlar yaratan tek kişi Bruno.

    Ya Bruno kötü bir gün geçirirse ya da sakatlanırsa ne olacak? Bu oyuncuların topu ağlara gönderebilmesi için kadroda işleri yoluna koyabilecek üç ya da dört oyuncuya ihtiyacın var.”

  • Palmer ayrılık söylentilerini önemsemiyor

    Manchester'a geri döneceğine dair dışardan gelen spekülasyonlar ve söylentiler artmasına rağmen, Palmer başkentte huzursuz olduğu yönündeki iddiaları kamuoyu önünde yalanladı.

    The Guardian gazetesine verdiği röportajda geleceği hakkında konuşan Palmer, “Herkes sadece konuşuyor. Bunları gördüğümde sadece gülüyorum. Elbette Manchester benim evim. Tüm ailem orada, ama özlemiyorum. Belki üç ay falan gitmezsem özlerim. Ama eve döndüğümde, orada benim için hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum” dedi.

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty

    Transfer dönemi öncesinde Wembley'de yapılacak gösteri maçı

    Palmer, Cumartesi günü Wembley'de oynanacak FA Cup finalinde eski takımı Manchester City'ye karşı Chelsea formasıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken, hemen bir sınava girecek. Kas sakatlıkları ve kırık bir ayak parmağı nedeniyle aksaklıklar yaşayan zorlu bir sezonu geride bırakan forvet, bu sezon tüm turnuvalarda 31 maçta kaydettiği 10 gol ve 3 asistlik performansını daha da ileriye taşımak amacıyla bu önemli maça çıkıyor. Finalin ardından dikkatler, oyuncunun uzun vadeli geleceğine yönelecek. Chelsea, takımın sembolü olan oyuncunun 2033 Haziran'ında sona erecek sözleşmesi bitmeden satılmayacağı konusunda kararlı.

FA Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
M.City crest
M.City
MCI
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO