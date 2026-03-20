Calciomercato
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Manchester United, Zirkzee İtalya'ya dönmek istiyor: Önceliği Serie A'da; nereye gidebilir?

Red Devils'ın forvetinin geleceği hakkında neler söyleniyor.

Joshua Zirkzee'nin geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Manchester United'a katılarak Premier Lig'e geldiğinden bu yana, her önemli transfer döneminde bu Hollandalı forvetin adı, özellikle Serie A'da yer alan birçok Avrupa kulübünün radarında yer alıyor.

Peki, önümüzdeki yaz transfer döneminde kaderi ne olacak?

  • MANCHESTER UNITED'DAKİ SEZONU

    Manchester'da geçirdiği sezon kesinlikle olumlu geçmedi. Lig, FA Cup ve Carabao Cup'ta toplam 20 maça çıktı; sahada toplamda sadece 546 dakika oynadı ve ilk 11'de sadece 4 maçta ilk 11'de yer aldı; bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

    Zirkzee için genel olarak tatmin edici olmayan bir performans. Profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve tüm yeteneğini sergilediği yere geri dönmeye hazır.

    • Reklam

  • İTALYA'YA ÖNCELİK

    Fabrizio Romano’nun İtalyanca YouTube kanalında Matteo Moretto’nun aktardığına göre, bu sezon sahada geçirdiği süre ve forma şansı kısıtlı olduğu için (Premier League’in son dokuz maçında toplam 28 dakika), Zirkzee önümüzdeki transfer döneminde yeniden gündeme gelecek.

    Hollandalı forvetin önceliği son derece net: İtalya'ya dönüp tekrar Serie A'da oynamak.

    Ancak, İtalya ligi için rekabet yüksek olacak, çünkü bazı Premier League kulüpleri, yaz aylarında bir anlaşma yapabilmek için oyuncunun menajerlerinden ve Manchester United'dan bilgi aldı. Her halükarda, birçok İtalyan takımı durumu yakından takip ediyor.

  • ROMA'NIN PERDE ARKASI

    Zaten kış aylarında ve ocak ayında Zirkzee, Serie A'ya geri dönmeye çok yakındı: Aslında Roma'ya transfer olmak üzereydi.

    Ancak Manchester United, Afrika Kupası'na çağrılan oyuncular nedeniyle beklemeyi tercih etti ve oyuncuyu serbest bırakmayarak sezonun ikinci yarısı için kadroda tutmayı tercih etti. Böylece birlikte devam etme kararı alındı ve Giallorossi, Hollandalı oyuncu ile temel bir anlaşmaya vardıktan sonra, dikkatlerini Malen ve Vaz gibi diğer profillere yöneltti.

  • NERELERE GİDEBİLİR

    Şu anda akıllara gelen asıl soru şudur: Eğer İtalya'ya giderse, Zirkzee hangi takımda forma giyebilir?

    Yaz transfer döneminde birçok Serie A kulübü hücum hattında devrim niteliğinde değişiklikler yapabilir: Inter, Juventus, Milan, Napoli ve Roma.

    Chivu'nun Nerazzurri'si, Marcus Thuram'ın olası ayrılması, satışı ve elde edilecek kâr durumunda ilgilenebilir; Spalletti'nin Bianconeri'si geçmişte oyuncuyu zaten incelemişti ve Openda ile David'in kaderleriyle hesaplaşmak zorunda kalacak; Allegri'nin Rossoneri'si - Manchester United'dan önce bu takıma transfer olacağı düşünülüyordu - esas olarak Gimenez, Nkunku ve Fullkrug ile ilgili sorunları çözmek zorunda kalacak; Geçmişte adı anılan Conte'nin Azzurri'si, Napoli teknik direktörünün takdir ettiği onun gibi bir profile ilgi duyabilir; son olarak, Gasperini'nin Giallorossi'si, ocak ayında anlaşma sağlanamamasının ardından tekrar onun peşine düşebilir.

    Öyleyse, Joshua Zirkzee'nin geleceği yine İtalya mı olacak? Büyük olasılıkla, kaderinde Manchester United kesinlikle yer almayacak.