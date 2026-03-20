Manchester United, Zirkzee İtalya'ya dönmek istiyor: Önceliği Serie A'da; nereye gidebilir?

Şu anda akıllara gelen asıl soru şudur: Eğer İtalya'ya giderse, Zirkzee hangi takımda forma giyebilir?
Yaz transfer döneminde birçok Serie A kulübü hücum hattında devrim niteliğinde değişiklikler yapabilir: Inter, Juventus, Milan, Napoli ve Roma.
Chivu'nun Nerazzurri'si, Marcus Thuram'ın olası ayrılması, satışı ve elde edilecek kâr durumunda ilgilenebilir; Spalletti'nin Bianconeri'si geçmişte oyuncuyu zaten incelemişti ve Openda ile David'in kaderleriyle hesaplaşmak zorunda kalacak; Allegri'nin Rossoneri'si - Manchester United'dan önce bu takıma transfer olacağı düşünülüyordu - esas olarak Gimenez, Nkunku ve Fullkrug ile ilgili sorunları çözmek zorunda kalacak; Geçmişte adı anılan Conte'nin Azzurri'si, Napoli teknik direktörünün takdir ettiği onun gibi bir profile ilgi duyabilir; son olarak, Gasperini'nin Giallorossi'si, ocak ayında anlaşma sağlanamamasının ardından tekrar onun peşine düşebilir.
Öyleyse, Joshua Zirkzee'nin geleceği yine İtalya mı olacak? Büyük olasılıkla, kaderinde Manchester United kesinlikle yer almayacak.