Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United yönetimi Michael Carrick'in görevden alınması konusunda kararını verdi: Eski bir Premier League teknik direktörü göreve gelmek için bekliyor
Çok zorlu bir başlangıçta teknik direktöre destek
Manchester United, Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yaparak ilk altı maçında yalnızca altı puan topladı. Carrick'in ekibi, şu anda puan tablosunda 13. sırada yer alıyor ve tek galibiyetini lige yeni yükselen Ipswich Town karşısında aldı. Manchester United'ın hafta sonunda 10 kişi kalan Tottenham karşısında tek farklı üstünlüğünü koruyamayarak 1-1 berabere kalması, üzerindeki baskıyı artırdı.
Eleştirilere rağmen Old Trafford yönetimi paniğe kapılmıyor. Fabrizio Romano'ya göre kulüp yöneticileri durumun “kontrol altında” olduğunu düşünüyor. Kulüp içinden kaynaklar, kadronun 45 yaşındaki Carrick'e desteğinin tam olduğunu ve onun kötü gidişatı tersine çevirebileceğine gerçekten inandığını belirtiyor.
INEOS, ani bir kararla Carrick'i görevden almamakta kararlı. Carrick'e, geçen sezon kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının ardından kalıcı olarak göreve getirilmesini sağlayan performansını yeniden yakalaması için zaman tanımak istiyor.
- Getty Images Sport
Carrick artan baskı hakkında konuştu
Tottenham ile hafta sonu oynanan ve beraberlikle sonuçlanan maçın ardından konuşan Carrick, oyuncularını eleştirmedi. Eski orta saha oyuncusu, bireysel hataların oyunun bir parçası olduğunu vurgulayarak oyuncularına destek verdi.
Carrick, "Hayal kırıklığına uğramış hissetmiyorum çünkü hata yapabilirsiniz," dedi. "Hata yapabilirsiniz, işler ters gidebilir. Ben de maçlarda hata yaptım. Bu, herkesi hayal kırıklığına uğratmak anlamına gelmiyor."
United'ın teknik direktörü, Old Trafford'daki yoğun tutkuyu ve yüksek beklentileri de kabul etti.
"Hepimizin standartları, ulaşmak istediği seviyeler var. Oyuncuların da seviyeleri ve standartları var; işler ters gittiğinde zaman zaman hatalarını kabul ediyorlar," diye ekledi. "Burayı herkes kadar önemsiyorum. Bu yüzden bazen fazla şey söyleyebilirsiniz ve konu büyüyebilir. Ama bunlar iyi niyetle söyleniyor, dolayısıyla bunu anlıyorum."
Howe ve Conte ön planda
Carrick yönetimin desteğini korusa da teknik direktörlük görevi için tanınmış alternatif isimler gündeme geliyor. Eski Newcastle teknik direktörü Eddie Howe'un, görev boşalırsa bu göreve büyük ilgi duyduğu belirtiliyor. Howe, bu yaz St James' Park'tan ayrıldığından beri takım çalıştırmıyor. Daha önce Newcastle'ı küme düşmekten kurtarmış, ardından takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşımış ve önemli bir ulusal kupa kazandırmıştı.
United yetkilileri, Premier League'deki geçmişine ve Avrupa deneyimine değer verdikleri 48 yaşındaki Howe'a büyük saygı duyuyor. Aktif olarak teknik direktörlüğe dönmeyi düşünmese de haberler, United'dan teklif gelirse Howe'un verdiği arayı bitirmeye istekli olduğunu gösteriyor. Antonio Conte'nin adı da olası bir alternatif olarak gündeme getirildi.
- AFP
Milli araya kadar kritik bir dönem
Kasım ayındaki milli maç arasına kadar oynanacak maçlar, Carrick’in geleceğini büyük olasılıkla belirleyecek. Manchester United yönetimi, önümüzdeki haftalarda takımın performansının hızla düzelmesini bekliyor.
Manchester United belirgin bir gelişme gösteremezse INEOS, zor bir kararla karşı karşıya kalacak. Howe gibi kendini kanıtlamış teknik direktörler hazır beklerken Carrick, zor günler geçiren takımını yeniden canlandırmanın yolunu hızla bulmak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun