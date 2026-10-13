Manchester United, Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yaparak ilk altı maçında yalnızca altı puan topladı. Carrick'in ekibi, şu anda puan tablosunda 13. sırada yer alıyor ve tek galibiyetini lige yeni yükselen Ipswich Town karşısında aldı. Manchester United'ın hafta sonunda 10 kişi kalan Tottenham karşısında tek farklı üstünlüğünü koruyamayarak 1-1 berabere kalması, üzerindeki baskıyı artırdı.

Eleştirilere rağmen Old Trafford yönetimi paniğe kapılmıyor. Fabrizio Romano'ya göre kulüp yöneticileri durumun “kontrol altında” olduğunu düşünüyor. Kulüp içinden kaynaklar, kadronun 45 yaşındaki Carrick'e desteğinin tam olduğunu ve onun kötü gidişatı tersine çevirebileceğine gerçekten inandığını belirtiyor.

INEOS, ani bir kararla Carrick'i görevden almamakta kararlı. Carrick'e, geçen sezon kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının ardından kalıcı olarak göreve getirilmesini sağlayan performansını yeniden yakalaması için zaman tanımak istiyor.



