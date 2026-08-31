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Manchester United yıldızı, Ipswich karşısındaki farklı galibiyete rağmen "kızgın ve hayal kırıklığına uğramış" olduğunu kabul etti
Manchester United, Carrick yönetiminde ritmini buluyor
Manchester United, sezonun Premier League'deki ilk galibiyetini Old Trafford'da Ipswich Town'ı 5-2 gibi net bir skorla geçerek aldı. Bu sonuç, Carrick için de önemli bir dönüm noktası oldu ve kulübün daimi başantrenörü olarak atanmasının ardından ilk galibiyetini getirdi. Skor tabelası tam bir üstünlüğe işaret etse de Manchester United, Gary O’Neil'in mücadeleci ekibi karşısında maçın başında geriye düştükten sonra direnç göstermek zorunda kaldı.
Gecenin tartışmasız yıldızı Bruno Fernandes oldu; Portekizli oyun kurucu, attığı klas hat-trick ile geri dönüşe öncülük etti. Fernandes'e Bryan Mbeumo'nun golü ve Jacob Greaves'in talihsiz kendi kalesine attığı gol eşlik etti, böylece üç puan Manchester'da kaldı. Beş gollü skora rağmen karşılaşma, sonucun gösterdiğinden daha çekişmeli geçti; Ipswich, doksan dakika boyunca United savunmasına çok sayıda sorun yaşattı.
- AFP
Shaw, savunmadaki hatanın sorumluluğunu üstlendi
Ev sahibi ekip için öğleden sonra, Leif Davis'in 29. dakikada perdeyi açmasıyla sarsıntılı başladı. Gol, Abdul Fatawu'nun kanatta Luke Shaw'u kolayca geçip Davis'in voleyle ağlara gönderdiği ortayı yapmasının ardından geldi. United'ın Hull City'ye sezonun açılış haftasında yenildiği maçtaki hatasının ardından yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalan Shaw, açılış golündeki rolü nedeniyle gözle görülür biçimde hayal kırıklığı yaşadı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan Shaw, takımın galibiyetine rağmen kendi performansı hakkında son derece açık sözlüydü. Sol bek, "Gerçekten çok önemli bir galibiyet. Bugün kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorduk" dedi. "İlk gol konusunda kendime biraz kırgınım ve kızgınım. İkinci yarıda takım adına son derece mutluyum, gerçekten çok iyiydi.
"Kadro kalitemizle, maçları kazanabileceğimize her zaman inanmalıyız. Takımında Bruno gibi biri olduğunda bu her zaman yardımcı olur, o hem gol atabilir hem de yaratabilir."
United, Hull hayal kırıklığının ardından karakter gösterdi
Bu galibiyet, geçen hafta Hull City karşısında alınan moral bozucu 2-0’lık yenilgiye verilen mükemmel bir yanıt oldu. Shaw, takımın iç sahadaki taraftarların önünde iyi bir performans sergilemek ve önceki hataları telafi etmek konusunda büyük bir baskı hissettiğini vurguladı.
Maçla ilgili değerlendirmesini sürdüren Shaw, şöyle ekledi: "Manchester United olarak burada kazanmamız beklenir. Geçen haftanın ardından son derece hayal kırıklığına uğramıştık ve bugün tepki vermemiz gerektiğini biliyorduk. Elbette ilk gol değil ama ondan sonra verdiğimiz reaksiyon önemliydi. Tempoyu yüksek tuttuk ve daha fazlası için oynamayı sürdürdük, bu da bu sezon geliştirebileceğimiz şey."
- AFP
Carrick, transfer söylentileri arasında takım ruhunu övdü
Salı günü transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, United'ın Shaw'la rekabet edecek yeni bir sol bek transfer etme isteğine dair spekülasyonlar sürüyor. Ancak Carrick, mevcut kadrosunun olumlu yanlarına ve kulübün transfer döneminde halihazırda yaptığı işlere odaklanmak istedi.
Carrick, maç sonrası röportajında BBC Sport'a şunları söyledi: "Bence harika transferler yaptık ve harcadığımız parayla bunu çok iyi başardık. Sahip olduğumuz durumdan en iyi şekilde faydalanıyoruz. Takımın havası iyi ve birbirleri için savaşmak istiyorlar."
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