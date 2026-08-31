Manchester United, sezonun Premier League'deki ilk galibiyetini Old Trafford'da Ipswich Town'ı 5-2 gibi net bir skorla geçerek aldı. Bu sonuç, Carrick için de önemli bir dönüm noktası oldu ve kulübün daimi başantrenörü olarak atanmasının ardından ilk galibiyetini getirdi. Skor tabelası tam bir üstünlüğe işaret etse de Manchester United, Gary O’Neil'in mücadeleci ekibi karşısında maçın başında geriye düştükten sonra direnç göstermek zorunda kaldı.

Gecenin tartışmasız yıldızı Bruno Fernandes oldu; Portekizli oyun kurucu, attığı klas hat-trick ile geri dönüşe öncülük etti. Fernandes'e Bryan Mbeumo'nun golü ve Jacob Greaves'in talihsiz kendi kalesine attığı gol eşlik etti, böylece üç puan Manchester'da kaldı. Beş gollü skora rağmen karşılaşma, sonucun gösterdiğinden daha çekişmeli geçti; Ipswich, doksan dakika boyunca United savunmasına çok sayıda sorun yaşattı.



