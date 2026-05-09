Ronaldo, 2021 yılında Manchester United’a geri döndü ve bu dönemin tartışmalı bir şekilde sona ermesine rağmen Shaw, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun günlük rutinini yakından gözlemlemenin çok etkileyici bir deneyim olduğunu söyledi. Yakın zamanda verdiği bir röportajda Shaw, ikili Carrington’da birlikte antrenman yaptıklarında Ronaldo’nun adanmışlığının hemen göze çarptığını anlattı.

Sol bek, kulübün resmi web sitesinde "Birlikte oynadığım oyuncular konusunda gerçekten şanslı olduğumu hissediyorum" dedi. "Çok fazla isim sayabilirim ama bence en üstte yer alan ve olması gereken isim Cristiano. Neden bu kadar uzun süredir zirvede olduğunu çok kolay anlayabiliyorsunuz. Adanmışlığı, ne kadar profesyonel olduğu."

"O, sayısız yıldır dünyanın en iyi oyuncularından biri, ama sadece yaşam tarzını, hazırlanışını, antrenmandan önce ve sonra yaptıklarına gösterdiği özveriyi görmek bile... Dürüst olmak gerekirse, bunu görebilmek gerçekten büyük bir mutluluktu."