Manchester United v Atalanta: Group F - UEFA Champions League
Manchester United yıldızı, Cristiano Ronaldo'nun yaşam tarzı ve Zlatan Ibrahimovic'in "oldukça agresif" zihniyetinden çok etkilendi; yıldız, ilham kaynaklarını seçti

Manchester United'ın savunma oyuncusu Luke Shaw, Old Trafford'daki kariyerini şekillendiren efsanevi isimler hakkında samimi açıklamalarda bulunarak, Cristiano Ronaldo'nun olağanüstü profesyonelliğine ve Zlatan Ibrahimovic'in azimli kazanma azmine dikkat çekti. Kırmızı Şeytanlar'da on yılı aşkın bir süre geçiren İngiliz milli oyuncu, futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden bazılarıyla aynı soyunma odasını paylaştı.

  • Shaw, kariyerini etkileyen oyuncular hakkında düşüncelerini paylaşıyor

    Manchester United'ın savunma oyuncusu, kariyeri boyunca üzerinde en büyük etki bırakan oyuncular hakkında konuştu. Shaw, eski takım arkadaşları arasında özellikle Portekizli forvetin Old Trafford'daki ikinci döneminde Ronaldo'yu öne çıkan isim olarak gösterdi. Ayrıca, sadece maçlarda değil, en rahat antrenman seanslarında bile son derece yoğun bir çalışma temposu sergileyen Ibrahimovic'in fiziksel yapısından çok etkilendiğini de itiraf etti.

    Shaw, Ronaldo’nun profesyonelliğini övüyor

    Ronaldo, 2021 yılında Manchester United’a geri döndü ve bu dönemin tartışmalı bir şekilde sona ermesine rağmen Shaw, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun günlük rutinini yakından gözlemlemenin çok etkileyici bir deneyim olduğunu söyledi. Yakın zamanda verdiği bir röportajda Shaw, ikili Carrington’da birlikte antrenman yaptıklarında Ronaldo’nun adanmışlığının hemen göze çarptığını anlattı.

    Sol bek, kulübün resmi web sitesinde "Birlikte oynadığım oyuncular konusunda gerçekten şanslı olduğumu hissediyorum" dedi. "Çok fazla isim sayabilirim ama bence en üstte yer alan ve olması gereken isim Cristiano. Neden bu kadar uzun süredir zirvede olduğunu çok kolay anlayabiliyorsunuz. Adanmışlığı, ne kadar profesyonel olduğu."

    "O, sayısız yıldır dünyanın en iyi oyuncularından biri, ama sadece yaşam tarzını, hazırlanışını, antrenmandan önce ve sonra yaptıklarına gösterdiği özveriyi görmek bile... Dürüst olmak gerekirse, bunu görebilmek gerçekten büyük bir mutluluktu."

  • Ibrahimovic'in zihniyetine hayran kaldım

    Shaw, İsveçli forvetin 2016'daki gelişinin ardından Old Trafford'a getirdiği zihniyeti de vurguladı. Sol bek, bir takımın soyunma odasında İbrahimoviç gibi bir figüre sahip olması gerektiğini bile kabul etti.

    "Daha önce böyle biriyle karşılaşmadım," diye itiraf etti. "Onun kazanma zihniyeti, daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Birçok üst düzey oyuncunun kazanma zihniyeti vardır, ama onunkisi çok, çok büyüktü. Küçük antrenman maçlarında bile her zaman kazanmak isterdi. Yani, eğer kazanamazsanız ve onun takımındaysanız, bunu hemen anlardınız.

    "O gerçekten, gerçekten agresifti. Öyle biriydi, ama bence takımda böyle insanlara ihtiyaç var. Böyle birine ihtiyacınız var. Dediğim gibi, o gerçekten de işine adanmıştı. Bence aynı zamanda formunun zirvesindeydi. Ama evet, gerçekten iyi bir karakterdi ve herkes onu seviyordu. Onunla geçinemeyen tek bir kişi bile yoktu bence."

    Manchester United'da yeri doldurulamaz bir isim

    Shaw, bu sezon Manchester United kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ediyor ve Premier Lig’deki 35 maçın hepsinde ilk 11’de yer aldı. Sözleşmesi 2027’ye kadar süren ve Kırmızı Şeytanlar’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kesinleşen 30 yaşındaki oyuncu, United’ın Avrupa kupalarında en iyi sonuçları elde etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

