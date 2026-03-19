Manchester United yetkilisi, 2 milyar sterlinlik stadyumun zaman çizelgesinin açıklanmasının ardından yeni stadyumla ilgili heyecan verici bir güncelleme yaptı
Old Trafford'da yeni bir döneme hazırlık
Kırmızı Şeytanlar, kulüp tarihindeki bu dönüştürücü döneme resmen geri sayım başlattı. Geçen yıl Mart ayında 2 milyar sterlinlik yeni stadyum vizyonunu açıklayan kulüp yönetimi, Sir Jim Ratcliffe’in iddialı “Kuzeyin Wembley’i” projesini gerçeğe dönüştürmek için gerekli adımları atmaya başladı. Kulüp, yerel yetkililerle projeyi resmileştirmeden önce arazi birleştirme ve yapısal ortaklıkların son halini almayı hedefliyor.
Özellikle yeni stadyumun inşa edileceği arazinin önemli bir kısmını işgal eden yakındaki bir yük terminaliyle ilgili olarak, önemli lojistik engeller hala devam ediyor. Ancak kulüp yetkilileri, bu "kilometre taşlarının" ulaşılabilir olduğuna ve Premier League'in en pahalı stadyum projesinin estetiğini belirleyecek tasarım aşamasına zemin hazırlayacağına güveniyor.
Roche, önümüzdeki dönemi özetliyor
Yeni Stadyum Geliştirme projesinin genel müdürü Collette Roche, Cannes’da düzenlenen bir fuar sırasında önümüzdeki adımlar hakkında netlik sağladı. Roche, kulübün şu anda bu devasa projenin yönetimi için uygun araziyi ve doğru personeli temin etmeye odaklandığını vurguladı.
The Mirror'ın aktardığına göre Roche, "Planımız, önümüzdeki birkaç ay içinde önemli bir dönüm noktası olacak arazi birleştirme sürecinde bu aşamaya gelmiş olmamızdır" dedi. "Yerel konsey ile çok zaman geçiriyoruz; hedeflerinizin ne olduğunu, kaç ev olacağını, bunların en iyi nereye yerleştirileceğini konuşuyoruz. Böylece, 12-18 ay sonra planlama başvurusu aşamasına geldiğimizde sıfırdan başlamak zorunda kalmayız.
"Bizimle aynı şekilde çalışan, bu zorlu göreve ve hedeflere hazır olan en iyi ekibi kurmak için bir süreçten geçiyoruz. Bunu kesinleştirdikten sonra planları oluşturmaya başlayacağız. Süreç şimdi başlıyor."
Kuzey'in futbol merkezini yeniden canlandırmak
Ratcliffe, bu spor dalında Kuzey Batı’nın tarihsel üstünlüğünü yansıtan bir tesis inşa etme arzusunu açıkça dile getirmiştir. Londra’nın iki şampiyonluğuna karşılık kulüplerinin 10 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı bu bölgenin, büyük etkinlikler için taraftarların güneye seyahat etmek zorunda kalmayacağı, ulusal öneme sahip bir stadyumu hak ettiğine inanmaktadır.
Ratcliffe daha önce, "Bence, ülkenin kuzeyine futbol alanında hizmet verecek bir Kuzey stadyumuna sahip olmak için çok iyi bir gerekçe var," demişti. "Kuzeybatı'nın kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının sayısına bakarsanız, bu sayı 10'dur. Londra ise iki şampiyonluk kazanmıştır. Yine de Kuzey'den gelen herkes büyük bir futbol maçı izlemek için Londra'ya gitmek zorundadır. Bence Kuzey'de de [büyük bir stadyum] olmalı."
Şimdi ne olacak?
Manchester United yönetimi hayallerindeki stadyum projesine odaklanmaya devam ederken, sahada Michael Carrick'in oyuncuları Premier Lig'deki konumlarını korumak için mücadele etmeye devam edecek. Kırmızı Şeytanlar, 30 maçta topladıkları 54 puanla şu anda ligde üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Manchester City'nin yedi puan gerisinde. United'ın bir sonraki maçı Cuma günü Bournemouth ile oynanacak.
