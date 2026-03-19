Manchester United yetkilisi, 2 milyar sterlinlik stadyumun zaman çizelgesinin açıklanmasının ardından yeni stadyumla ilgili heyecan verici bir güncelleme yaptı

Yeni Stadyum Geliştirme projesinin genel müdürü Collette Roche, Cannes’da düzenlenen bir fuar sırasında önümüzdeki adımlar hakkında netlik sağladı. Roche, kulübün şu anda bu devasa projenin yönetimi için uygun araziyi ve doğru personeli temin etmeye odaklandığını vurguladı.

The Mirror'ın aktardığına göre Roche, "Planımız, önümüzdeki birkaç ay içinde önemli bir dönüm noktası olacak arazi birleştirme sürecinde bu aşamaya gelmiş olmamızdır" dedi. "Yerel konsey ile çok zaman geçiriyoruz; hedeflerinizin ne olduğunu, kaç ev olacağını, bunların en iyi nereye yerleştirileceğini konuşuyoruz. Böylece, 12-18 ay sonra planlama başvurusu aşamasına geldiğimizde sıfırdan başlamak zorunda kalmayız.

"Bizimle aynı şekilde çalışan, bu zorlu göreve ve hedeflere hazır olan en iyi ekibi kurmak için bir süreçten geçiyoruz. Bunu kesinleştirdikten sonra planları oluşturmaya başlayacağız. Süreç şimdi başlıyor."