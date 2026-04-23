Manchester United yetkilileri, Leny Yoro ile Ayden Heaven ikilisinin "Gabriel ve William Saliba kadar iyi olabileceğini" düşünüyor; Kırmızı Şeytanlar ise Micky van de Ven'i kadrolarına katmayı hedefliyor

Kulüp yetkilileri, Yoro (20) ve Heaven'ı (19) United savunmasının gelecekteki temel taşları olarak belirlemiş ve bu ikiliyi Premier Lig'in en güçlü savunma ikilileriyle doğrudan karşılaştırmışlardır. Bu iyimserliğe rağmen, transfer departmanı, Avrupa kupalarında artan iş yükünün daha fazla kanıtlanmış kalite gerektirdiği konusunda ısrarcıdır.

The Athletic, aranan oyuncunun spesifik profili ve Carrington'daki mevcut iç havaya ilişkin olarak şunları bildirdi: "United'da Ayden Heaven ve Leny Yoro'nun Arsenal'in Gabriel ve William Saliba ikilisi kadar iyi bir ikili haline geleceğine inananlar var. Ancak transfer ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin yüküyle başa çıkmak için bir takviyeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. İdeal olarak, heybetli, sol ayaklı bir savunma oyuncusu eklemek istiyorlar. Heaven bu yönde kendini kanıtlamaya doğru ilerliyor, ancak sakatlıklarla boğuşan sezonların ardından Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez hakkında şüpheler var."