Manchester United yetkilileri, Leny Yoro ile Ayden Heaven ikilisinin "Gabriel ve William Saliba kadar iyi olabileceğini" düşünüyor; Kırmızı Şeytanlar ise Micky van de Ven'i kadrolarına katmayı hedefliyor
Savunma hattının yeniden yapılandırılması devam ediyor
Manchester United, Omar Berrada, Jason Wilcox ve Christopher Vivell’in önderliğinde önemli bir stratejik yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Kulübü Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın eşiğine getiren Stamford Bridge'deki kritik galibiyetin ardından, yönetim artık uzun vadeli kadro istikrarına odaklanmış durumda. Genç yeteneklere olan iç inanç tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, kıdemli savunma oyuncuları Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez'in sakatlık geçmişine dair endişeler devam ediyor. Bu durum, çok ihtiyaç duyulan rekabeti sağlayacak güvenilir, sol ayaklı takviyeler arayışını tetikliyor.
Yeni Gabriel-Saliba mı?
Kulüp yetkilileri, Yoro (20) ve Heaven'ı (19) United savunmasının gelecekteki temel taşları olarak belirlemiş ve bu ikiliyi Premier Lig'in en güçlü savunma ikilileriyle doğrudan karşılaştırmışlardır. Bu iyimserliğe rağmen, transfer departmanı, Avrupa kupalarında artan iş yükünün daha fazla kanıtlanmış kalite gerektirdiği konusunda ısrarcıdır.
The Athletic, aranan oyuncunun spesifik profili ve Carrington'daki mevcut iç havaya ilişkin olarak şunları bildirdi: "United'da Ayden Heaven ve Leny Yoro'nun Arsenal'in Gabriel ve William Saliba ikilisi kadar iyi bir ikili haline geleceğine inananlar var. Ancak transfer ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin yüküyle başa çıkmak için bir takviyeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. İdeal olarak, heybetli, sol ayaklı bir savunma oyuncusu eklemek istiyorlar. Heaven bu yönde kendini kanıtlamaya doğru ilerliyor, ancak sakatlıklarla boğuşan sezonların ardından Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez hakkında şüpheler var."
Van de Ven radarın üzerinde
Van de Ven, kulübün taktiksel yaklaşımını kökten değiştireceğine inandığı hızlı toparlanma yeteneği ve top taşıma becerisi nedeniyle öncelikli transfer adayları listesine alındı. Tottenham Hotspur ile olan sözleşmesi 2029'a kadar sürse de, Kuzey Londra ekibinin olası bir küme düşmesi bu transferi hızlandırabilir.
Hollandalı milli oyuncuya olan ilgi ve genel transfer stratejisi hakkında konuşan rapor, şunları ekledi: "Dikkate alınan isimlerden biri Micky van de Ven. 25 yaşındaki oyuncunun, Tottenham Hotspur'un hangi ligde yer alacağına bakılmaksızın ilgi çekmesi bekleniyor ve ayrılması muhtemel görünüyor. Hızı, top taşıma ve top çalma yeteneği, United kadrosu için büyük bir artı olacaktır. Şampiyonlar Ligi gelirleri ve transfer gelirleri, United'ın kadrosunu güçlendirmek için ne kadar para harcayabileceğini belirleyecek."
Hedeflenen dört önemli transfer
Manchester United'ın öncelikli hedefi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyerek yaz transfer döneminde dört önemli oyuncuyu kadroya katmak için gerekli bütçeyi yaratmak: deneyimli bir forvet, yeni bir orta saha oyuncusu, bir sol bek ve bir stoper. Kulüp ayrıca Casemiro'nun ayrılışını da yönetmek zorundadır; bu ayrılık, bu takviyeleri finanse etmek için yıllık maaş bütçesinde yaklaşık 18,2 milyon sterlinlik bir boşluk yaratacaktır. Manuel Ugarte'nin satılabileceği bir yaz transfer dönemi yaklaşırken, önümüzdeki maçların sonuçları Ratcliffe'in nihai harcama gücünü ve üst düzey hedefleri kadroya katma yeteneğini belirleyecektir.