Dünya futbolundaki en kazançlı antrenman kiti anlaşması olduğu bildirilen bu anlaşmanın sağlanması, United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönmesiyle kolaylaştı. Ortaklık ayrıca, gelecek sezondan itibaren kumar şirketlerinin maç günü formalarının ön yüzünde yer almasını yasaklayacak yaklaşan Premier League düzenlemeleriyle de örtüşüyor.

Anlaşmayı duyuran United'ın ticari işlerden sorumlu yöneticisi Marc Armstrong şöyle dedi: "Betway'i resmi ana ortak olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Heyecan verici yeni ortaklığımızın ölçeği, büyüme stratejimizi, Manchester United'ın kalıcı küresel gücünü ve cazibesini ve dünyanın dört bir yanındaki geniş taraftar kitlemizle etkileşim kurmak isteyen önde gelen markaları çekme kabiliyetimizi yansıtıyor."