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Manchester United, yeni sezon öncesinde 20 milyon sterlinlik rekor kıran antrenman kiti sponsorluğu anlaşmasını doğruladı
United, rekor Betway anlaşmasını imzaladı
United, Betway ile çok yıllı bir antrenman kiti sponsorluk anlaşmasını resmen duyurdu; bu anlaşmanın kulübe sezon başına rekor düzeyde 20 milyon £ (26 milyon $) gelir sağlayacağı bildirildi. Super Group iştirakinin markası, hem erkek hem de kadın takımlarının antrenman kıyafetlerinde öne çıkacak; ayrıca Old Trafford ve Progress with Unity Stadium'da maç günü görünürlüğüne de sahip olacak. Bu ticari anlaşma, kulübün Tezos ile yaptığı anlaşmanın Haziran 2025'te sona ermesiyle oluşan bir yıllık boşluğu dolduruyor.
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Betway anlaşması düzenlemelerle uyumlu
Dünya futbolundaki en kazançlı antrenman kiti anlaşması olduğu bildirilen bu anlaşmanın sağlanması, United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönmesiyle kolaylaştı. Ortaklık ayrıca, gelecek sezondan itibaren kumar şirketlerinin maç günü formalarının ön yüzünde yer almasını yasaklayacak yaklaşan Premier League düzenlemeleriyle de örtüşüyor.
Anlaşmayı duyuran United'ın ticari işlerden sorumlu yöneticisi Marc Armstrong şöyle dedi: "Betway'i resmi ana ortak olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Heyecan verici yeni ortaklığımızın ölçeği, büyüme stratejimizi, Manchester United'ın kalıcı küresel gücünü ve cazibesini ve dünyanın dört bir yanındaki geniş taraftar kitlemizle etkileşim kurmak isteyen önde gelen markaları çekme kabiliyetimizi yansıtıyor."
Carrick, sezon öncesi kadroyu güçlendiriyor
Kulüp, hem ticari açıdan hem de sahada, geçen sezon Premier League'i üçüncü sırada tamamlamasının ardından kalıcı teknik direktör Michael Carrick yönetiminde olumlu ivmesini sürdürmeye devam ediyor. Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos ve Aston Villa'dan Youri Tielemans'ı kadrosuna katarak orta saha seçeneklerini şimdiden güçlendirdi.
Yönetim kurulu, geçen sezonki toplam 40 maça kıyasla önemli ölçüde daha yoğun olacak fikstürde yeterli derinliği oluşturmayı hedeflerken, transfer dönemi kapanmadan önce kadroya yeni takviyelerin yapılması bekleniyor.
- NTB
Sezon öncesi test, lig açılışından önce yapılıyor
İngiliz devi, cumartesi günü oynanacak sezon öncesi hazırlık maçında Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'e karşı zorlu bir sınav verecek. Bu karşılaşma, Carrick'in ekibi için yoğun geçecek yurt içi ve Avrupa kampanyası öncesinde kritik bir ölçüt olacak. United, Premier League sezonunu resmen 22 Ağustos'ta deplasmanda yeni yükselen Hull City ile karşılaşarak açacak.
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