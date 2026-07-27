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Manchester United, yaz transfer dönemindeki dördüncü transferini açıkladı; Michael Carrick, ‘heyecan verici’ bir yeteneği kadroya kattı
Kırmızı Şeytanlar, Margetson’u kadrosuna kattı
19 yaşındaki kaleci, Championship takımlarından Swansea City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Old Trafford’a transfer oldu. Oyuncu teknik olarak serbest oyuncu statüsünde olsa da, United, Margetson’un gençlik takımlarında gelişim sürecinde üstlendiği rolü yansıtmak üzere Galler kulübüyle bir tazminat paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma, Margetson’un 15 yaş altı seviyesinden başlayarak A takım kadrosunun kenarlarına kadar kaydettiği ilerleme karşılığında Swansea’ya bir ödeme yapılmasını garanti ediyor.
Bu anlaşma, kaleci kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen United’ın akademisi ve A takımı için önemli bir başarı niteliğinde. Eski İngiltere ve Swansea milli takım oyuncusu, şu anda Galler milli takımının kaleci antrenörü olan Martyn Margetson’un oğlu olan Margetson, geçen sezonu Cymru Premier ligindeki Connah’s Quay Nomads takımında kiralık olarak geçirdi ve kulübün Avrupa Ligi’ne katılmasını sağladı.
United’dan resmi açıklama
Manchester United, bu transferle ilgili şu açıklamayı yayınladı: “Manchester United, heyecan verici genç kaleci Kit Margetson’un transferi konusunda anlaşmaya vardı; transfer, kayıt işlemlerinin tamamlanmasına bağlıdır. 19 yaşındaki oyuncu, son olarak 15 yaş altı takımından beri forma giydiği Swansea City’de forma giyiyordu. Geçen sezon, Connah's Quay Nomads'a kiralanarak ilk kez A takım futbolunu deneyimledi ve 34 maçta 10 kez kalesini gole kapatarak Galler ekibinin Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmasına katkıda bulundu. Margetson ayrıca Galler genç milli takımında forma giydi ve Mart ayında Belarus karşısında U-21 milli takımında ilk kez sahaya çıktı. United'daki herkes, Kit'i kulübe hoş geldin diyor ve ona gelecekte bol şans diliyoruz."
Swansea, altyapısından yetişen oyuncuya veda etti
Swansea da bu transferle ilgili bir açıklama yayınlayarak, iki kulübün transferin gerçekleşmesi için bir mali anlaşmaya vardığını doğruladı. Galler ekibi, oyuncunun kulüple olan aile bağlarına ve kulübün altyapı sisteminden yetiştiğine dikkat çekti.
Açıklamada şöyle denildi: “Swansea City kalecisi Kit Margetson, iki kulübün tazminat paketi üzerinde anlaşmasının ardından, ilgili onaylara tabi olmak üzere Manchester United’a katıldı. 20 yaşındaki Galler U-21 milli takım oyuncusu, U-15 seviyesinden beri Swans’ta forma giyiyordu ve kulüp, oyuncunun gelişimi karşılığında tazminat alma hakkına sahip. Swansea’nın eski kaleci antrenörü Martyn’in oğlu olan Margetson, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru Millwall ile oynanan maçta A takım kadrosuna dahil edilmişti ve aynı zamanda genişletilmiş A takım kadrosunun da düzenli bir parçasıydı. Swansea City’deki herkes, Kit’e Old Trafford’da geçireceği süre boyunca başarılar diliyor."
- AFP
Orta saha takviyeleri gündemde
Kaleci kadrosu Margetson ve Karl Darlow’un katılımıyla güçlendirilmiş olsa da, United artık orta saha kadrosunu güçlendirme çabalarını yoğunlaştırıyor. Kırmızı Şeytanlar, Andrey Santos ve Youri Tielemans’ın son transferlerinin ardından üçüncü bir orta saha oyuncusu bulma çalışmalarını hızlandırıyor gibi görünüyor. İtalyan basını Corriere dello Sport, Roma’dan Manu Kone ile kişisel şartlar konusunda prensipte bir anlaşmaya varıldığını iddia ediyor.
Haberde, United’ın Kone için yaklaşık 50 milyon avro (42,7 milyon sterlin) değerinde bir teklif sunmaya hazır olduğu, ancak Chelsea, Atlético Madrid ve Suudi kulübü Al-Ahli gibi rakiplerle rekabet etmek zorunda olduğu belirtiliyor. Ayrıca United’ın Real Madrid’den Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga ikilisine, ayrıca Brighton’ın orta saha oyuncusu Carlos Baleba’ya da ilgi duyduğu söyleniyor.
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