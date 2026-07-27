Manchester United, yaz transfer dönemindeki dördüncü transferini açıkladı; Michael Carrick, ‘heyecan verici’ bir yeteneği kadroya kattı

19 yaşındaki kaleci, Championship takımlarından Swansea City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Old Trafford’a transfer oldu. Oyuncu teknik olarak serbest oyuncu statüsünde olsa da, United, Margetson’un gençlik takımlarında gelişim sürecinde üstlendiği rolü yansıtmak üzere Galler kulübüyle bir tazminat paketi üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma, Margetson’un 15 yaş altı seviyesinden başlayarak A takım kadrosunun kenarlarına kadar kaydettiği ilerleme karşılığında Swansea’ya bir ödeme yapılmasını garanti ediyor.

Bu anlaşma, kaleci kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen United’ın akademisi ve A takımı için önemli bir başarı niteliğinde. Eski İngiltere ve Swansea milli takım oyuncusu, şu anda Galler milli takımının kaleci antrenörü olan Martyn Margetson’un oğlu olan Margetson, geçen sezonu Cymru Premier ligindeki Connah’s Quay Nomads takımında kiralık olarak geçirdi ve kulübün Avrupa Ligi’ne katılmasını sağladı.



