Manchester United, yaz transfer döneminde Casemiro'nun yerine geçecek bir oyuncu aranırken Bruno Guimaraes, Elliot Anderson ve Aurelien Tchouameni arasında "daha uygun bir seçenek" olduğu yönünde bilgi aldı
On milyonlarca sterlinlik transferler: Manchester United'ın büyük harcamalar yapması gerekiyor
St. Johnstone'un satışa açık olması durumunda, İngiltere milli takım oyuncusu Anderson'ın 100 milyon sterlinlik (135 milyon dolar) bir fiyat etiketi taşıyacağı öne sürülüyor. Brezilyalı süperstar Guimaraes de on milyonlarca sterlinlik bir ücret talep edebilirken, Fransız orta saha oyuncusu Tchouameni'yi Real Madrid'den koparmak için çaba gösterilmesi halinde onun transferi de ucuz olmayacaktır.
Tchouameni, Güney Amerikalı veteran oyuncu Manchester'a gitmek için valizlerini toplamadan birkaç hafta önce Santiago Bernabeu'ya transfer olarak, Casemiro'nun yerini daha önce bir kez doldurmuştu. Tchouameni, Real ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandı.
Henüz 26 yaşında olan Tchouameni, Newcastle'ın yıldızı Bruno'dan iki yaş daha genç ve 23 yaşındaki Anderson'dan daha deneyimli bir seçenek. Bu rakamlar, Old Trafford'daki her türlü hesaplamada dikkate alınacaktır.
Casemiro, Old Trafford'dan bedelsiz olarak ayrılıyor
Casemiro'nun yerini doldurmak kolay olmayacak; zira oyuncu serbest kalma sürecine doğru ilerlerken etkileyici istatistikler ortaya koyuyor ve birçok United taraftarı, 34 yaşındaki Brezilyalı milli oyuncunun en az bir sezon daha takımda kalmasını arzuluyor.
Yolların ayrılması kaçınılmaz görünüyor ve bu durum orta sahada doldurulması gereken büyük bir boşluk bırakacak. Birkaç potansiyel hedef belirlenmiş gibi görünüyor. Kırmızı Şeytanlar, 2026 Dünya Kupası'nı da içerecek bir transfer dönemi boyunca uzun süren transfer savaşlarına sürüklenmekten kaçınmak istiyorlar.
Guimaraes, Anderson, Tchouameni: Hangisi Manchester United'a en uygun?
Guimaraes, Anderson veya Tchouameni arasında seçim yapma şansı olsaydı kimi transfer edeceği sorusuna yanıt veren eski Manchester United forveti Saha, Betinia ile yaptığı özel röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Casemiro’nun ayrılmasıyla yaşayacağınız kaybı göz önüne alırsanız, deneyimli birine, orta sahada pozisyon açısından o kaliteyi koruyabilecek yeteneğe sahip birine ihtiyacınız var.
“Bence kesinlikle çok iyi bir aday var. Bence Guimaraes'in Premier Lig deneyimi var, bu yüzden takıma çok iyi uyum sağlayacaktır. Agresif bir oyuncu, ama aynı zamanda çok teknik bir oyuncu. Belki gol sayısını biraz daha artırarak tam anlamıyla eksiksiz bir oyuncu haline gelebilir. Bence Premier Lig'e daha uygun bir isim.
“Tchouamani, belki de çok yüksek seviyede en fazla deneyime sahip olan oyuncu. Hemen hemen her gün büyük baskı altında oynamak, Casemiro'nun yaptığı türden bir şey. Yani Tchouameni, Casemiro'nun yerini çoktan almış durumda.
“Bu üçü de mantıklı seçimler. [Adam] Wharton gerçekten iyi iş çıkardı ama bu üçü arasından ben Guimaraes ve Tchouameni'yi seçerdim.”
Manchester United transferlerinde Şampiyonlar Ligi koz
Anderson'ı kadro dışı bırakmak, United için en iyi seçenek olabilir; zira oyuncunun ezeli rakibi Manchester City'nin transfer radarına da girdiğini söyleniyor. Ancak City'nin kadrosunda halihazırda Rodri, Nico Gonzalez ve Tijjani Reijnders gibi isimler bulunuyor; bu durum, potansiyel transfer hedeflerinin rekabetin daha az olduğu başka kulüpleri tercih etmesine yol açabilir.
2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek, Red Devils'a yüksek bedelli transferleri tamamlama çabalarında yararlı bir pazarlık kozu sunacak. Takımın, birkaç akıllı transferle bir kez daha Premier League şampiyonluğu için yarışan bir takım haline gelebileceği öne sürülüyor.