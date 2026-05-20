Manchester United, West Ham kaptanı için Liverpool ve Chelsea ile rekabete girerken Jarrod Bowen transferi için şaşırtıcı planlar yapıyor

Manchester United'ın ilgisinin en dikkat çekici yanı, 29 yaşındaki oyuncuyu nasıl kullanmayı planladıklarıdır. Bowen kariyerinin büyük bir bölümünü sağ kanat veya geçici bir santrfor olarak geçirmiş olsa da, United yetkililerinin onu sol kanat pozisyonu için birincil seçenek olarak gördüğü bildiriliyor. Bu, kulübün hücum hattında daha fazla çok yönlülük aradığını gösteren alışılmadık bir taktiksel değişikliktir.

West Ham'da oynadığı süre boyunca Bowen nadiren sol kanatta görevlendirilmişti, ancak çalışma temposu ve golcü kimliği, forvet hattının her yerinde işe yarayabilecek özellikler olarak görülüyor. Kulübün Michael Carrick'i iki yıllık bir sözleşmeyle kalıcı teknik direktör olarak ataması beklenirken, bu taktiksel planlar Old Trafford'da Amorim sonrası dönem için yepyeni bir vizyonu işaret ediyor.







