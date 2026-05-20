Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, West Ham kaptanı için Liverpool ve Chelsea ile rekabete girerken Jarrod Bowen transferi için şaşırtıcı planlar yapıyor
Kırmızı Şeytanlar, Hammers'ın küme düşmesine hazır
West Ham'ın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte Manchester United, Londra Stadyumu'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. The Guardian'ın haberine göre, Kırmızı Şeytanlar, Hammers'ın içinde bulunduğu zor durumdan yararlanmaya hazır; zira Doğu Londra kulübü, Championship'e düşmesi halinde transfer gelirlerinden 100 milyon sterlinin üzerinde bir meblağ elde etmek zorunda kalacak.
Bowen, West Ham için sembolik bir figür olsa da, Old Trafford'da oynanacak Şampiyonlar Ligi futbolunun cazibesi, karşı konulmaz olabilir. United, Liverpool'a karşı aldığı hayati galibiyetin ardından Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılmayı garantiledi ve transfer ekibi artık kadroya Premier League'de kendini kanıtlamış kaliteli oyuncuları katmaya odaklanıyor.
- Getty Images Sport
Bowen için şaşırtıcı bir pozisyon değişikliği planlanıyor
Manchester United'ın ilgisinin en dikkat çekici yanı, 29 yaşındaki oyuncuyu nasıl kullanmayı planladıklarıdır. Bowen kariyerinin büyük bir bölümünü sağ kanat veya geçici bir santrfor olarak geçirmiş olsa da, United yetkililerinin onu sol kanat pozisyonu için birincil seçenek olarak gördüğü bildiriliyor. Bu, kulübün hücum hattında daha fazla çok yönlülük aradığını gösteren alışılmadık bir taktiksel değişikliktir.
West Ham'da oynadığı süre boyunca Bowen nadiren sol kanatta görevlendirilmişti, ancak çalışma temposu ve golcü kimliği, forvet hattının her yerinde işe yarayabilecek özellikler olarak görülüyor. Kulübün Michael Carrick'i iki yıllık bir sözleşmeyle kalıcı teknik direktör olarak ataması beklenirken, bu taktiksel planlar Old Trafford'da Amorim sonrası dönem için yepyeni bir vizyonu işaret ediyor.
Bowen transfer söylentileri hakkında konuştu
İngiltere milli takım oyuncusu, geleceği konusunda sessiz kalmadı ve her sezonun sonunda bir değerlendirme dönemi geçirdiğini itiraf etti. West Ham kaptanı, ligin dev kulüplerinden gelen ilginin giderek arttığının tam olarak farkında ve Leeds United ile oynanacak son maç günü ve küme düşme maçı sonrasında sezon sona erdiğinde muhtemelen zor bir karar vermek zorunda kalacak. Sky Sports'a geleceği hakkında konuşan Bowen, "Hull'da olduğumdan beri bunu yapıyorum. Her sezonun sonunda oturup düşünüyorum: Benim için en iyisi ne? Ne hissediyorum? İçgüdülerim ne diyor? Sonra bir karar verip o yolda ilerliyorum." dedi.
- AFP
Chelsea ve Liverpool arasında transfer savaşı başlıyor
Hammers'ın yıldızını kadrosuna katmak isteyen tek kulüp United değil. Liverpool'un, kendi hücum yıldızlarının potansiyel uzun vadeli halefi olarak Bowen'a ilgi duyduğu uzun süredir biliniyor; Chelsea ise mevcut yönetim grubu altında sürdürdüğü agresif transfer stratejisi kapsamında durumu yakından takip ediyor.
West Ham'ın ikinci lige düşmesi nedeniyle mali durumunun tehlikeye girmesi ihtimaline karşı, bu üç dev kulüp arasında bir transfer savaşı çıkabilir. Ancak, United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma garantisi ve Carrick'in teknik direktör olarak göreve başlaması, yazın en çok konuşulan transfer hikayelerinden biri olacağına benzeyen bu yarışta United'a avantaj sağlayabilir.