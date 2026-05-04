Manchester United, West Ham’ın Premier Lig’deki riskli konumundan yararlanmak amacıyla Fernandes’i yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı değerlendiriyor. 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Londra ekibinin zorlu sezonunda nadir görülen parlak bir ışık oldu ve United son haftalarda bu oyuncuyu izleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. The Telegraph’a göre, West Ham’ın küme düşmesi durumunda resmi bir teklifte bulunulması konusunda kulüp içinde görüşmeler şimdiden başladı.

Old Trafford yönetimi, geçen yaz Southampton'ın küme düşmesi üzerine Fernandes'i transfer etmemeyi tercih etmiş ve West Ham'ın 38 milyon sterlinlik bir anlaşma ile devreye girmesine izin vermişti. Ancak Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez'in "inanılmaz" olarak nitelendirdiği gelişimi, United'ı yeniden düşünmeye zorladı. Kısa süre önce Portekiz A Milli Takımı kadrosuna giren eski Sporting CP oyuncusu, şu anda ligin en heyecan verici ve çok yönlü yeteneklerinden biri olarak görülüyor.