Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United, West Ham'dan Mateus Fernandes'i transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı planlarken, Morgan Rogers ise Bruno Fernandes'in 10 numara pozisyonundaki halefi olarak gösteriliyor
Manchester United, West Ham'ın yıldızına olan ilgisini yeniden canlandırdı
Manchester United, West Ham’ın Premier Lig’deki riskli konumundan yararlanmak amacıyla Fernandes’i yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı değerlendiriyor. 21 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Londra ekibinin zorlu sezonunda nadir görülen parlak bir ışık oldu ve United son haftalarda bu oyuncuyu izleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. The Telegraph’a göre, West Ham’ın küme düşmesi durumunda resmi bir teklifte bulunulması konusunda kulüp içinde görüşmeler şimdiden başladı.
Old Trafford yönetimi, geçen yaz Southampton'ın küme düşmesi üzerine Fernandes'i transfer etmemeyi tercih etmiş ve West Ham'ın 38 milyon sterlinlik bir anlaşma ile devreye girmesine izin vermişti. Ancak Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez'in "inanılmaz" olarak nitelendirdiği gelişimi, United'ı yeniden düşünmeye zorladı. Kısa süre önce Portekiz A Milli Takımı kadrosuna giren eski Sporting CP oyuncusu, şu anda ligin en heyecan verici ve çok yönlü yeteneklerinden biri olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Bir sonraki Bruno Fernandes'i bulma arayışı
The Telegraph, West Ham oyuncusuna duyulan ilginin ötesinde, United’ın Rogers için de bir transfer hamlesi hazırladığını iddia ediyor. Çok yönlü forvet, kulüp kaptanı Bruno Fernandes’in 10 numara pozisyonundaki uzun vadeli halefi olarak görülüyor. Rogers’ın sol kanatta da oynayabilme yeteneği, hücum geçişlerine dinamizm katmak isteyen bir takım için onu iki kat daha cazip bir seçenek haline getiriyor.
Kulüp, kaptanının Theatre of Dreams'de kalmasını istese de, Bruno Fernandes'in mevcut sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve bu da geleceğini biraz belirsiz hale getiriyor. United, Rogers'ı hedef alarak, talismanları olmadan bir geleceğe hazırlanırken, aynı zamanda anında rekabet ortamı da yaratıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, bu kadar yüksek kaliteli yerli hedeflerin peşinden gitmek için gereken finansal ve rekabetçi gücü sağladı.
Orta saha oyuncularının ayrılması, yeni transferlerin önünü açıyor
Mateus Fernandes ve Rogers'ın transferi, mevcut kadroda yapılan büyük çaplı bir temizlik sürecinin bir parçası olarak gerçekleşiyor. Casemiro bu yaz serbest oyuncu olarak ayrılacak, Manuel Ugarte ise kulübün fonlarını geri kazanma ve orta saha profilini yeniden şekillendirme çabaları kapsamında transfer listesine konuldu. Yakın zamanda yüksek bedelli yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalayan Kobbie Mainoo'nun dışında gelecek projesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görülen başka bir isim bulunmadığından, United, İngiltere milli takım oyuncusunun gelişimini desteklemek için en az iki deneyimli orta saha oyuncusu transfer etmek istiyor.
- Getty
Seçkin hedeflerin yer aldığı kalabalık bir aday listesi
United’ın transfer departmanı, gelecek sezon Mainoo’ya eşlik edecek isimlerden oluşan kapsamlı bir liste üzerinde çalışıyor. Real Madrid’den Aurelien Tchouameni hâlâ hayali bir hedef olarak görülürken, Crystal Palace’ın yıldızı Adam Wharton da takip ediliyor. Wharton, bazıları tarafından Mainoo’ya stil olarak çok benzetilse de, fiyatı uygun olursa bir seçenek olmaya devam ediyor. United ayrıca Nottingham Forest’tan Elliot Anderson için Manchester City ile sıkı bir rekabet içinde.
Newcastle United'dan Sandro Tonali, kulübün aradığı profile uyan bir başka isim, ancak bu İtalyan oyuncunun transferi transfer piyasasında büyük bir şok yaratacaktır. West Ham'ın Mateus Fernandes için ödediği toplam bedelin üzerinde önemli bir kâr talep etmesi bekleniyor, ancak Championship'e düşmeleri halinde ellerinden bir seçenek kalmayabilir. Fernandes için, "idolü" ve adaşı Bruno'nun da oynadığı Old Trafford'a katılma şansı, reddedilemeyecek kadar cazip olabilir.