Cesar, Sesko’nun Slovenya milli takım kampı kadrosuna alınmadığında, Premier Lig maçlarına nasıl defalarca zamanında yetişebildiğini anlamakta zorlandığını itiraf etti. Bu durum, Slovenya Futbol Federasyonu ile Old Trafford arasındaki zaten hassas olan ilişkileri daha da gerginleştirdi. Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Cesar, Sesko’nun önceki milli takım maçlarına katılmaması sonrasında iyileşme sürelerinin zamanlamasını sorguladı.

Daily Mail'in aktardığına göre Cesar, "Mart ayındaki son kampı kaçırdı ve ben de bir süre United'da oynamamasını istedim, ama sonra çabucak geri döndü ve kulüp için hiçbir maçı kaçırdığını sanmıyorum" dedi. "Ancak bir oyuncu bir aydır rekabetçi bir ritimde oynamamışsa, gelip yarı güçle oynamasının bir anlamı yok."