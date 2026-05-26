Manchester United ve Slovenya, Benjamin Sesko'ya uygulanan muamele konusunda anlaşmazlık yaşıyor; milli takım teknik direktörü, oyuncunun sakatlıktan bu kadar çabuk geri dönmesine şaşkınlık duyuyor
Slovenya, Sesko’nun forma giyebilme durumu konusunda yeni endişeler uyandırıyor
Cesar'ın, Sesko'nun milli takım görevlerinden defalarca uzak kalmasını kamuoyu önünde sorgulaması üzerine Manchester United ile Slovenya arasındaki gerginlik tırmandı. 22 yaşındaki oyuncu, Ekim ayından bu yana Slovenya milli takımında forma giymemiş olsa da, bu sezon United'ın 32 maçında sahaya çıktı. Son tartışma, Sesko'nun United'ın Liverpool ile oynadığı maçta reklam panolarına çarpması sonucu yaşadığı kaval kemiği sakatlığının ardından yaşandı. Slovenya, United tarafından sağlanan tıbbi raporları inceledikten sonra, forveti Haziran ayında Kıbrıs ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarında kadroya almamayı tercih etti.
Cesar, tekrarlayan bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi
Cesar, Sesko’nun Slovenya milli takım kampı kadrosuna alınmadığında, Premier Lig maçlarına nasıl defalarca zamanında yetişebildiğini anlamakta zorlandığını itiraf etti. Bu durum, Slovenya Futbol Federasyonu ile Old Trafford arasındaki zaten hassas olan ilişkileri daha da gerginleştirdi. Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Cesar, Sesko’nun önceki milli takım maçlarına katılmaması sonrasında iyileşme sürelerinin zamanlamasını sorguladı.
Daily Mail'in aktardığına göre Cesar, "Mart ayındaki son kampı kaçırdı ve ben de bir süre United'da oynamamasını istedim, ama sonra çabucak geri döndü ve kulüp için hiçbir maçı kaçırdığını sanmıyorum" dedi. "Ancak bir oyuncu bir aydır rekabetçi bir ritimde oynamamışsa, gelip yarı güçle oynamasının bir anlamı yok."
Kulüp ile ülke arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık
Kırmızı Şeytanlar ile Slovenya arasındaki anlaşmazlık Cesar döneminde başlamadı. Eski Slovenya teknik direktörü Matjaz Kek de, Sesko’nun Kasım ayında Tottenham karşısında geçirdiği diz sakatlığının ardından kulübün iletişim politikasını eleştirmişti. Bu olay, Slovenya için zorlu bir döneme denk gelmişti; Kek’in ayrılmasından önce alınan sonuçlar, Slovenya’nın Dünya Kupası’na katılamamasına neden olmuştu.
Cesar bu durumu devraldı ve milli takıma yönelik eşitsiz muamele olarak gördüğü duruma karşı çıkmaya devam etti. Slovenya, Sesko'nun Macaristan, Karadağ, Kosova, İsveç, Kıbrıs ve Hırvatistan maçlarında tekrar tekrar yer almamasının milli takımı dezavantajlı duruma düşürdüğüne inanıyor.
Cesar, geçtiğimiz Mart ayında, "Normalde milli takım bizim için çok önemlidir, onlar (United) için ise biraz daha az, ancak Benjamin'in bu 14 gün boyunca antrenman yapmaması daha iyi" demişti. "Tıbbi departmanımız, onun oynamasının iyi olmayacağına hemen karar verdi."
Sesko, süregelen gerginliğin merkezinde yer almaya devam ediyor
Manchester United, özellikle forvetin son dönemde yaşadığı kaval kemiği sorunu nedeniyle, Sesko’nun gelecek sezon öncesinde daha fazla dinlenme süresine sahip olmasını muhtemelen memnuniyetle karşılayacaktır. Ancak Slovenya kampında artan tedirginlik, oyuncunun kadroda yer almasıyla ilgili anlaşmazlığın yakın zamanda çözülmeyeceğini gösteriyor. Sesko milli takıma bağlılığını sürdürüyor, ancak her iki taraf da Slovenya’nın en önemli oyuncularından birini yönetmeye devam ederken, yeni sakatlıklar ya da kadrodan çekilmeler kulüp ile milli takım arasındaki gerginliği daha da artırabilir.