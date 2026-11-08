Manchester United ve sahibini öldüren ayı: Ruh, Carrick'i kurtarmaya yeter mi?

Manchester United'ın Aston Villa karşısındaki heyecan dolu geri dönüşü, takımı takip eden kusurları gizlemeye yetmedi; aksine belki de hedeflerini tehdit eder hale gelen daha derin bir sorunu ortaya çıkardı. Zira oyuncular birden fazla kez kendi önlerindeki en büyük engele dönüştü ve bireysel hatalarıyla, takımın dengesini yeniden kurmak ve rekabete geri dönmek için harcadığı çabayı boşa çıkardı.

Manchester United, pazar akşamı Old Trafford'da İngiltere Premier Lig'in onuncu hafta müsabakalarının kapanışında Aston Villa karşısında alınan heyecan dolu 4-4'lük beraberlikte güçlü bir karakter ve uzaktan geri dönme becerisi gösterirken, saf hatalar takımın geleceğine dair en önemli soruyu yeniden gündeme getirdi: Michael Carrick'in projesini kurtarmak için mücadele ruhu yeterli mi, yoksa değişim ertelenemeyecek bir zorunluluk haline mi geldi?

Manchester United'ın içinde olup bitenleri anlatmak için meşhur "sahibini öldüren ayı" atasözü ödünç alınabilir; takım, rakipleriyle rekabet etmesine ve en zor şartlarda geri dönmesine olanak tanıyan hücum gücüne ve karaktere sahip, ancak kolektif çabayı faydasız bir işe çeviren hesapsız kararlar ve bireysel hatalar nedeniyle bizzat kendi oyuncularından acı darbeler alıyor.

Buradaki sorun, futbolun doğal bir parçası olarak hata yapmak değil; sorun bu hataların zamanlaması, niteliği ve tekrarı; ayrıca bazı oyuncuların, takım arkadaşlarının sahada inşa etmeye çalıştığı şeyi yıkma biçimidir.