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Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com
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Manchester United ve sahibini öldüren ayı: Ruh, Carrick'i kurtarmaya yeter mi?

FEATURES
Analysis
M. Carrick
D. Dalot
L. Yoro
S. Lammens
L. Martinez
M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
İngiltere
Portekiz
Fransa
Belçika
Arjantin
Mısır
Fas
Cezayir
Ürdün
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Old Trafford'un hayallerini kırmızı formanın sahiplerinden kim koruyacak?

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Manchester United'ın Aston Villa karşısındaki heyecan dolu geri dönüşü, takımı takip eden kusurları gizlemeye yetmedi; aksine belki de hedeflerini tehdit eder hale gelen daha derin bir sorunu ortaya çıkardı. Zira oyuncular birden fazla kez kendi önlerindeki en büyük engele dönüştü ve bireysel hatalarıyla, takımın dengesini yeniden kurmak ve rekabete geri dönmek için harcadığı çabayı boşa çıkardı.

Manchester United, pazar akşamı Old Trafford'da İngiltere Premier Lig'in onuncu hafta müsabakalarının kapanışında Aston Villa karşısında alınan heyecan dolu 4-4'lük beraberlikte güçlü bir karakter ve uzaktan geri dönme becerisi gösterirken, saf hatalar takımın geleceğine dair en önemli soruyu yeniden gündeme getirdi: Michael Carrick'in projesini kurtarmak için mücadele ruhu yeterli mi, yoksa değişim ertelenemeyecek bir zorunluluk haline mi geldi?

Manchester United'ın içinde olup bitenleri anlatmak için meşhur "sahibini öldüren ayı" atasözü ödünç alınabilir; takım, rakipleriyle rekabet etmesine ve en zor şartlarda geri dönmesine olanak tanıyan hücum gücüne ve karaktere sahip, ancak kolektif çabayı faydasız bir işe çeviren hesapsız kararlar ve bireysel hatalar nedeniyle bizzat kendi oyuncularından acı darbeler alıyor.

Buradaki sorun, futbolun doğal bir parçası olarak hata yapmak değil; sorun bu hataların zamanlaması, niteliği ve tekrarı; ayrıca bazı oyuncuların, takım arkadaşlarının sahada inşa etmeye çalıştığı şeyi yıkma biçimidir.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Cehennem gibi 3 dakika: Manchester United kalecisi başlangıcı yıktı

    Aston Villa, Manchester United'ın yaşadığı açıkları keşfetmek için uzun süreye ihtiyaç duymadı; konuk takım ilk yarıda yalnızca 3 dakika 40 saniye içinde iki gol kaydederek Old Trafford taraftarları için şok bir başlangıca imza attı ve ev sahibini son derece erken bir baskı altına soktu.

    Maçın başlamasından yalnızca 59 saniye sonra Alisson, topu sağ taraftan alıp kaleci Lammens'in iki bacağı arasından geçen yerden bir şut çekerek skoru Aston Villa lehine açmayı başardı ve konuk takımın ilk tehlikeli hücumu erken bir gole dönüştü.

    Bu gol, Manchester United için yalnızca erken bir darbe değildi; aynı zamanda takıma pahalıya mal olan hataların yeni bir örneğiydi; zira kaleci, daha az tehlikeli bir tehdit oluşturması beklenen bir şutu kontrol etmekte başarısız oldu.

    Aradan yalnızca birkaç dakika geçmişti ki Manchester United'ın ağları ikinci golü gördü; Alisson yeniden hücuma katılarak yakın direğe doğru sert bir top gönderdi, Lammens bu topu gereği gibi uzaklaştırmakta başarısız olunca top Jackson'a ulaştı ve o da boş ağlara göndermekte zorlanmadı.

    İkinci gol tribünlerdeki öfkeyi iki katına çıkardı; Manchester United taraftarlarının "Bu formayı giymeyi hak etmiyorsunuz" tezahüratları yükseldi ve bu manzara, takımın felaket niteliğindeki başlangıcından duyulan hayal kırıklığının boyutunu yansıttı.

    "Sky Sports" muhabiri Pete Gill iki gole ilişkin yorumunda her ikisinin de kalecinin iki hatasının sonucu olduğunu söylerken, aynı kanalın Old Trafford'daki muhabiri Adam Bate, oyuncuların Aston Villa karşısında sergilediği karmaşa göz önüne alındığında, Roma maçından takımın sezonundaki bir dönüm noktası olarak söz etmenin artık gülünç bir hal aldığını belirtti.

    Ayrıca Lammens'in iki golde de iyi bir performans ortaya koymadığını, Manchester United oyuncularının topa ulaşmakta sürekli geç kaldığını, buna karşılık Aston Villa'nın kendi taraftarının desteği ve ev sahibi taraftarların yuhalamaları eşliğinde üstünlüğünü dayattığını ekledi.

    Böylece Carrick, kendini erken bir krizin içinde buldu; zira takımın daha önce Roma karşısındaki geri dönüşünden kazandığı ivme, önlenebilecek hatalar yüzünden buharlaştı ve bu durum, grubun maç boyunca konsantrasyonunu koruyabileceğine dair kuşkuları yeniden gündeme getirdi.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Saf bir penaltı: Dalot, Aston Villa'nın umutlarını yeşertti

    Manchester United'ın maça dönmeyi ve farkı azaltmayı başarmasına rağmen takım hatalarından ders çıkarmadı ve ikinci yarının başında rakibine öne geçmesi için yeni bir fırsat tanıdı.

    47. dakikada Diogo Dalot'un ceza sahası içinde Alisson'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Aston Villa lehine penaltı kararı verdi. Bu pozisyon, Manchester United savunmacısının bir kez daha konsantrasyon eksikliğini ve durumu yanlış değerlendirmesini yansıttı.

    Penaltı atışını kullanan Aston Villa kaptanı John McGinn, topu kaleci Lammens'in ters köşesine göndererek takımını yeniden öne geçirdi. Oysa ev sahibi takım maça dönüş yapmıştı.

    Pete Gill pozisyonu yorumlarken Dalot'un hareketini açıkça eleştirerek şunları söyledi: "Dalma, dalma... Ah, daldı. Dalot'tan son derece aptalca bir hareket." Sorun yalnızca penaltının verilmesinde değildi; Manchester United ikinci yarıya dengesini korumak ve dönüşünü değerlendirmekle yükümlü olarak girmişti, ancak hesapsız bireysel bir hareket yüzünden rakibine yeni bir hediye verdi.

    Adam Bate, gazeteciler tribününde devre arasında yapılan konuşmaların Carrick'in müdahale ederek Dalot'u Alisson ile karşı karşıya kalmaktan uzak tutması gerektiği üzerine döndüğünü aktardı ve teknik ekibin iki bekin yerlerini değiştirmeyi düşünebileceğini, özellikle de Brezilyalı kanat oyuncusunun kendisini markajla görevli oyuncuya karşı açık bir üstünlük sağladığını belirtti.

    Ancak hatalar burada durmadı. Birkaç dakika sonra Manchester United yeni bir darbe aldı. Yoro topa müdahale etmek için yükseldi, ancak topu kafasıyla kendi kalesinin üst direğine yönlendirdi; top Gürsel'e ulaştı ve o da topu ağlara göndererek Aston Villa'nın dördüncü golünü kaydetti.

    Böylece konuk takım, ikinci yarıda iki gol atmak için yalnızca 7 dakika 15 saniye harcadı ve Manchester United'ın maçın başında yaşadığı senaryoyu tekrarladı. Bu durum, sorunun geçici bir ana bağlı olmadığını, aksine takımı en hassas anlarda vuran tekrarlayan hatalar olduğunu teyit etti.

    Alan Smith, "Sky Sports" ağı üzerinden sahneyi yorumlarken "Bir kez daha, gördüğünüze inanamıyorsunuz" dedi; Pete Gill ise savunmanın bundan daha kötü bir performans sergileyemeyeceğini vurguladı.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    Şok eden rakamlar: Manchester United'ın savunması rakiplerine hediyeler sunuyor

    Savunma hataları artık her maçın ardından geçiştirilebilecek teknik notlar olmaktan çıktı; aksine Manchester United'ın sonuçlarına damgasını vuran bir olguya dönüştü ve savunma sistemini yeniden inşa etmek için gereken çalışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

    Gelen rakamlara göre, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde tüm kulvarlarda hiçbir takım Manchester United'dan daha fazla gol yemedi; kalesi 30 kez havalandı.

    Bu rakam, takımın yaşadığı krizin boyutunu yansıtıyor; özellikle de gol yemenin her zaman rakiplerin üstünlüğüyle ya da ürettikleri fırsatların kalitesiyle bağlantılı olmaması, aksine bunun bizzat Manchester United oyuncularının doğrudan hatalarının sonucu olarak tekrarlanması dikkat çekiyor.

    Adam Pitt, durumu son derece kaotik olarak nitelendirmiş ve takımın rakiplere zarar verebilecek oyunculara sahip olduğunu, ancak buna karşılık kendi hedeflerine zarar veren çok sayıda oyuncu barındırdığını belirtmişti.

    İşte Manchester United'ı peşinden sürükleyen çelişki de bu; takım tehlike yaratabiliyor ve gol atabiliyor, ancak öne geçtiği her skoru çökme tehdidi altına sokan savunma kırılganlığı nedeniyle hücum üstünlüğünden gerçek anlamda yararlanma şansını kendisine tanımıyor.

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  • Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lisandro Martínez: Savunmacının takımına yüke dönüştüğü an

    Aston Villa karşılaşması, Manchester United'ın hesapsız bireysel davranışların bedelini ödediği tek durum değildi; takım daha önce Chelsea karşısında da benzer bir durum yaşamış ve Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez, Manchester United'ın görevini zorlaştıran en önemli sebeplerden birine dönüşmüştü.

    Manchester United'ın iki golle mağlup olduğu, İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftasındaki karşılaşmada Martinez etkili hatalar yaptı ve kısa bir süre içinde iki sarı kart görerek 63. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

    En ağır darbe ise Arjantinli defans oyuncusunun ceza sahası içinde Wesley Fofana'ya yaptığı müdahalede geldi; bu pozisyonun ardından hakem Chelsea lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı başarıyla kullanan Cole Palmer, takımının ikinci golünü ekledi.

    Martinez'in sorumluluğu kırmızı kart olayıyla sınırlı kalmadı; ikinci yarının başında Morgan Rogers'ın Manchester United savunmasını geçerek ağları havalandırmasına izin vererek ilk golün sorumluluğunun bir kısmını taşıyan oyunculardan biri de oldu.

    Böylece takım, skorda geri dönüşü deneyebilmek için tüm elemanlarına ihtiyaç duyduğu bir anda maçı on kişiyle tamamlamak zorunda kaldı ve Arjantinli defans oyuncusunun davranışları, takım arkadaşları ve teknik heyet için ek bir yük haline geldi.

  • Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Michael Carrick'i kurtarmaya ruh yeter mi, yoksa değişimin vakti mi geldi?

    Sonuç olarak, Manchester United'ın Aston Villa karşısında mücadeleci bir karakter sergilediği göz ardı edilemez; zira birden fazla kez iki gol geride kalmasına rağmen pes etmeyi reddetti, maça geri dönmeyi başardı ve her iki takımın da dörder gol attığı heyecanlı bir beraberlikle sahadan ayrıldı.

    Ancak yalnızca ruh, rekabet edebilecek bir takım yaratmaya yetmez; nitekim skordaki geri dönüş, en başta geriye düşülmesine neden olan hataları da silmez. Michael Carrick'in açmazı tam da burada yatıyor; kendisinden güçlü bir karaktere sahip, kolay kolay pes etmeyen bir takım kurması isteniyor, fakat aynı zamanda kolektif emeği hesapsız bireysel hareketlerle harcamak yerine koruyabilecek bir grup oyuncuya ihtiyacı var.

    Takım kendi kalesini koruyamıyorsa dört gol atmanın ne faydası var? Oyuncular saf hatalarla rakiplerini maça geri döndürüyorsa geriden gelmenin ne değeri var? Goller bu şekilde akmaya devam ederken rekabetçi bir projeden nasıl söz edilebilir?

    Manchester United, hücum gücüne ve son ana kadar mücadele etme arzusuna sahip olduğunu kanıtladı; ancak bazı oyuncularının, kendi hedefleri için rakipler kadar tehlikeli olduğunu da kanıtladı.

    İşte tam da bu, "sahibini öldüren ayı" diye bilinen ünlü deyişi bu tabloyu tarif etmek için uygun kılıyor; zira oyuncuların yetenekleri ve tecrübeleri, takımın ayağa kalkmasına yardımcı olan bir silah olmak yerine, hataları teknik heyetin kurmaya çalıştığı her şeyi yıkan darbelere dönüşüyor.

    Mücadeleci ruh, Carrick'e biraz zaman kazandırabilir ve Aston Villa karşısındaki geri dönüş, takımın karakterini tamamen kaybetmediğinin bir kanıtı olabilir; ancak aynı hataları yapmaya devam etmek, herhangi bir teknik projeyi çöküşe açık hale getirecektir.

    Old Trafford'da net bir cevap bekleyen soru, artık Manchester United'ın maçlarda geri dönebilme kabiliyetiyle ilgili değil, kendi kendini yıkmayı durdurabilme kabiliyetiyle ilgili.

    Peki Carrick, oyuncularının bozduğunu düzeltebilecek mi, yoksa bireysel hatalar yeni bir çile sezonu üzerine kesin bir hükme dönüşmeden önce değişim kaçınılmaz mı oldu?

Gelecek maçlar
AVL

AVL

Premier Lig

21 Kas 2026

SUN

SUN

LIV

LIV

Premier Lig

22 Kas 2026

MUN

MUN