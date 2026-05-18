Manchester United ve Manchester City arasındaki stadyum tartışmasının ardından FA, Gençlik Kupası finali kurallarını gözden geçirecek

Daily Mail’in haberine göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA), bu sezonki turnuva kapsamında iki Manchester kulübü arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından, FA Gençlik Kupası finalinin düzenlenmesine ilişkin kuralları gözden geçirecek. Mevcut kurallara göre, kura çekiminde ilk sırada çıkan takım bu önemli maça ev sahipliği yapıyor. Ancak bu yıl City, derbinin Etihad Stadyumu’nda oynanamamasının nedeni olarak inşaat çalışmalarını göstererek, maçı 6.447 kişilik kadın futbol sahasına taşımaya karar verdi.

United'ın, geçen Perşembe günü oynanan maçı Old Trafford'da düzenlemeyi teklif ettiği ve böylece oyuncuların çok daha geniş bir seyirci kitlesi önünde performans sergileme fırsatı bulmasını sağlamayı amaçladığı anlaşılıyor. Ancak bu teklif reddedildi, bu da United taraftarları arasında öfkeye yol açtı ve kulübün akademi personelini kızdırdı. Manchester United Supporters' Trust ve kulübün taraftar forumu üyeleri daha sonra FA'dan müdahale etmesini istedi.