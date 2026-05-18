Manchester United ve Manchester City arasındaki stadyum tartışmasının ardından FA, Gençlik Kupası finali kurallarını gözden geçirecek
Derbi maçı, düzenleyici kurumların inceleme başlatmasına neden oldu
Daily Mail’in haberine göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA), bu sezonki turnuva kapsamında iki Manchester kulübü arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından, FA Gençlik Kupası finalinin düzenlenmesine ilişkin kuralları gözden geçirecek. Mevcut kurallara göre, kura çekiminde ilk sırada çıkan takım bu önemli maça ev sahipliği yapıyor. Ancak bu yıl City, derbinin Etihad Stadyumu’nda oynanamamasının nedeni olarak inşaat çalışmalarını göstererek, maçı 6.447 kişilik kadın futbol sahasına taşımaya karar verdi.
United'ın, geçen Perşembe günü oynanan maçı Old Trafford'da düzenlemeyi teklif ettiği ve böylece oyuncuların çok daha geniş bir seyirci kitlesi önünde performans sergileme fırsatı bulmasını sağlamayı amaçladığı anlaşılıyor. Ancak bu teklif reddedildi, bu da United taraftarları arasında öfkeye yol açtı ve kulübün akademi personelini kızdırdı. Manchester United Supporters' Trust ve kulübün taraftar forumu üyeleri daha sonra FA'dan müdahale etmesini istedi.
Taraftarlar 'yetersiz' seyirci sınırlamasını sert bir şekilde eleştiriyor
Ortak bir açıklamada, bu kararı ‘bir utanç’ olarak nitelendirdiler ve Manchester United’ın en son bir finalde yer aldığı sırada Old Trafford’a 67.000 kişinin geldiğine dikkat çektiler. ‘Bu devasa maçın bu kadar az sayıda taraftarın önünde oynanmasına izin vermek, taraftarları hayal kırıklığına uğratmak ve bu genç futbolcuların kariyerlerinin bugüne kadarki en önemli gecesini onlardan esirgemek anlamına geliyor,’ diye eklediler.
Ancak bu sesler kulak ardı edildi ve City'nin 2-1 kazandığı maç, 53.400 kişilik Etihad Stadyumu'nun karşısındaki Joie Stadyumu'nda oynandı. FA yetkilileri, yıllık turnuva değerlendirmesi kapsamında, benzer bir durumun tekrar yaşanmasını önleyecek bir kural değişikliği yapmayı düşünüyor. Profesyonel futbol kurulu bu yönde karar verirse, mevcut yönetmeliğe bir ekleme yapılabilir. Bu ekleme, ev sahibi takımın maçı "ana" stadyumunda düzenleyememesi durumunda, maçın rakip takımın stadyumuna taşınması gerektiğini öngörür.
Fletcher, sahneleme kararlarını sert bir dille eleştirdi
City'nin galibiyetinin ardından, United'ın antrenörü Darren Fletcher, FA'ya sert çıkıştı. "Bu maçla ilgili her şeyden dolayı FA'dan hayal kırıklığına uğradım: sahadan, her şeyden," diyen 18 yaş altı takımının antrenörü ve eski oyuncu, etkinliğin düzenlenme biçimine de tepki gösterdi.
"Rakibe saygı duymak gerekir. Ancak Man City, FA Gençlik Kupası'nı ele geçirdiğinde durum farklı. Bu bir FA turnuvası; asla böyle olmamalıydı. Hiçbir zaman tek tek antrenörlere ya da tek tek oyunculara bağırıldığını duymamıştım. Kupada final maçlarında böyle bir şey olmaz," diyen Fletcher, final maçındaki atmosferden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Rekabetin dürüstlüğüne ilişkin endişeler
"Bu bir FA turnuvası, ancak maç öncesindeki tüm süreçte, özellikle de son dakikalarda bununla nasıl başa çıkmamız gerektiği açısından sanki bir Manchester City turnuvasıymış gibi hissettim. Bu geceki tek şikayetim bu. Ama en iyi takım kazandı; onlara tebrikler," diyen Fletcher, saha dışı sorunlara rağmen sporcu ruhuna uygun sonucu kabul etti.
Önerilen gözden geçirme, FA Gençlik Kupası'nın akademi yetenekleri için prestijli bir platform olmaya devam etmesini sağlamayı ve maksimum görünürlük ve seyirci katılımını önceliklendirmeyi amaçlayacak. Ev sahibi takımın ana stadyumu kullanılamazsa, deplasman takımının sahasına geçmeyi zorunlu hale getirerek, FA, büyük bir finalin ikincil bir antrenman tesisinde veya daha küçük kapasiteli bir stadyumda oynanması gibi bir durumun ortaya çıkmasını önlemeyi umuyor.