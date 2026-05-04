Manchester United ve Liverpool'un efsaneleri arasındaki söz düellosu kızışırken, Rio Ferdinand Jamie Carragher'a "eskiden tuvalet çantamı taşırdım" şakasını yöneltti

Ferdinand, Manchester United’ın Liverpool’u mağlup etmesinin ardından ‘Rio Ferdinand Presents’ platformunda bu yazışmaya değindi ve Carragher’ın yanıtının üslubuna şaşırdığını itiraf etti.

"Bana ne yazdığını gören var mı? Bence gerçekten çok sert bir cevaptı," dedi. "Bence gerçekten çok sertti. Yani, ben sadece gol sevincimizi gösteren bir fotoğraf koymuştum. Bu tür maçlarda böyle şeyler olur. Bilirsiniz, önemli anları kutlarız. Liverpool'a karşı bu maçlarda birkaç gol attım ama attığım bir golü paylaşmadım. Kutladığım bir anı paylaştım. Kutlamayı seviyorum ve o beni gerçekten yerden yere vurmaya çalıştı. Nedenini anlamıyorum. Onu bu kadar kızdıran şeyin ne olduğunu bilmiyorum.

"Bilmiyorum. Öfkeden deliye döndü. Çılgına dönmüştü. Eskiden İngiltere milli takımında takım arkadaşımdı. Eskiden çamaşır çantamı taşırdı - bunu birçok kez söyledim. Bazen, mesela üstünü değiştirmediğinde falan, kramponlarımı da taşırdı. Tribündeydi.

"Ama ben her zaman iyi anlaştığımızı sanıyordum. Onu okul çağından beri tanıyorum. Şimdi daha da üzgün olacak, değil mi? Az önce yenildiler. Ama bu maç insanların duygularını etkiliyor. İnsanların olayları biraz farklı görmesine neden oluyor. Farklı tepki vermelerine neden oluyor, anlıyor musun? Liverpool'un yenildiği maçlarda ben de karşı tarafta oldum. Hoş bir şey değil, kötü bir duygu. Ve bugün, Man United bunu başardı."