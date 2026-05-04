Manchester United ve Liverpool'un efsaneleri arasındaki söz düellosu kızışırken, Rio Ferdinand Jamie Carragher'a "eskiden tuvalet çantamı taşırdım" şakasını yöneltti
Sosyal medya paylaşımı rekabeti yeniden alevlendirdi
Manchester United'ın Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği maç öncesinde, eski rakipler Ferdinand ve Carragher arasındaki gerginlik yeniden alevlendi. Ferdinand, sosyal medyada Liverpool'a attığı bir golü kutlarken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaştı; fotoğrafta Carragher'ın morali bozuk bir şekilde göründüğü fark ediliyordu. Eski United kaptanı, fotoğrafın altına sadece "Buna bir başlık yazın" yazarak paylaşım yaptı; bu paylaşım, Carragher'dan hemen bir yanıt aldı.
Carragher ve Ferdinand sert sözler sarf etti
Liverpool efsanesi sözünü sakınmadı; Ferdinand’ın medya faaliyetlerini sert bir şekilde eleştirdi ve onu röportajlar sırasında yıldız oyuncuların etrafında ilgi çekmeye çalışmakla suçladı. Carragher bu paylaşıma sert bir şekilde yanıt verdi ve şöyle yazdı: “Muhtemelen ‘Al bakalım dostum, seni Scouse xxxx’ demiştir. Başkasının gol fotoğrafında yer almayı sağlamak pek sana göre bir şey değil. Şimdi de karışık bölgelerde dolaşıp yıldız oyuncuları rahatsız ederek ve uşaklarına bunu çekmelerini söyleyerek bu ritüeli sürdürüyor!"
Ferdinand’ın ‘banyo çantası’ şakası
Ferdinand, Manchester United’ın Liverpool’u mağlup etmesinin ardından ‘Rio Ferdinand Presents’ platformunda bu yazışmaya değindi ve Carragher’ın yanıtının üslubuna şaşırdığını itiraf etti.
"Bana ne yazdığını gören var mı? Bence gerçekten çok sert bir cevaptı," dedi. "Bence gerçekten çok sertti. Yani, ben sadece gol sevincimizi gösteren bir fotoğraf koymuştum. Bu tür maçlarda böyle şeyler olur. Bilirsiniz, önemli anları kutlarız. Liverpool'a karşı bu maçlarda birkaç gol attım ama attığım bir golü paylaşmadım. Kutladığım bir anı paylaştım. Kutlamayı seviyorum ve o beni gerçekten yerden yere vurmaya çalıştı. Nedenini anlamıyorum. Onu bu kadar kızdıran şeyin ne olduğunu bilmiyorum.
"Bilmiyorum. Öfkeden deliye döndü. Çılgına dönmüştü. Eskiden İngiltere milli takımında takım arkadaşımdı. Eskiden çamaşır çantamı taşırdı - bunu birçok kez söyledim. Bazen, mesela üstünü değiştirmediğinde falan, kramponlarımı da taşırdı. Tribündeydi.
"Ama ben her zaman iyi anlaştığımızı sanıyordum. Onu okul çağından beri tanıyorum. Şimdi daha da üzgün olacak, değil mi? Az önce yenildiler. Ama bu maç insanların duygularını etkiliyor. İnsanların olayları biraz farklı görmesine neden oluyor. Farklı tepki vermelerine neden oluyor, anlıyor musun? Liverpool'un yenildiği maçlarda ben de karşı tarafta oldum. Hoş bir şey değil, kötü bir duygu. Ve bugün, Man United bunu başardı."
Anlaşmazlıkta yatışma belirtisi yok
Her ikisi de artık tanınmış televizyon yorumcuları olduğundan, bu tartışmanın uzun süredir devam eden rekabetlerinin son bölümü olması pek olası görünmüyor. Manchester United ve Liverpool’a olan zıt tutumları, iki kulüp karşılaştığında her zaman keskin yorumlara yol açmaya devam ediyor. United, bir sonraki Premier Lig maçında Sunderland ile karşılaşacak; Liverpool ise Chelsea ile karşı karşıya gelecek.