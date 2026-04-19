Manchester United ve Liverpool ile ilgili spekülasyonlar sürerken, Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Sandro Tonali ve Anthony Gordon’a “ya kal ya da git” şeklinde bir transfer ultimatomu verdi
Howe tam bir adanmışlık istiyor
Bournemouth maçının bitiş düdüğünün çalınmasının ardından St James' Park'ta ortam gerginleşti; taraftarlar, son 11 Premier Lig maçından 8'ini kaybeden takımı yuhaladı.
Gordon'un Liverpool'a, Tonali'nin ise Manchester United'a transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlar sürerken, Howe bu çalkantılı dönemde takımının konsantrasyon eksikliğine müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirtti.
Kulübü çevreleyen olumsuz havaya ilişkin olarak konuşan teknik direktör Howe, "Şunu söyleyebilirim ki, oyuncularımda tam bir adanmışlık görüyorum. Medyanın farklı zamanlarda farklı haberler yayınlayacağını biliyorum, bence bu bizim şu anki durumumuzda kaçınılmaz bir şey, bunu birçok kez söyledim. Bu, benim istediğim veya teşvik ettiğim bir şey değil. Oyuncuların hem duygusal hem de fiziksel olarak tamamen buraya odaklanmasını istiyorum çünkü bence ikisini birden yapamazsınız."
Transfer söylentileri arasında ültimatom verildi
Liverpool ve United gibi dev kulüplerin Newcastle’ın en yetenekli oyuncularının peşinde olduğu söylenirken, Howe siyah-beyaz formayı giymek için gerekli zihniyete ilişkin net bir tavır sergiledi.
"Ya içindesin ya da dışındasın, benim için ortası yok. Eğer bir veya iki oyuncu için durum böyleyse, bu çok büyük bir hayal kırıklığı olur, ancak bu konuşmalara dahil olmadığım için size kesin bir açıklama yapamam," diye açıkladı Howe. "Şahsen bana bunun aksini söyleyen kimse olmadı."
St James' Park'ta zor günler
St James' Park'ta oynadıkları son altı maçta beş yenilgiye uğrayan takımda, Howe'un göreve geldiği ilk iki yıl içinde inşa ettiği kale çökmüş gibi görünüyor.
Transferler ve mali kısıtlamalarla ilgili dışarıdan gelen seslerin soyunma odasına sızıp sızmadığı sorulduğunda Howe temkinli davrandı.
"Bu soruyu cevaplamak benim için zor çünkü o konuşmaların bir parçası değilim, onlardan uzaktayım. Bundan çok şüpheliyim ama size bunun kesinlikle böyle olmadığını söyleyemem," dedi.
Howe baskı altında
Newcastle’ın düşüşü şaşırtıcı derecede hızlı oldu. Daha bir yıl önce kulüp, Liverpool’u yenerek Carabao Kupası’nı kazanmış ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını yeniden elde etmişti. Şimdi ise Premier Lig tablosunda 14. sırada çırpınıyorlar ve lig lideri Arsenal’e yapılacak zorlu deplasman maçı öncesinde Howe üzerindeki baskı giderek artıyor.