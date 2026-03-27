Manchester United ve Liverpool, Adam Wharton’ın transfer ücreti konusunda bilgilendirildi; eski Crystal Palace forveti, İngiltere’nin yıldızının geleceğini öngörürken, kulübün bu teklifi “hemen kabul edeceğini” belirtti
Manchester United, orta saha takviyesi peşinde
Old Trafford, Wharton için potansiyel bir sonraki durak olarak gündeme geliyor; önümüzdeki aylarda Manchester'da yoğun bir transfer hareketliliği bekleniyor. United, deneyimli Brezilya milli oyuncusu Casemiro ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, kulüp kaptanı Bruno Fernandes'in ne kadar süre daha takımda kalacağına dair sorular da gündemde.
Orta saha motor odasında doldurulması gereken önemli boşluklar bulunan Kırmızı Şeytanlar'ın, transfer radarında birçok kendini kanıtlamış oyuncunun bulunduğu söyleniyor. FA Cup şampiyonu Wharton, oyununda daha da gelişme potansiyeli olduğu göz önüne alındığında, hem şimdiki hem de gelecek için akıllıca bir transfer olabilir.
Selhurst Park'ta birçok kişiyi etkileyen Wharton - kısa süre içinde Dünya Kupası kadrosunu oluşturacak olan İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel de dahil - genç yaşta Ewood Park'ta çıkış yakaladığından beri futbolun zirvesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Wharton gelecek sezon Crystal Palace'ta oynayacak mı?
Son iki transfer döneminde Eberechi Eze ve Marc Guehi gibi isimleri kadrosundan ayıran Palace, oyuncularını satma konusunda isteksiz davranacaktır. Acaba elleri zorlanabilir mi? Wharton’ın gelecek sezon Eagles’ta oynayıp oynamayacağı sorulduğunda, Morrison – Dünya Kupası Bahis Tekliflerinin adresi olan Freebets.com aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Evet, bence o bir Crystal Palace oyuncusu olacak. Belki bir yıl daha kalır, ancak biri gelip çok yüksek bir teklif yaparsa durum değişebilir. Ancak şu anda, gelecek sezon kesinlikle Palace'ta oynayacağını düşünüyorum. Zaten gelecek sezon onlar için çok önemli bir sezon olacak, bu yüzden çok fazla oyuncuyu kaybetmek istemeyeceklerini düşünüyorum. Ama evet, yine de onun Palace'ta kalacağını düşünüyorum.”
Palace'ı satışa ikna etmek için ne kadar para gerekir?
Morrison, Wharton’ın yakın dönem planlarına ilişkin kendinden emin olduğunu belirtirken, her oyuncunun bir bedeli olduğunu da kabul ediyor. Manchester United ve Liverpool gibi kulüpler gerçekten bir anlaşma yapmak isterse, cüzdanlarını açmaya hazır olurlar.
Palace'ı müzakere masasına çekebilecek rakamlar sorulduğunda Morrison şöyle dedi: "Evet, 60 milyon sterlin, 70 milyon sterlin... Eğer biri 80 milyon sterlin ödemek isterse, bence hemen kabul ederler. Ama evet, kesinlikle en az 60-70 milyon sterlin.
“Ne kadar genç olduğuna, sahip olduğu yeteneğe ve onun için kapıyı çalacak kulüplere bakarsanız, Palace'ın 60-70 milyon sterlin demesi doğru. Yetiştirdikleri bir oyuncu için iyi bir para. O bir üst düzey oyuncu. Umarım İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girer, çünkü o zaman fiyatı daha da artar.
“Ama şu anda Palace’ta iyi gidiyor ve çok şey öğreniyor. Bir sonraki aşama için hazır olacak ve bu yaz olabilir, ama bence belki bir sezon daha geçtikten sonra transfer olabilir. Hala genç.”
Kupa yarışı ve Dünya Kupası hayalleri: Wharton’ın yakın geleceği
Palace, Wharton ile 2029 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzalamış durumda; bu nedenle onu satmak için herhangi bir baskı altında değil. Kulüp, Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner’in ayrılmaya hazırlandığı ve önümüzdeki yazın da bir dizi değişikliğin yaşanacağı göz önüne alındığında, Wharton’ı hem kısa hem de uzun vadeli gelecek planlarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.
Konferans Ligi çeyrek finallerine yükselen Eagles, bu sezon daha fazla kupa peşinde. Bu turnuvada elde edilecek bir başarı, Wharton'ı devam eden gelişimi için en iyi yerde olduğuna ikna etmeye yardımcı olabilir.