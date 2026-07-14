Manchester United ve İngiltere milli takımının efsanesi David Beckham, Fortnite karakteri olarak Lionel Messi, Lady Gaga ve Harry Kane’in izinden gitti

Beckham, Fortnite’ın sanal dünyasına adım atacak en son süperstar olacağını bizzat doğruladı. Resmi Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiye göre, eski İngiltere milli takım kaptanı, tasarım sürecine aktif olarak dahil olduğunu açıkladı. Manchester United ile altı kez İngiltere şampiyonluğu ve bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Beckham, gönderisine net bir mesaj ekledi.

"Yeni Fortnite karakterim üzerinde çalışıyorum," diye yazan Becks, "Çok yakında kullanıma sunulacak," diye ekledi. 1999 UEFA Avrupa'nın En İyi Futbolcusu ödülünün sahibi olan Beckham, dört farklı ülkedeki en iyi kulüplerde geçirdiği parlak bir kariyerin ardından 2013 yılında emekli olmuş ve dünya çapında ilgi görmeye alışık bir isimdir.



