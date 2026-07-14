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Manchester United ve İngiltere milli takımının efsanesi David Beckham, Fortnite karakteri olarak Lionel Messi, Lady Gaga ve Harry Kane’in izinden gitti
Beckham, Fortnite ile yapacağı işbirliğini duyurdu
Beckham, Fortnite’ın sanal dünyasına adım atacak en son süperstar olacağını bizzat doğruladı. Resmi Instagram hesabında paylaştığı bir gönderiye göre, eski İngiltere milli takım kaptanı, tasarım sürecine aktif olarak dahil olduğunu açıkladı. Manchester United ile altı kez İngiltere şampiyonluğu ve bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Beckham, gönderisine net bir mesaj ekledi.
"Yeni Fortnite karakterim üzerinde çalışıyorum," diye yazan Becks, "Çok yakında kullanıma sunulacak," diye ekledi. 1999 UEFA Avrupa'nın En İyi Futbolcusu ödülünün sahibi olan Beckham, dört farklı ülkedeki en iyi kulüplerde geçirdiği parlak bir kariyerin ardından 2013 yılında emekli olmuş ve dünya çapında ilgi görmeye alışık bir isimdir.
Dijital avatar için çeşitli stiller
Fortnite’ın planlarına daha yakından bakıldığında, oyunda oyuncuların seçebileceği iki ayrı Beckham kostümü sunulacağı anlaşılıyor. Kullanıcılar, İngiltere’yi temsil eden ikonik 7 numaralı formasıyla battle royale’e katılma seçeneğine sahip olacak.
Alternatif olarak, hayranlarının bu Dünya Kupası’nda tribünlerde maçları izlerken gördüğü gibi, resmi takım elbise ve kravatlı bir görünüm de seçebilecekler. Gönderiye eklenen kısa bir videoda, bu takım elbiseli versiyonun hareket halindeyken görüntüsü yer alıyor gibi görünüyor. Dijital gardırop, Real Madrid’e yüksek bedelli transferi ve ardından LA Galaxy, AC Milan ve Paris Saint-Germain’de geçirdiği dönemleri içeren futbolculuk günlerinin ihtişamını yansıtıyor.
Yıldızlarla dolu sanal kadroya katılmak
Fortnite evrenine adım atan bu küresel ikon, Lady Gaga’dan Darth Vader’a kadar oyunda halihazırda yer alan pek çok gerçek hayattaki sporcu, pop yıldızı, oyuncu ve ikonun arasına katılıyor. Bu çok oyunculu oyunda halihazırda bir dizi önde gelen futbol yıldızı bulunuyor. İngiltere kaptanı Harry Kane, Arjantinli rakibi Lionel Messi ile birlikte oyuncuların seçebileceği karakterler arasında yer alıyor.
Beckham, İngiltere, İspanya ve Fransa’da ulusal şampiyonluklar kazanmış olmasının yanı sıra LA Galaxy ile iki kez MLS Kupası’nı da kazanmış olmasıyla bu kadroya muazzam bir miras getiriyor. Kullanıcılar bu efsanevi orta saha oyuncusu olarak oynamaya hazırlanırken, şüphesiz onun parlak kariyerine ait zengin tarihi takdir edeceklerdir. Umarız yarın gerçek bir ölüm maçı olmaz.
- AFP
İngiltere için bundan sonra ne olacak?
Beckham'ın Fortnite'a katılması, İngiltere'nin yarınki yarı final maçında Arjantin'e karşı Dünya Kupası mücadelesini sürdürmeye çalışacağı bir döneme denk geliyor. Bu karakterin piyasaya sürülme tarihine kadar İngiltere'nin hâlâ Dünya Kupası'nda kalması güzel olurdu; ancak bu, oyunun bir sonraki güncellemesinin yayınlanacağı en erken Perşembe gününe kadar gerçekleşmeyecek.
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