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Manchester United ve Chelsea, Brezilyalı yıldız için 50 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Manchester United, Brezilyalı yetenek için yapılan yarışta galip geldi
Sky Sports’unhaberine göre, Manchester United, Santos için 50 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalayarak transfer piyasasında büyük ses getirdi. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'deki rakibine ilk etapta 48 milyon sterlinlik bir peşinat ödeyecek; buna ek olarak 2 milyon sterlinlik bir ek ödeme de yapılacak. Bu, 22 yaşındaki oyuncuya yapılan büyük bir yatırım anlamına geliyor ve Santos'un kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu iddialı hamle, United'ın Michael Carrick yönetiminde geçirdiği etkileyici sezonun ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönüş hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.
Anlaşma, Chelsea için bir güvenlik ağı da içeriyor; zira Chelsea, Santos’un Manchester United ile imzalayacağı sözleşmeye %10’luk bir yeniden satış payı maddesi ekleyecek. Batı Londra’da geçirdiği süre boyunca A takım kadrosuna girip çıkan orta saha oyuncusu için bu transfer, Old Trafford’un ışıkları altında bir Avrupa devinde daha ön plana çıkmayı hedeflediği için tam bir yeni başlangıç niteliğinde.
- AFP
Xabi Alonso dönemi, ayrılıklarla başlıyor
Santos'un ayrılışı, Xabi Alonso'nun Stamford Bridge'de göreve başlamaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti; İspanyol teknik adam, kadroda şimdiden önemli bir yeniden yapılanma sürecini yönetiyor. Brezilya milli takım oyuncusunun, Alonso'nun ilk sezonunda A takımda ne kadar süre alacağı konusundaki endişelerini dile getirdikten sonra Chelsea'ye ayrılma isteğini bildirdiği anlaşılıyor. Kadroya girmek için rekabet hâlâ çok şiddetli ve genç orta saha oyuncusu, bir sezon daha yedek kulübesinde kalma riskini göze almak istemedi.
En önemlisi, Moises Caicedo’nun kulüple yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalaması kararı, Santos’un geleceğe bakışını büyük ölçüde etkiledi. Caicedo’nun orta sahanın temel taşı olarak yerini sağlamlaştırmasıyla birlikte, düzenli olarak ilk 11’de yer alma yolu giderek daha da tıkanmış görünüyordu. Takımdaki konumuna dair bu endişeler, sonunda 22 yaşındaki oyuncunun başka bir yerde yeni bir meydan okuma aramasına yol açtı.
Köprüye doğru karmaşık bir yolculuk
Santos’un Chelsea’deki kariyeri, Ocak 2023’te kulübe katılmayı kabul ettiğinden bu yana hiç de sorunsuz geçmedi. Takıma katıldıktan kısa bir süre sonra, 2023-24 sezonunun sonuna kadar sürecek bir kiralık anlaşma ile Vasco da Gama'ya geri döndü. Gelişimi üzerine 2024-25 sezonu için Nottingham Forest'a transfer oldu, ancak City Ground'da yeterince süre alamaması nedeniyle bu dönem kısa sürdü. Chelsea, nihayetinde Ocak 2024'te onu geri çağırma kararı aldı.
Bu yaz Carlo Ancelotti’nin Dünya Kupası kadrosuna girememesine rağmen, Santos hâlâ yüksek potansiyelli bir genç oyuncu olarak görülüyor. Liam Rosenior yönetimindeki Strasbourg’da geçirdiği verimli kiralık dönem sırasında değeri önemli ölçüde arttı ve burada Avrupa futbolunun zorluklarıyla başa çıkabileceğini kanıtladı. Geçen sezon Chelsea’nin ilk 11’ine girmesi konusunda büyük beklentiler olsa da, üç farklı teknik direktör altında istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.
- Getty Images Sport
Santos’un ayrılmasıyla Alonso’nun transfer gelirleri 126 milyon sterline yükseldi
Chelsea için bu satış, 2023 yılında Vasco da Gama’dan yaklaşık 18 milyon sterline transfer ettikleri bir oyuncudan elde edilen önemli bir kâr anlamına geliyor. Batı Londra kulübünün yönetimi, oyuncunun önümüzdeki sezon için kendisine ayrılan sürelerden memnun olmadığı anlaşılınca, ayrılma sürecini hızlandırmak için hemen harekete geçti.
Santos'un transferi, Marc Cucurella'nın 52 milyon sterlin karşılığında Real Madrid'e ve Tyrique George'un kısa süre önce 24 milyon sterlin karşılığında Everton'a transfer olmasının ardından, Chelsea'nin yaz transfer döneminde resmi olarak ayrılan üçüncü oyuncusu oldu. United, Santos ile ilgili anlaşmayı tamamladığında, Alonso'nun takımı bu yaz toplamda yaklaşık 126 milyon sterlinlik transfer geliri elde etmiş olacak. Teknik direktör kadrodaki temizliği sürdürürken ve takımı kendi vizyonuna göre şekillendirmeye çalışırken, bu fonların yeniden yatırıma dönüştürülmesi bekleniyor.
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