Manchester United ve Chelsea, Brezilyalı yıldız için 50 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı

Sky Sports’unhaberine göre, Manchester United, Santos için 50 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalayarak transfer piyasasında büyük ses getirdi. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'deki rakibine ilk etapta 48 milyon sterlinlik bir peşinat ödeyecek; buna ek olarak 2 milyon sterlinlik bir ek ödeme de yapılacak. Bu, 22 yaşındaki oyuncuya yapılan büyük bir yatırım anlamına geliyor ve Santos'un kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Bu iddialı hamle, United'ın Michael Carrick yönetiminde geçirdiği etkileyici sezonun ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönüş hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Anlaşma, Chelsea için bir güvenlik ağı da içeriyor; zira Chelsea, Santos’un Manchester United ile imzalayacağı sözleşmeye %10’luk bir yeniden satış payı maddesi ekleyecek. Batı Londra’da geçirdiği süre boyunca A takım kadrosuna girip çıkan orta saha oyuncusu için bu transfer, Old Trafford’un ışıkları altında bir Avrupa devinde daha ön plana çıkmayı hedeflediği için tam bir yeni başlangıç niteliğinde.



