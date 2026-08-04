AFP
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Manchester United ve Chelsea, Bologna'nın savunmacısı Jhon Lucumi için 25 milyon €'luk transfer hamlesini değerlendiriyor
Premier League'den iki kulüp, uygun maliyetli Lucumi transferini istiyor
QuotidianoSportivo'ya göre United ve Chelsea, Bologna'nın savunmacısı Lucumi için yaz aylarında bir hamleyi değerlendiriyor. 28 yaşındaki Kolombiyalı milli oyuncu, kadrolarını güçlendirmek isteyen iki Premier League kulübü için de cazip bir hedef olarak öne çıktı.
Bologna, mevcut transfer döneminde stoperi satma konusunda giderek artan bir baskı altında. Lucumi'nin sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve İtalyan kulübü, oyuncuyu gelecek yıl bonservissiz kaybetmemekte kararlı. Bonservis bedeli makul bir seviye olan 25 milyon € olarak belirlenmişken, iki İngiliz ekibinin de anlaşmayı hızla tamamlamak için gereken mali kaynaklara sahip olduğu kesin.
- Getty Images Sport
United, savunmacı takibinde öne geçti
Aynı habere göre, Manchester United Güney Amerikalı oyuncu için hamlesini şimdiden yaptı. United, yeni sezon öncesinde savunma hattına daha fazla derinlik katmak istiyor. Lucumi şu anda kariyerinin zirvesinde ve transfer gerçekleşirse İngiliz futboluna hızlı bir başlangıç yapmayı hedefleyecek. Premier League'e çabuk uyum sağlaması halinde savunmacı, United için büyük bir fırsat transferi olabilir.
Chelsea, son dönemdeki sıkıntıların ardından savunma istikrarını hedefliyor
Chelsea da savunma hattını güçlendirmek için savunmacının hizmetlerini kadrosuna katmakla aynı ölçüde ilgileniyor. Chelsea geçen sezon savunmada oldukça kırılgandı ve acilen savunmasını sağlamlaştırması gerekiyor. Chelsea'nin gelecek sezon kupalar için mücadele edebilmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmesi için savunmadaki istikrarını artırması kritik önem taşıyacak.
- Getty Images
Düzenli forma süresi, üst düzey savunmacı için kritik önemde
Her iki talip de bonservis bedelini rahatlıkla karşılayabilecek durumda olsa da oyuncunun kişisel hedefleri gideceği adresi belirleyecek. Lucumi, düzenli olarak ilk 11'de oynama şansının en yüksek olduğu yerin neresi olduğunu dikkatle değerlendirmek zorunda kalacak. 28 yaşındaki oyuncu, kariyerinin bu kritik aşamasında büyük bir kulüpte yedek kulübesinde oturmak istemeyecektir. Bologna satışa hazırlanırken Kolombiyalı oyuncuyu Manchester United mı yoksa Chelsea mi ikna edebilecek, bunu zaman gösterecek.
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