QuotidianoSportivo'ya göre United ve Chelsea, Bologna'nın savunmacısı Lucumi için yaz aylarında bir hamleyi değerlendiriyor. 28 yaşındaki Kolombiyalı milli oyuncu, kadrolarını güçlendirmek isteyen iki Premier League kulübü için de cazip bir hedef olarak öne çıktı.

Bologna, mevcut transfer döneminde stoperi satma konusunda giderek artan bir baskı altında. Lucumi'nin sözleşmesi gelecek yaz sona erecek ve İtalyan kulübü, oyuncuyu gelecek yıl bonservissiz kaybetmemekte kararlı. Bonservis bedeli makul bir seviye olan 25 milyon € olarak belirlenmişken, iki İngiliz ekibinin de anlaşmayı hızla tamamlamak için gereken mali kaynaklara sahip olduğu kesin.



