Manchester United ve Atlético Madrid, Borussia Dortmund'un stoperini kadrosuna katmak istiyor
Avrupa'nın dev kulüpleri BVB'nin yıldızını hedefliyor
Sky'a göre, Manchester United ve Atlético Madrid, Anton ve Signal Iduna Park'taki mevcut durumu hakkında resmi olarak bilgi aldı. Aston Villa da bu defans oyuncusunu yakından takip ediyor. İspanyol kulübü, sağlam savunma stili ve duygusal liderlik özelliklerinin onu Diego Simeone'nin kadrosu için mükemmel bir seçim haline getirdiğine inanarak, uzun süredir ona ilgi duyuyor. 2024 yılında Xabi Alonso da onu Bayer Leverkusen'e transfer etmeye çalışmış, ancak oyuncu sonunda Stuttgart'tan Ruhr Vadisi'ne 22,5 milyon avroluk bir transferle gitmeyi tercih etmişti.
Gizli kaptanın yükselişi ve etkisi
Takım arkadaşları Nico Schlotterbeck ve Emre Can'ın gölgesinde kalmasına rağmen Anton, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 37 maça çıkan stoper, 3 gol attı. İstikrarlı performansları büyük övgüler topladı; teknik direktör Niko Kovac geçen ay onun özverili yapısını özellikle vurguladı. Kovac, onu "arka planda ve gölgede çalışan, birçok kişiyi kendi tarafına çekmeye veya doğru yola sokmaya çalışan" bir oyuncu olarak tanımladı. Teknik direktör, "Benim için liderlik budur: Kendi egosunu arka plana atıp takımı ön plana çıkarmak. Tek kelimeyle klas." diye ekledi.
Schlotterbeck, rekor bir yeni sözleşmeye hazırlanıyor
Eski Stuttgart oyuncusu hakkında spekülasyonlar sürerken, Dortmund ise Schlotterbeck ile devasa bir sözleşme uzatması üzerinde son rötuşları yapıyor. Alman milli oyuncunun milli maç arası sonrasında yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalaması ve 2031 yılına kadar kulüpte kalması bekleniyor. Bu uzatma ile oyuncu yıllık brüt yaklaşık 14 milyon avro kazanacak. Defans oyuncusu kulübe bağlılığını gösterdi, ancak yeni sözleşmesinde 2027 yılında devreye girecek bir serbest kalma maddesi yer alacağı bildiriliyor.
Odak noktası hâlâ yurt içindeki başarılar
Dortmund'un yeni sportif direktörü Ole Book'un, Anton'un 5 milyon avroluk maaşını 6 milyon avroya çıkarmak üzere yakında sözleşme görüşmelerine başlaması bekleniyor. Ancak oyuncu ayakları yere basıyor ve tüm dikkatini Bundesliga'nın son haftalarına vermiş durumda. Dortmund, 27 maçın ardından 61 puanla ikinci sırada yer alıyor ve Bayern Münih'in dokuz puan gerisinde bulunuyor; Stuttgart ve Leverkusen ile oynayacağı kritik maçlar ise yaklaşıyor.