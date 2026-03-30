Manchester United ve Atlético Madrid, Borussia Dortmund'un stoperini kadrosuna katmak istiyor

Sky'a göre, Manchester United ve Atlético Madrid, Anton ve Signal Iduna Park'taki mevcut durumu hakkında resmi olarak bilgi aldı. Aston Villa da bu defans oyuncusunu yakından takip ediyor. İspanyol kulübü, sağlam savunma stili ve duygusal liderlik özelliklerinin onu Diego Simeone'nin kadrosu için mükemmel bir seçim haline getirdiğine inanarak, uzun süredir ona ilgi duyuyor. 2024 yılında Xabi Alonso da onu Bayer Leverkusen'e transfer etmeye çalışmış, ancak oyuncu sonunda Stuttgart'tan Ruhr Vadisi'ne 22,5 milyon avroluk bir transferle gitmeyi tercih etmişti.