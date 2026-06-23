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Manchester United ve Arsenal, Dünya Kupası kadrosuna seçilemeyen ve değeri 60 milyon sterlin olarak belirlenen Premier Lig orta saha oyuncusunu ‘ikisi de takip ediyor’
Bournemouth’un en değerli hazinesi için verilen mücadele
Scott, birinci ligde en çok rağbet gören genç İngiliz yeteneklerden biri olarak öne çıkmış durumda; hem Manchester United hem de Arsenal, onun gelişimini yakından takip ediyor. Orta saha oyuncusunun Bournemouth formasıyla sergilediği etkileyici istikrar, özellikle orta sahada yaratıcı bir güç olarak ününü pekiştirdikten sonra büyük kulüplerin dikkatini çekti.
Daily Mail gazetesi, potansiyel alıcıların bu oyuncuyu kadrolarına katmak için cüzdanlarını iyice açmak zorunda kalacaklarını bildiriyor. Bu sezonun başlarında Emirates Stadyumu’nda Arsenal’e karşı galibiyet golünü atan 22 yaşındaki oyuncu için Bournemouth’un 60 milyon sterlin (79 milyon dolar) civarında bir transfer ücreti talep edeceği anlaşılıyor. Yoğun ilgiye rağmen, “Cherries” takımı oyuncuyla yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı umut ediyor.
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United’ın orta saha kadrosundaki yeniden yapılanma devam ediyor
Manchester United’ın, tecrübeli yıldız Casemiro’nun ayrılmasının ardından orta sahasını yeniden şekillendirmek amacıyla transfer piyasasında yoğun bir dönem geçirmesi bekleniyor. Kırmızı Şeytanlar, Atalanta’dan Ederson’u kadrolarına katmak için şimdiden harekete geçti; bu transferin Dünya Kupası sona erdiğinde kesinleşmesi muhtemel. Ancak haberlere göre Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi mücadelesi için kadro derinliğini daha da artırmayı hedefliyor.
Scott, Old Trafford’daki öncelik listesinin en üst sıralarında yer alıyor, ancak gündemde olan tek isim o değil. Kulüp, West Ham’ın küme düşmesinin ardından bu takımın oyuncusu Mateus Fernandes’i de yakından takip ediyor. Bununla birlikte, United kadrosunu dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kalacak; bu yaz uygun bir teklif gelmesi halinde orta saha oyuncusu Manuel Ugarte’nin takımdan ayrılması söz konusu olabilir.
Gunners için Londra’da büyük rekabet
Arsenal’in Scott’a olan ilgisi, Mikel Arteta’nın orta sahasına daha fazla gençlik ve teknik kalite katma arzusundan kaynaklanıyor. Scott’ın Kuzey Londra’da Gunners’ı mağlup ettiği maçta yeteneğini yakından gören Arsenal yönetimi, onun potansiyelinin gayet farkında. Ancak, Premier Lig’in seçkin kulüpleri arasında 22 yaşındaki oyuncu için rekabet giderek kızışıyor.
Tottenham Hotspur'un da bu yarışta olduğu düşünülüyor; kulüp, bu transfer dönemi için “agresif” olarak nitelendirilen bir strateji izliyor. Spurs, bu transfer için masaya önemli bir meblağ koymaya hazır görünüyor.
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Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı ve geleceğe dair beklentiler
Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuva için İngiltere’nin nihai kadrosuna kıl payı giremeyen Scott, bireysel başarıları ve transfer söylentileriyle bir nebze teselli buldu. Orta saha oyuncusu, Florida’da düzenlenen “Üç Aslanlar”ın turnuva öncesi hazırlık kampına katılmıştı; ancak teknik direktör Thomas Tuchel, daha deneyimli isimleri tercih ettiği için Scott, 26 kişilik nihai kadroya giremedi.
2028 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olan Bournemouth, bu değerli oyuncusunu satmak için acil bir baskı altında değil. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde oynamanın cazibesi ve geleneksel “Büyük Altı” takımlarından birinde forma giymenin prestiji, Scott için göz ardı etmesi zor bir teklif olabilir.