Manchester United ve Arsenal, Dünya Kupası kadrosuna seçilemeyen ve değeri 60 milyon sterlin olarak belirlenen Premier Lig orta saha oyuncusunu ‘ikisi de takip ediyor’

Scott, birinci ligde en çok rağbet gören genç İngiliz yeteneklerden biri olarak öne çıkmış durumda; hem Manchester United hem de Arsenal, onun gelişimini yakından takip ediyor. Orta saha oyuncusunun Bournemouth formasıyla sergilediği etkileyici istikrar, özellikle orta sahada yaratıcı bir güç olarak ününü pekiştirdikten sonra büyük kulüplerin dikkatini çekti.

Daily Mail gazetesi, potansiyel alıcıların bu oyuncuyu kadrolarına katmak için cüzdanlarını iyice açmak zorunda kalacaklarını bildiriyor. Bu sezonun başlarında Emirates Stadyumu’nda Arsenal’e karşı galibiyet golünü atan 22 yaşındaki oyuncu için Bournemouth’un 60 milyon sterlin (79 milyon dolar) civarında bir transfer ücreti talep edeceği anlaşılıyor. Yoğun ilgiye rağmen, “Cherries” takımı oyuncuyla yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı umut ediyor.



