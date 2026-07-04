Manchester United ve Arjantin milli takımının stoperi Lisandro Martinez, sakatlıklarla boğuşurken emekliliği düşünüyor

Defans oyuncusunun eşi Muri Lopez Benitez, daha önce kızları Aurora’nın dünyaya gelmesinin, eşinin iyileşme sürecinde en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ayrıntılı olarak anlatmıştı. Aile için bu önemli gelişme, defans oyuncusuna rekabetçi futbola dönüş yolunda ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlamıştı.

Bu yılın başlarında sosyal medyada paylaştıkları bir gönderide Martinez ve eşi şöyle demişti: “Aurora, hayatımıza gelişin ne kadar da büyük bir dönüşüm yarattı! Senin varlığını öğrendiğimiz andan itibaren her şey başka, daha derin bir anlam kazandı… Seni kollarımıza almayı beklemek harikaydı!

"Sana o kadar çok özen gösterdik ki, bu süreçte kendimize de özen göstermeyi öğrendik. Bu sadece beslenme ve egzersizden ibaret değildi; sözler, sükunet, sevgi, farkındalık, her saniyenin tadını çıkarmak ve yolu anlamaktı. Ve sen hazır olduğunda, biz de hazırdık! Bu sihir gibiydi.

"Bizi şimdiki ana bağladın. Dikkatimiz o kadar yoğundu ki her gün sonsuz gibi geliyordu; zaman artık saatteki saatlerden ibaret değildi, kalbimizdeki anlardan ibaretti."