Getty Images Sport
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Manchester United ve Arjantin milli takımının stoperi Lisandro Martinez, sakatlıklarla boğuşurken emekliliği düşünüyor
Son şampiyonlar sürpriz yenilgiden kurtuldu
Arjantin, Miami’de Yeşil Burun Adaları’nı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek turnuvada büyük bir sürprizi önledi. Maç, bir gol atıp bir asist yaparak şampiyonun tur atlamasına katkıda bulunan Martinez için son derece önemli oldu. 28 yaşındaki oyuncu, daha önce Premier Lig’de Crystal Palace ile oynanan bir maçta ciddi bir ön çapraz bağ yırtığı geçirmiş ve futbol kariyerini sonlandırmanın eşiğine gelmişti.
- AFP
Gözü yaşlı savunma oyuncusu, geçirdiği süreci değerlendiriyor
Florida’da maçın bitiş düdüğünün ardından, zorlu rehabilitasyon aylarını düşünürken merkez savunma oyuncusu gözle görülür şekilde duygulanmıştı. Sporu bırakmaya hazır hissettiği bir dönemde, yeni doğan kızının dünyaya gelmesinin bakış açısını tamamen değiştirdiğini kabul etti.
Martinez şöyle konuştu: "Sakatlığımla ilgili olanları düşünmeye başladığımda ağlamak geliyor içimden. Şu anda ne durumda olduğumu bile bilmiyorum. Eğer kızım tam da sakatlandığım sırada doğmamış olsaydı, bugün burada oynuyor olur muydum bilmiyorum; ama bugün Dünya Kupası'nda bir gol attım."
Ailenin desteği, geri dönüşe ilham veriyor
Defans oyuncusunun eşi Muri Lopez Benitez, daha önce kızları Aurora’nın dünyaya gelmesinin, eşinin iyileşme sürecinde en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ayrıntılı olarak anlatmıştı. Aile için bu önemli gelişme, defans oyuncusuna rekabetçi futbola dönüş yolunda ihtiyaç duyduğu istikrarı sağlamıştı.
Bu yılın başlarında sosyal medyada paylaştıkları bir gönderide Martinez ve eşi şöyle demişti: “Aurora, hayatımıza gelişin ne kadar da büyük bir dönüşüm yarattı! Senin varlığını öğrendiğimiz andan itibaren her şey başka, daha derin bir anlam kazandı… Seni kollarımıza almayı beklemek harikaydı!
"Sana o kadar çok özen gösterdik ki, bu süreçte kendimize de özen göstermeyi öğrendik. Bu sadece beslenme ve egzersizden ibaret değildi; sözler, sükunet, sevgi, farkındalık, her saniyenin tadını çıkarmak ve yolu anlamaktı. Ve sen hazır olduğunda, biz de hazırdık! Bu sihir gibiydi.
"Bizi şimdiki ana bağladın. Dikkatimiz o kadar yoğundu ki her gün sonsuz gibi geliyordu; zaman artık saatteki saatlerden ibaret değildi, kalbimizdeki anlardan ibaretti."
- Getty Images Sport
Heyecan verici bir eleme maçı yaklaşıyor
Arjantin, Salı günü 16 turunda Mısır ile karşılaşmadan önce savunma sorunlarını çözmek zorunda. Lionel Scaloni’nin takımı, Yeşil Burun Adaları karşısında savunmada zayıf göründü; bu da Martinez’in yüksek pas dağıtım seviyesini ve soğukkanlılığını koruması gerektiği anlamına geliyor. Penaltı atışları sonucu bir üst tura yükselen disiplinli Mısır takımıyla karşılaşmak, son şampiyonun unvanını savunma becerisini ciddi bir şekilde sınayacak.
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