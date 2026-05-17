Manchester United, Tyrell Malacia'nın 2025-26 sezonunda sadece İKİ maçta forma giydikten sonra serbest oyuncu olarak ayrılacağını doğruladı

Malacia, Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak; bu, Manchester’da istikrarlı bir performans sergilemekte ve form tutmakta zorlanan oyuncu için kesin bir ayrılık anlamına geliyor.

Hollanda milli takım oyuncusunun bedelsiz olarak ayrılmasına izin verme kararı, United'ın maaş giderlerini azaltma ve düzenli olarak ilk 11'de yer bulamayan oyunculardan ayrılma niyetini gösteriyor.

Sadece iki maçta forma giydiği bir sezonun ardından, hem oyuncu hem de kulüp, durgunlaşan kariyeri için başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmanın en iyi çözüm olduğu konusunda anlaştı.

United, Malacia'nın ayrılışını şu resmi açıklamayla doğruladı: "Tyrell Malacia, yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde Manchester United'dan ayrılacak. Hollandalı savunma oyuncusu, sezonun son iç saha maçında Nottingham Forest'ı 3-2 yendiğimiz heyecan verici karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Tyrell, Temmuz 2022'de Feyenoord'dan Reds'e katılmış ve toplamda 49 kez A takımda forma giymişti. Geçen sezonun bir kısmını PSV Eindhoven'da kiralık olarak geçiren Malacia, bu sezon iki kez forma giydi; her ikisi de Newcastle United'a karşı, Magpies ile oynanan iç saha ve deplasman maçlarında son dakikalarda oyuna girerek. 2023'te Carabao Kupası'nı kaldırdığımızda, yine Eddie Howe'un Tynesiders'ına karşı oynadığımız maçta kadroda yer almıştı. Ty'a tüm çabaları için teşekkür ederiz ve kulüpteki herkes adına gelecekte başarılar dileriz."







