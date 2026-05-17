Çeviri:
Manchester United, Tyrell Malacia'nın 2025-26 sezonunda sadece İKİ maçta forma giydikten sonra serbest oyuncu olarak ayrılacağını doğruladı
Malacia bu yaz takımdan ayrılacak
Malacia, Haziran ayında sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak; bu, Manchester’da istikrarlı bir performans sergilemekte ve form tutmakta zorlanan oyuncu için kesin bir ayrılık anlamına geliyor.
Hollanda milli takım oyuncusunun bedelsiz olarak ayrılmasına izin verme kararı, United'ın maaş giderlerini azaltma ve düzenli olarak ilk 11'de yer bulamayan oyunculardan ayrılma niyetini gösteriyor.
Sadece iki maçta forma giydiği bir sezonun ardından, hem oyuncu hem de kulüp, durgunlaşan kariyeri için başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmanın en iyi çözüm olduğu konusunda anlaştı.
United, Malacia'nın ayrılışını şu resmi açıklamayla doğruladı: "Tyrell Malacia, yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde Manchester United'dan ayrılacak. Hollandalı savunma oyuncusu, sezonun son iç saha maçında Nottingham Forest'ı 3-2 yendiğimiz heyecan verici karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Tyrell, Temmuz 2022'de Feyenoord'dan Reds'e katılmış ve toplamda 49 kez A takımda forma giymişti. Geçen sezonun bir kısmını PSV Eindhoven'da kiralık olarak geçiren Malacia, bu sezon iki kez forma giydi; her ikisi de Newcastle United'a karşı, Magpies ile oynanan iç saha ve deplasman maçlarında son dakikalarda oyuna girerek. 2023'te Carabao Kupası'nı kaldırdığımızda, yine Eddie Howe'un Tynesiders'ına karşı oynadığımız maçta kadroda yer almıştı. Ty'a tüm çabaları için teşekkür ederiz ve kulüpteki herkes adına gelecekte başarılar dileriz."
Old Trafford'da form tutma mücadelesi
Malacia’nın Manchester United’daki serüveni, sakatlıkların en üst seviyede parlayan bir kariyeri nasıl durdurabileceğinin ibretlik bir örneği oldu. Luke Shaw’a ciddi bir rekabet ortamı yarattığı umut verici ilk sezonunun ardından, savunma oyuncusu uzun bir süre maç kadrolarından kayboldu; ritmini yeniden kazanmak için birçok ameliyat ve rehabilitasyon programından geçti.
Kulüp, uzun iyileşme süreci boyunca sabırlı davrandı, ancak Malacia'nın forma giyememesi, sonunda transfer ekibini başka yönlere bakmaya zorladı. 2026-27 sezonu yaklaşırken ve yeni iç saha forması da piyasaya sürülmüşken, Kırmızı Şeytanlar kadroyu yenilemeye odaklanıyor ve ne yazık ki 24 yaşındaki Hollandalı oyuncu artık bu planların bir parçası değil.
Geçici teknik direktör Michael Carrick, Pazar günü Forest ile oynanan sezonun son iç saha maçının ardından Old Trafford seyircisine hitap ederken Malacia'ya da değindi ve şöyle dedi: "Tyrell var, maç başlamadan önce çocuklara ondan bahsetmiştim. Sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Ona desteğinizi göstermenizi rica ediyorum."
Casemiro ve Hojlund yaz transfer döneminin en önemli isimleri
Carrick, önümüzdeki transfer döneminde kadroyu kendi vizyonuna göre yeniden şekillendirmeyi planlarken, ayrılık yoluna giren tek önemli isim Malacia değil. Tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro da sözleşmesinin sona ermesiyle Old Trafford'dan ayrılacak.
Rasmus Hojlund'un İtalya'daki başarılı kiralık döneminin ardından Napoli'ye kalıcı transfer olacağını doğrulamasıyla bu ayrılık dalgası devam ediyor.
Danimarkalı forvet, United taraftarlarına duygusal bir veda mesajı yazdı ve bu transfer, kulübe bu yaz yeni transferlere yatırım yapmak için önemli bir finansal kaynak sağlayacak.
Şimdi ne olacak?
Saha içinde Manchester United, Pazar günü Forest’ı 3-2 yenerek Premier Lig’i üçüncü sırada tamamladı. Maçın en dikkat çeken anı, Bruno Fernandes’in rekor eşleştiren performansıydı; Fernandes, tek bir Premier Lig sezonunda 20 asist kaydeden tek oyuncu olarak Kevin De Bruyne ve Thierry Henry ile aynı seviyeye geldi.
United, yaz transfer dönemine odaklanmadan önce Brighton deplasmanıyla sezonu tamamlayacak.