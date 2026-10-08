United, Leverkusen'in forveti Kofane'yi transfer etmekle ilgilenen son Premier League kulübü olarak öne çıktı. SportBildhaberine göre Old Trafford kulübü, 20 yaşındaki golcü için yarışa katıldı. Arsenal da Avrupa genelindeki uzun süredir talip olan kulüplerle birlikte Kamerun milli oyuncusunun peşinde. Bu yoğun ilgi, üst düzey takımların genç yeteneklerle hücum seçeneklerini güçlendirmek istemesiyle ortaya çıktı.

Kofane, etkileyici çıkış döneminin ardından kıta genelinde dikkat çekti. Fizik gücü yüksek bir santrfor arayan birçok büyük kulüp, onun olası transfer ihtimali nedeniyle alarma geçti.