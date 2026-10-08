Getty Images Sport
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Manchester United, transfer yarışı kızışırken Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Christian Kofane için Arsenal'a rakip oldu
Premier League devleri transfer yarışına girdi
United, Leverkusen'in forveti Kofane'yi transfer etmekle ilgilenen son Premier League kulübü olarak öne çıktı. SportBildhaberine göre Old Trafford kulübü, 20 yaşındaki golcü için yarışa katıldı. Arsenal da Avrupa genelindeki uzun süredir talip olan kulüplerle birlikte Kamerun milli oyuncusunun peşinde. Bu yoğun ilgi, üst düzey takımların genç yeteneklerle hücum seçeneklerini güçlendirmek istemesiyle ortaya çıktı.
Kofane, etkileyici çıkış döneminin ardından kıta genelinde dikkat çekti. Fizik gücü yüksek bir santrfor arayan birçok büyük kulüp, onun olası transfer ihtimali nedeniyle alarma geçti.
- Getty Images Sport
Tıkanan sözleşme görüşmeleri transfer umudunu artırdı
Kofane'nin geleceğiyle ilgili en dikkat çekici nokta, Almanya'daki mevcut durumu. Haberlere göre Leverkusen'le sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı ve bu durum, oyuncuyla ilgilenen talipler için yeni bir umut yarattı.
Aston Villa, Newcastle United ve Everton, yaz boyunca golcünün peşindeydi. Ancak hayran listesinin kapsamı İngiltere'nin en üst liginin çok ötesine uzanıyor. Kofane'nin menajeri Eric Depolo, geçen yıl nisan ayında Daily Arsenal'a konuşurken Arsenal'in oyuncuyla "kesinlikle yakından ilgilendiğini" açıkladı. Depolo, Bayern Münih, Barcelona ve Chelsea'nin de müvekkilinin gelişimini takip ettiğini ekledi.
Avrupa futbolunda inanılmaz bir yükseliş
Kofane’nin Avrupa futbolundaki hızlı yükselişi dikkat çekici oldu. Albacete, forveti Kasım 2024’te Kamerun akademisi AS Nylon’dan transfer etti; oyuncu İspanya’daki profesyonel ilk maçına ise Ocak 2025’te çıktı.
Segunda Division’da sekiz gol attıktan sonra Leverkusen, 2025 yazında onu hızla kadrosuna kattı. 1,88 m boyundaki santrfor hemen takıma uyum sağladı. Leverkusen’deki ilk sezonunda Kofane, Şampiyonlar Ligi’nde 11 maç da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 44 kez forma giydi. Yedi gol atmasına rağmen fiziksel profili ve çalışma temposu, Premier League scoutlarının dikkatini çekti.
- AFP
Kofane için sırada ne var?
Sözleşmesinin 2029'da sona erecek olması ve Almanya'daki sözleşme görüşmelerinin henüz sonuçlanmaması nedeniyle Kofane'nin uzun vadeli geleceği belirsizliğini koruyor. İlgilenen kulüpler, bir sonraki transfer dönemleri yaklaşırken gelişmeleri yakından takip edecek.
2027'de Premier League'e olası bir transfer, Kofane'nin hızlı yükselişindeki son dönüm noktası olabilir. Şimdilik Leverkusen, sözleşme çıkmazını çözmeyi hedefleyecek. Ancak United ve Arsenal'in dikkatle izlediği bu süreçte, ses getirecek bir transfer yakında ufukta görünebilir.
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