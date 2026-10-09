Geçen sezonun ardından, Manchester United ile Tottenham arasında Old Trafford'da oynanacak ve henüz Premier League'in altıncı haftası için geçerli olan karşılaşmanın, şimdiden iki teknik direktör Micheal Carrick ve Roberto De Zerbi'nin geleceği ile Red Devils ve Spurs'ün sezonluk projesinin kaderi açısından belirleyici olacağını kim tahmin edebilirdi? Hele ki geçen sezon, İngiliz ve İtalyan, sezon içinde göreve gelerek Ruben Amorim ile Thomas Frank-Igor Tudor ikilisinin hatalı adımlarını düzeltmeyi başarmış; ilk durumda uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılım, diğerinde ise bir noktada artık umutsuz hale gelen ligde kalışı elde etmişlerdi.
Manchester United-Tottenham, Carrick De Zerbi’ye karşı: yalnızca biri kalacak. Ve Conte izliyor
Carrick tehlikede, Conte’ye dikkat
Ev sahibi Manchester United 12. sırada; beş maçta yalnızca bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı: Carrick, Fulham ve Everton deplasmanlarındaki beraberliklerin ardından ligde zirvede yer alan ve şimdiden 10 puan uzaklaşan City’ye karşı evindeki derbiyi kaybetti. Atılan gol az, yenilen gol çok: 8’e karşı 8. Her şeyden önemlisi de, sezonun bu ilk bölümünde yalnızca Ipswich’i yenebilen, inişli çıkışlı ve dengesiz bir takım görüntüsü var. Teknik direktör için bu çok az ve Antonio Conte’nin hayaletiyle birlikte şimdiden baskı altına girmiş durumda; The Telegraph’a verdiği röportajda da bunun işaretleri vardı. Tottenham karşısında işler kötü giderse, De Zerbi vatandaşı için bir iyilik yapabilir. Özellikle de Şampiyonlar Ligi ile Premier League arasında Atletico Madrid, Leeds ve Como deplasmanlarını içeren korkunç bir fikstür yaklaşırken.
De Zerbi felaketi
Aynı durum, hem de katbekat fazlasıyla, Roberto De Zerbi için de geçerli: West Ham'ın aleyhine gelen zorlu ligde kalışın ardından Tottenham, yazın akıl almaz bir transfer dönemi geçirdi ve 300 milyonun üzerinde harcama yaparak Tonali, van Hecke, Marmoush ve Savio kalibresinde oyuncuları kadrosuna kattı. Sezonun şu ana kadarki ilk bölümü, eski Marsilya teknik direktörü ve ekibi için felaket geçti: Everton ve Nottingham Forest'a karşı golsüz biten iki beraberlik ve üç yenilgi; atılan sadece iki gol, yenilen ise 8 gol. Tartışmasız son sıradalar ve United karşısında da işler kötü biterse, yazın yapılanlar düşünüldüğünde çok ses getirecek bir görevden alma ihtimali somut şekilde masada: Tottenham önündeki dört maçta Coventry, derbide Chelsea, Crystal Palace ve Leeds ile karşılaşacak.
Acımasız istatistikler
Manchester United, milli takım arasına girilirken gazete manşetlerinin şehirdeki diğer kulübün yaşadıklarına odaklanmasından memnun kalmış olmalı; böylece ligde oynanan ilk beş maç sonunda 1989/90'dan bu yana ortak şekilde en kötü sezon başlangıcı arka planda kaldı. Ligdeki iki yenilginin ikisi de Old Trafford'da geldi; United, Carrick yönetiminde bundan önceki 11 maçın 10'unu burada kazanmıştı. Bu nedenle ekip şimdi Aralık 2024'ten bu yana ilk kez iç sahada üst üste üç yenilgi alma tehlikesiyle karşı karşıya. 2026'da Tottenham, Premier League'de sürekli yer alan takımlar arasında diğer tüm ekiplerden daha az puan topladı (18) ve tarihinde dördüncü kez ligin ilk altı maçının hiçbirini kazanamadan bir sezona başlama riskiyle karşı karşıya. Premier League tarihinde United'a karşı ilk iki deplasman maçını kazanan yalnızca beşinci teknik direktör olmayı hedefleyen Roberto De Zerbi, en azından Tottenham'ın ligdeki son dört galibiyetinin üçünün deplasmanda gelmiş olmasına tutunabilir; zayıf bir teselli.
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