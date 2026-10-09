Ev sahibi Manchester United 12. sırada; beş maçta yalnızca bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı: Carrick, Fulham ve Everton deplasmanlarındaki beraberliklerin ardından ligde zirvede yer alan ve şimdiden 10 puan uzaklaşan City’ye karşı evindeki derbiyi kaybetti. Atılan gol az, yenilen gol çok: 8’e karşı 8. Her şeyden önemlisi de, sezonun bu ilk bölümünde yalnızca Ipswich’i yenebilen, inişli çıkışlı ve dengesiz bir takım görüntüsü var. Teknik direktör için bu çok az ve Antonio Conte’nin hayaletiyle birlikte şimdiden baskı altına girmiş durumda; The Telegraph’a verdiği röportajda da bunun işaretleri vardı. Tottenham karşısında işler kötü giderse, De Zerbi vatandaşı için bir iyilik yapabilir. Özellikle de Şampiyonlar Ligi ile Premier League arasında Atletico Madrid, Leeds ve Como deplasmanlarını içeren korkunç bir fikstür yaklaşırken.