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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

Manchester United, tekrarlayan kaval kemiği sakatlığı Slovenya kadrosundan çekilmesine neden olan Benjamin Sesko'nun test sonuçlarını bekliyor

B. Sesko
M. United
Premier Lig
Slovenya

Manchester United forveti Benjamin Sesko, milli ara sırasında Slovenya kadrosundan çekilmesinin ardından bir kez daha sahalardan uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Hücum oyuncusu, yaz boyunca kendisini rahatsız eden kaval kemiği sorununu yeniden yaşadı. Sorunun tam boyutunu belirlemek ve özel bir iyileşme planı oluşturmak için sağlık kontrollerinden geçecek.

  • Tekrarlayan kaval kemiği sorunu, forveti kenara çekti

    The Athletic'e göre Sesko, kaval kemiğindeki sakatlığın nüksetmesinin ardından bu hafta sağlık kontrollerinden geçecek. Bu sorun daha önce yaz aylarında onu sahalardan uzak tutmuştu ve şimdi de mevcut milli ara için Slovenya kadrosundan çekilmesine neden oldu.

    Manchester United, durumu dikkatle değerlendirdiğini doğruladı. Kulüp, pazartesi günü yayımlanan resmi güncellemede, "Benjamin, kişisel iyileşme planı belirlenmeden önce bu hafta testlerden geçecek" ifadelerini kullandı. Sesko bu sakatlığı ilk olarak ilkbaharda yaşamıştı ancak Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verirken iki ay boyunca ağrısına rağmen oynamıştı.

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    Forvet oyuncusu, Brighton'a karşı Carabao Cup'ta alınan 3-2'lik yenilginin ardından antrenmana katılmadı ve sonrasında Fulham deplasmanında Premier League'de 1-1 berabere biten maçta da forma giymedi.

    Michael Carrick, Craven Cottage'taki beraberliğin ardından medyaya açıklamalarda bulunarak kulübün sakatlığın ciddiyeti konusunda hâlâ net bir bilgiye sahip olmadığını kabul etti. Carrick, "Ben konusunda henüz emin değiliz. [Brighton'a karşı oynanan] maçın ardından biraz ağrı hissetti, bu yüzden durumunu değerlendiriyoruz. Şu anda kesin olarak [Fulham maçına] hazır değildi, dolayısıyla size şu aşamada verebileceğim fazladan bir haber yok. Bunun ne getireceğini görmemiz gerekecek" dedi.

  • Kampanyaya zorlu başlangıç

    Bu son sakatlık, 2025 yazında RB Leipzig'den 76,5 milyon € karşılığında United'a katılan Sesko için hayal kırıklığı yaratan bir döneme işaret ediyor. Anlaşma ayrıca 8,5 milyon € tutarında olası bonusları da içeriyordu.

    Geçen sezon 12 gol atmasına rağmen bu sezon şu ana kadar sadece iki gol kaydedebildi ve henüz Premier League'de bir maça ilk 11'de başlamadı. Sezon öncesi dönemdeki yokluğunun ardından normalden daha uzun süre dinlendirilmişti, ancak milli takımdan çekilmesi sorunun hâlâ çözülemediğini gösteriyor. Ülkesini son olarak Ekim 2025'te temsil etti.

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  • Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty

    Kritik milli ara yaklaşıyor

    United, mevcut milli arayı Sesko'nun rehabilitasyon programını netleştirmek için kullanacak. Sağlık ekibi, sürdürülebilir bir dinlenme döneminin uzun vadeli herhangi bir hasarı önlemesini umuyor. United, 10 Ekim'de Old Trafford'da Tottenham Hotspur'u ağırladığında iç saha mücadelelerine geri dönecek. Carrick, o kritik karşılaşmada kilit hücum oyuncusunun forma giyebilmesini çaresizce isteyecek.

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