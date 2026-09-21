The Athletic'e göre Sesko, kaval kemiğindeki sakatlığın nüksetmesinin ardından bu hafta sağlık kontrollerinden geçecek. Bu sorun daha önce yaz aylarında onu sahalardan uzak tutmuştu ve şimdi de mevcut milli ara için Slovenya kadrosundan çekilmesine neden oldu.

Manchester United, durumu dikkatle değerlendirdiğini doğruladı. Kulüp, pazartesi günü yayımlanan resmi güncellemede, "Benjamin, kişisel iyileşme planı belirlenmeden önce bu hafta testlerden geçecek" ifadelerini kullandı. Sesko bu sakatlığı ilk olarak ilkbaharda yaşamıştı ancak Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verirken iki ay boyunca ağrısına rağmen oynamıştı.