Çeviri:
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, tartışmalı FA Gençlik Kupası finali stadyum kararına ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi
Carrick, mekan seçimine sert çıktı
Carrick, United ile City arasında oynanacak ve büyük heyecanla beklenen FA Gençlik Kupası finali için belirlenen sahaya ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi. Maçın önemi ve iki takım arasındaki yerel rekabete rağmen, pek çok taraftar ve yetkilinin beklediği gibi, karşılaşma 53.400 kişilik Etihad Stadyumu’nda oynanmayacak.
Bunun yerine, maçın Manchester City'nin akademi sahası olan ve sadece 7.000 seyirci kapasiteli Joie Stadyumu'nda oynanması planlanıyor. Bu turnuvaya derin bir bağlılığı olan eski United orta saha oyuncusu Carrick, mekan seçiminin her iki Manchester kulübünün yükselen yıldızları için bu etkinliğin önemini yansıtmadığını düşünüyor.
Önemli bir tanıtım fırsatını kaçırmak
Daily Mail'in öne çıkardığı açıklamalarda Carrick, bu konudaki duygularını açıkça dile getirerek, turnuvadaki kendi deneyimlerinden yola çıktı. 1999 yılında West Ham formasıyla Coventry'ye karşı oynanan finalde forma giyen Carrick, "Dürüst olmak gerekirse hayal kırıklığına uğradım" dedi. "Gençlik Kupası finaline kalmak, her zaman ana stadyumda oynanan bir şey gibi görünüyordu. Bu, o yaş grubundaki oyuncular için çok önemli bir vitrin niteliğinde bir etkinlik."
Teknik direktörün yorumları, geleneksel olarak gelecekteki Premier Lig yetenekleri için bir platform görevi gören bu maçta bir hırs eksikliği olduğunu ortaya koyuyor. Carrick, maçın daha küçük bir sahada oynanmasının, oyuncuların büyük bir stadyumda, spot ışıkları altında performans sergileme deneyiminden mahrum kaldığını ima ediyor.
Old Trafford'un ihtişamlı günlerinin anıları
Bu hayal kırıklığı, Manchester United’ın turnuvadaki son dönemdeki performansıyla karşılaştırıldığında daha da belirgin hale geliyor. Daha sadece dört yıl önce, Kobbie Mainoo ve Alejandro Garnacho’nun da yer aldığı bir United kadrosu, Old Trafford’da kupayı havaya kaldırmıştı. O akşam, 67.000 taraftar, unutulmaz bir atmosferde genç Kırmızı Şeytanlar’ın Nottingham Forest’ı mağlup etmesini izlemişti.
"Forest maçındaydım; böyle bir maç için stadyumun dolu olduğunu görmek çok özel bir geceydi. Umduğunuz şeydi, ama olan oldu," dedi Carrick. "Bu yüzden hayal kırıklığına uğradık. O turnuvada yakın arkadaşlarımla oynadığım bazı harika anılarım, en güzel anılarım var ve her ne sebeple olursa olsun işlerin yolunda gitmemesi çok yazık."
Gelecekteki turnuva değişikliklerine dair umutlar
Eleştirilerine rağmen, Manchester United menajeri bu kararın önümüzdeki Perşembe günkü maç için kesinleştiğini kabul etti. "Bildiğim kadarıyla bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Bu konuda bir nevi mutabakat sağlandı," dedi.
Ancak Carrick, bu kararın turnuvanın geleceği için kalıcı bir emsal teşkil etmemesini umduğunu dile getirdi. Organizatörlere ve kulüplere sonraki sezonlar için yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Carrick, "Umarım yıllar geçtikçe maçlar tekrar ana stadyumlara geri dönebilir" dedi.