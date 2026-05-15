Maç sonrası ödül töreninde gerginlik tırmandı; EFL Başkanı Rick Parry madalyaları dağıtmaya hazırlanırken Fletcher'ın FA yetkilileriyle tartıştığı görüldü. Maçın ardından konuşan Fletcher, hem maçın oynanacağı yerin seçimi hem de kupa töreninin düzenlenme şeklini eleştirdi.

Fletcher, "Bu maçla ilgili her şeyden dolayı FA'dan hayal kırıklığına uğradım: mekan, her şey," dedi. "Rakibe saygı duymak gerekir. Ancak Man City, FA Gençlik Kupası'nı ele geçirdiğinde durum böyle değil. Bu bir FA turnuvası. Asla böyle olmamalıydı.

"Hiçbir zaman tek tek antrenörlerin ve her bir oyuncunun yuhalandığını duymamıştım. Bu, kupa finallerinde olmaz. Bu bir FA turnuvası ama maç öncesindeki tüm hazırlık sürecinde ve maçın sonunda bununla nasıl başa çıkmamız gerektiği konusunda sanki bir Man City turnuvasıymış gibi hissettim. Bu geceki tek şikayetim bu. Ama en iyi takım kazandı, onları tebrik ediyorum."