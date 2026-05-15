Manchester United teknik direktörü Darren Fletcher, JJ Gabriel ve arkadaşlarının 7.000 kişilik Joie Stadyumu’nda mağlup olduğunu gördükten sonra, “Manchester City’nin FA Gençlik Kupası’nı ele geçirmesine” öfkelendi
Fletcher, FA Gençlik Kupası finali için seçilen sahayı eleştiriyor
Manchester United antrenörü Fletcher, takımının FA Gençlik Kupası finalinde Manchester City’ye 2-1 yenilmesinin ardından İngiltere Futbol Federasyonu’nu (FA) eleştirdi. Oliver Reiss’in takımının sahada daha iyi oynadığını kabul etmekle birlikte Fletcher, bu önemli etkinliğin organizasyonuna itiraz etti. Final, City’nin akademi ve kadın takımlarının ev sahipliği yaptığı 7.000 kişilik Joie Stadyumu’nda düzenlendi.
BBC'ye göre, United'ın maçı Old Trafford'da düzenlemeyi teklif ettiği, ancak City'nin Etihad Stadyumu'nun inşaat çalışmaları nedeniyle kullanılamayacağını belirtmesi üzerine teklifin reddedildiği bildirildi. United yönetimi, mekanın büyük bir final için beklenen prestije sahip olmadığını düşündü. City, maçın biletlerinin tükendiğini açıklasa da, ev sahibi takıma ayrılan bölümlerde boş koltuklar göze çarpıyordu ve bu da atmosfer ve organizasyon konusunda United'ın hayal kırıklığını artırdı.
Fletcher, finalin ardından hayal kırıklığını dile getirdi
Maç sonrası ödül töreninde gerginlik tırmandı; EFL Başkanı Rick Parry madalyaları dağıtmaya hazırlanırken Fletcher'ın FA yetkilileriyle tartıştığı görüldü. Maçın ardından konuşan Fletcher, hem maçın oynanacağı yerin seçimi hem de kupa töreninin düzenlenme şeklini eleştirdi.
Fletcher, "Bu maçla ilgili her şeyden dolayı FA'dan hayal kırıklığına uğradım: mekan, her şey," dedi. "Rakibe saygı duymak gerekir. Ancak Man City, FA Gençlik Kupası'nı ele geçirdiğinde durum böyle değil. Bu bir FA turnuvası. Asla böyle olmamalıydı.
"Hiçbir zaman tek tek antrenörlerin ve her bir oyuncunun yuhalandığını duymamıştım. Bu, kupa finallerinde olmaz. Bu bir FA turnuvası ama maç öncesindeki tüm hazırlık sürecinde ve maçın sonunda bununla nasıl başa çıkmamız gerektiği konusunda sanki bir Man City turnuvasıymış gibi hissettim. Bu geceki tek şikayetim bu. Ama en iyi takım kazandı, onları tebrik ediyorum."
Zamanlama sorunları hayal kırıklığını daha da artırıyor
Fletcher, Gençlik Kupası finalinin ardından akademi maçlarının takvimi konusunda da endişelerini dile getirdi. Manchester United’ın 21 yaş altı takımı, 48 saatten az bir süre sonra Amex Stadyumu’nda Premier League 2 play-off finalinde Brighton ile karşı karşıya gelecek.
"Şu anda bu gençlik maçları konusunda birçok zorlu durumla uğraşıyoruz, bu da hayal kırıklığı yaratıyor," dedi. "21 yaş altı maçı bundan 48 saat sonra olduğu için, bazı oyuncularımız bu deneyimi yaşayamayacak."
"Umarım insanlar artık bu olaydan uzaklaştıklarında bir adım geri atarlar. Premier League ve FA için bu tarihi turnuvalardan öğrenilecek çok şey var."
Manchester United, akademi sezonunu kupa kazanarak tamamlamayı hedefliyor
Fletcher'ın Manchester United'ı, Brighton ile oynayacağı Premier League 2 play-off finaline bir an önce odaklanmalıdır. Kısa süreli ara, Gençlik Kupası finalinde yer alan bazı oyuncuların bu maçta forma giyme imkânını kısıtlayabilir. Takvim, A takım için de bazı zorluklar yaratmaktadır. Manchester United, Pazar günü Old Trafford'da Nottingham Forest ile karşılaşacak ve bu durum, akademi oyuncularının A takım kadrosunda yer alma fırsatlarını olumsuz etkileyebilir.