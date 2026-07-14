AFP
Çeviri:
Manchester United, tecrübeli kaleci Karl Darlow’u bedelsiz transferle kadrosuna kattı
Kırmızı Şeytanlar yedek oyuncuyu kadroya kattı
Manchester United, Leeds’ten ayrılan Darlow’u bedelsiz transferle kadrosuna katmak için hızlı bir hamle yaptı; tecrübeli kaleci, Andrey Santos’un ardından kulübün yaz transfer döneminde yaptığı ikinci transfer oldu. 35 yaşındaki kaleci, Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralık olarak geri dönmesinin ardından Lammens'in yedeği olarak görev yapmak üzere, Haziran 2028'e kadar geçerli ve bir yıllık uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, kaleci pozisyonundaki boşluğu başarıyla doldururken, Altay Bayındır'ın Türkiye'ye dönüşünün ve Radek Vitek'in bir başka kiralık transferinin önünü açtı.
- Getty Images Sport
Darlow bu özel fırsatın tadını çıkarıyor
Deneyimli kaleci, şu anda yeni bir ivme kazanan Manchester United kadrosuna katıldığı için büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Darlow, en üst düzeyde rekabet etmeye hazır olduğunu ve kulübün yüksek standartlarının korunması için yeni takım arkadaşlarına sarsılmaz bir destek sunacağını vurguladı.
Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester United'a transfer olmaktan son derece gurur duyuyorum. Mükemmel bir kaleci grubuna katılıyorum ve bu kulübün talep ettiği en yüksek standartları sürdürmek için birbirimizi motive etmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bu gerçekten çok özel bir fırsat; kulüp için ne kadar heyecan verici bir dönem olduğu herkesin malumu ve takım arkadaşlarımı destekleyerek grubu ileriye taşımaya katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum."
Öte yandan, United futbol direktörü Jason Wilcox, deneyimli kalecinin gelişini coşkuyla karşıladı ve onun üst düzey zihniyetini ve kanıtlanmış kalitesini övdü. Wilcox şunları ekledi: "Karl, en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı; çalışma ahlakı ve kararlı kişiliği onu kadromuz için gerçekten güçlü bir takviye haline getiriyor. Onun kalitesine ve deneyimine sahip bir oyuncuyu mükemmel kaleci kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."
Yerli oyuncu kota kontenjanları dolduruldu
Eski Newcastle United kalecisinin takıma katılması, Kırmızı Şeytanlar’ın yurt içi transfer stratejisine anında ve hayati bir katkı sağlıyor. Darlow, kaleci kadrosunun genel derinliğini güçlendirmenin ötesinde, kulübün Premier Lig’in yerli oyuncu kotası düzenlemelerini yerine getirmesine yardımcı olma açısından hayati bir öneme sahip.
- Getty Images Sport
Sezon öncesi uyum süreci bizi bekliyor
Darlow, teknik kadroya yeteneklerini kanıtlamak için şimdi yoğun bir sezon öncesi antrenman programına başlayacak. Tecrübeli kalecinin, kısa süre önce Zlatan Ibrahimovic tarafından “abartılmış” olarak nitelendirilen Lammens’e karşı sıkı bir rekabet ortamı yaratması bekleniyor. Transferin resmen tamamlanmasının ardından Old Trafford yönetimi, kulübün bir sonraki büyük transferi olacağı yaygın olarak tahmin edilen Youri Tielemans ile ilgili görüşmeleri sonuçlandırmaya hızla odaklanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun