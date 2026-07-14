Manchester United, tecrübeli kaleci Karl Darlow’u bedelsiz transferle kadrosuna kattı

Deneyimli kaleci, şu anda yeni bir ivme kazanan Manchester United kadrosuna katıldığı için büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Darlow, en üst düzeyde rekabet etmeye hazır olduğunu ve kulübün yüksek standartlarının korunması için yeni takım arkadaşlarına sarsılmaz bir destek sunacağını vurguladı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester United'a transfer olmaktan son derece gurur duyuyorum. Mükemmel bir kaleci grubuna katılıyorum ve bu kulübün talep ettiği en yüksek standartları sürdürmek için birbirimizi motive etmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bu gerçekten çok özel bir fırsat; kulüp için ne kadar heyecan verici bir dönem olduğu herkesin malumu ve takım arkadaşlarımı destekleyerek grubu ileriye taşımaya katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum."

Öte yandan, United futbol direktörü Jason Wilcox, deneyimli kalecinin gelişini coşkuyla karşıladı ve onun üst düzey zihniyetini ve kanıtlanmış kalitesini övdü. Wilcox şunları ekledi: "Karl, en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı; çalışma ahlakı ve kararlı kişiliği onu kadromuz için gerçekten güçlü bir takviye haline getiriyor. Onun kalitesine ve deneyimine sahip bir oyuncuyu mükemmel kaleci kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."