Manchester United, tartışmalı sezonluk bilet fiyat artışını haklı çıkarmak için transferlere ve yeniden kendilerini kanıtlama hedeflerine işaret ediyor

Yeni fiyatlandırma yapısının ayrıntılı açıklamasında United, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester United'ı yerli ve Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmek gibi net bir hedefimiz var. Taraftarların mümkün olan en iyi deneyimi yaşayabilmesi için takıma yatırım yapmaya ve tesislerimizi iyileştirmeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca enflasyon ve artan maliyetleri göz önünde bulundurarak kulübün finansal olarak sürdürülebilirliğini sağlamalıyız."

Kulüp yönetimi, taraftarlardan bu artışı uzun vadeli büyüme ve sahadaki başarılar açısından değerlendirmelerini istedi. Kulüp, "Bu bağlamda, Old Trafford'un tüm alanlarında fiyatları yaklaşık %5 oranında artırma kararı aldık. Bu, yetişkin sezonluk bilet sahipleri için maç başına ortalama 2 sterlin, 16 yaş altı çocuklar için ise maç başına 1 sterlin artışa denk geliyor" dedi.