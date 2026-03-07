Getty Images Sport
Manchester United, tartışmalı sezonluk bilet fiyat artışını haklı çıkarmak için transferlere ve yeniden kendilerini kanıtlama hedeflerine işaret ediyor
Rekabet gücünü korumak için fiyat
Theatre of Dreams'deki sezonluk biletler 11 yıl boyunca dondurulmuşken, bu son duyuru fiyatların art arda dördüncü yıl artacağını gösteriyor. Kulüp yetkilileri, kulübe elit yetenekleri kazandırmak ve altyapısını modernize etmek için gereken büyük yatırımlara işaret ederek bu kararı savundu. Premier League'in mali düzenlemeleri sürekli bir engel olmaya devam ederken, Red Devils, fiyat artışının ligin zirvesindeki rakiplerine karşı rekabet gücünü korumak için gerekli bir kötülük olduğunu ısrarla savunuyor.
Hırs bedeli vardır
Yeni fiyatlandırma yapısının ayrıntılı açıklamasında United, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester United'ı yerli ve Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmek gibi net bir hedefimiz var. Taraftarların mümkün olan en iyi deneyimi yaşayabilmesi için takıma yatırım yapmaya ve tesislerimizi iyileştirmeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca enflasyon ve artan maliyetleri göz önünde bulundurarak kulübün finansal olarak sürdürülebilirliğini sağlamalıyız."
Kulüp yönetimi, taraftarlardan bu artışı uzun vadeli büyüme ve sahadaki başarılar açısından değerlendirmelerini istedi. Kulüp, "Bu bağlamda, Old Trafford'un tüm alanlarında fiyatları yaklaşık %5 oranında artırma kararı aldık. Bu, yetişkin sezonluk bilet sahipleri için maç başına ortalama 2 sterlin, 16 yaş altı çocuklar için ise maç başına 1 sterlin artışa denk geliyor" dedi.
Taraftarlar zamlara tepki gösteriyor
Bu karar, Futbol Taraftarları Derneği'nin (FSA) daha geniş kapsamlı kampanyası doğrultusunda fiyatların tamamen dondurulmasını talep eden Manchester United Taraftarlar Derneği (MUST) tarafından hoş karşılanmadı. MUST, yaptığı açıklamada hayal kırıklığını dile getirerek, "Kulübün, FSA'nın lig çapındaki kampanyasının bir parçası olarak bilet fiyatlarının dondurulması yönündeki çağrımızı görmezden gelmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Taraftarlar takımlarını izlemek için giderek daha fazla para ödüyorlar ve FSA kampanyasının da dediği gibi: Yeter artık. Ayrıca, 600 sadık taraftarın daha fazla konukseverlik için taşınacağını öğrendik."
Bilet aktarma kuralları konusunda bazı tavizler verilmiş olsa da, vakıf premium koltuklara geçiş konusunda endişeli olmaya devam ediyor. MUST şöyle devam etti: "Bu insanlar anlaşılır bir şekilde öfkeli olacaklar ve kulüp tarafından geçen yıl aynı şeyi yaşayanlardan daha iyi muamele görmeleri gerekiyor. Bununla birlikte, kulübün bazı endişelerimizi dinlemesinden memnunuz ve sezonluk bilet sahiplerinin biletlerini aktarmaları konusunda başka kısıtlama getirilmedi ve minimum kullanım kurallarında artış olmadı. Futbol kulüpleri, taraftarlarını dinlediklerinde daha iyi kararlar alırlar – bunu daha sık yapmalılar."
Newcastle de aynı yolu izliyor
Maliyetlerin artma eğilimi Manchester ile sınırlı değil, Newcastle United da aynı oranda yüzde beşlik bir artış açıkladı. Magpies CEO'su David Hopkinson bu kararı savunarak şöyle dedi: "Bunun popüler bir haber olmayacağını ve bu kararı hafife almadığımızı çok iyi biliyoruz. Ancak gerçek şu ki, sorumlu artışlar yapmadan, hepimizin beklediği ve arzuladığı düzeyde ilerlemeye veya rekabet etmeye devam edemeyiz. Mevcut finansal ortamda, taraftarlarımız için uygun fiyatlı olmayı, rekabetçi kalmak için gerekli geliri elde etme ihtiyacıyla dengelemeliyiz."
Yerel taraftar gruplarının öfkesine rağmen, St. James' Park başkanı, kulübün rakiplerine kıyasla hala değer sunduğunu savunuyor. Hopkinson şunları kaydetti: "Bu ayarlamadan sonra, genel giriş bilet fiyatlarımız diğer Premier League kulüplerine kıyasla rekabetçi olmaya devam edecek ve ayrıca standart yetişkin sezonluk bilet için ligin en düşük ikinci fiyatını sunacağız."
