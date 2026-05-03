Manchester United taraftarlarının, Liverpool maçı sırasında 20. dakikada Diogo Jota'yı alkışlayarak onurlandırması bekleniyor

Ev sahibi taraftarlar da bu anma eylemine katılırsa, bu iki rakip taraftar grubunun bir yas anında bir araya gelmesinin ikinci önemli örneği olacak. 2022 yılında, Liverpool taraftarları, Cristiano Ronaldo’nun yeni doğan oğlunu kaybetmesinden sadece bir gün sonra ona saygılarını sunmuşlardı. Efsanevi forvet o maçta sahada olmasa da, Anfield’daki taraftarlar maçın yedinci dakikasında ayağa kalkarak “You’ll Never Walk Alone” şarkısını söylemişti.

O atmosferi değerlendiren yorumcu Martin Tyler, "İngiliz futbolunda zaman zaman en keskin halini alan bu rekabetten bahsedebiliriz, ancak burada herkes aynı sayfada, yani taziyeler sayfasında" dedi. Gary Neville de o dönemde bu jesti överek "büyük bir incelik" olarak nitelendirirken, Ronaldo daha sonra gösterilen şefkat için derin minnettarlığını dile getirdi.