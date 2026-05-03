Manchester United v Arsenal - Premier League
Manchester United taraftarlarının, Liverpool maçı sırasında 20. dakikada Diogo Jota'yı alkışlayarak onurlandırması bekleniyor

Manchester United taraftarları, Pazar günü Liverpool ile oynanacak kritik karşılaşma sırasında, merhum Diogo Jota'ya stadyum genelinde düzenlenecek anma etkinliğine katılmak üzere tarihi rekabetlerini bir kenara bırakmaya davet ediliyor. Önerilen bir dakikalık alkış, trajik vefatının ardından eski Anfield forvetini onurlandırmayı amaçlıyor ve İngiliz futbolunun en ateşli iki rakibi arasında nadir görülen bir birliktelik anını yansıtıyor.

  Old Trafford'da birlik

    Duygusal bir sporcu ruhu örneği sergileyen Manchester United taraftarları, bugünkü maçın 20. dakikasında bir dakikalık alkış düzenlemeyi planladı. Jota'nın Anfield'da giydiği forma numarasıyla uyumlu olan bu öneri, Manchester United Supporters’ Trust (MUST) ile yapılan görüşmeler sayesinde destek buldu. Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için kritik bir mücadeleye odaklanmış olsa da, kulüp, eski Liverpool forvetini anmak amacıyla taraftarların başlattığı bu hareketi takdirle karşıladı.

  Liverpool FC v Manchester United - Premier League

    Dayanışmanın bir örneği

    Ev sahibi taraftarlar da bu anma eylemine katılırsa, bu iki rakip taraftar grubunun bir yas anında bir araya gelmesinin ikinci önemli örneği olacak. 2022 yılında, Liverpool taraftarları, Cristiano Ronaldo’nun yeni doğan oğlunu kaybetmesinden sadece bir gün sonra ona saygılarını sunmuşlardı. Efsanevi forvet o maçta sahada olmasa da, Anfield’daki taraftarlar maçın yedinci dakikasında ayağa kalkarak “You’ll Never Walk Alone” şarkısını söylemişti.

    O atmosferi değerlendiren yorumcu Martin Tyler, "İngiliz futbolunda zaman zaman en keskin halini alan bu rekabetten bahsedebiliriz, ancak burada herkes aynı sayfada, yani taziyeler sayfasında" dedi. Gary Neville de o dönemde bu jesti överek "büyük bir incelik" olarak nitelendirirken, Ronaldo daha sonra gösterilen şefkat için derin minnettarlığını dile getirdi.

  Anılan trajik bir kayıp

    Bugün gerçekleştirilmesi planlanan bu jest, İspanya’da Jota ve kardeşi Andre Silva’nın hayatını kaybettiği ölümcül trafik kazasının ardından futbol dünyasında hissedilen acıya duyulan saygı niteliğinde bir tepki niteliğindedir. Kaza, lastiğin patlaması sonucu araçta yangın çıkmasıyla meydana gelmişti, ancak yakın zamanda yapılan hukuki işlemler sonucunda herhangi bir cezai sorumluluk bulunmadığı teyit edildi. Bu anma eylemi, yıllar önce Ronaldo'nun ifade ettiği duyguları yansıtıyor. Ronaldo, trajedi anlarında sporun "tek bir küresel aile" haline geldiğini belirtmişti. Jota'yı onurlandırarak, United taraftarları, benzer şekilde yürek burkan bir dönemde rakiplerinin daha önce gösterdiği empatiye karşılık veriyorlar.

  Everton v Manchester United - Premier League

    Avrupa'da hayati önem taşıyan maçlar

    Saha içinde, Michael Carrick'in oyuncularının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımını matematiksel olarak garantilemek istemesi nedeniyle bu sonucun önemi yadsınamaz. Bir galibiyet, Kırmızı Şeytanlar'ın hedefini kesinleştirecek olsa da, takım Arne Slot yönetimindeki ve puan tablosunda kendilerini geçmeye hevesli, zorlu bir Liverpool takımıyla karşı karşıya. Geçiş dönemi ve yüksek baskı altındaki maçların yaşandığı bir sezonda, her iki takım da Kuzey Batı derbisinin şiddetli rekabet ortamı ile tribünlerdeki hüzünlü anlar arasında bir denge bulmak zorunda.

