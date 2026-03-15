AFP
Çeviri:
Manchester United taraftarlarının Brezilyalı yıldızın kalmasını istemesi üzerine Michael Carrick, Casemiro'nun geleceği hakkında konuştu
Taraftarlar Casemiro'nun kalmasını istiyor
Manchester United'ın Aston Villa'yı 3-1 mağlup ettiği maçta Old Trafford'daki atmosfer, tribünlerden gelen net bir mesajla şekillendi. Maç boyunca Stretford End tribününden "bir yıl daha, bir yıl daha Casemiro" tezahüratları yükseldi; Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında hayati önem taşıyan üç puanın kazanılmasında büyük rol oynayan muhteşem bir performans sergiledi. Casemiro, iyi yerleştirilmiş bir kafa vuruşuyla skoru açtı ve Matheus Cunha ile Benjamin Sesko'nun gollerinin hazırlık aşamasında önemli rol oynadı. Hem kulüp hem de oyuncu, sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde yollarını ayırma konusunda önceden anlaşmış olsalar da, Casemiro'nun son dönemdeki olağanüstü formu, taraftarların onun kulüpteki kalış süresini uzatmasını ummasına neden oluyor gibi görünüyor.
Carrick, geri adım attığına dair söylentilere yanıt verdi
Maç sonrası Carrick'e, kendi yönetiminde oynanan dokuz maçın hepsinde ilk 11'de yer alan 34 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararını United'ın geri alıp almayacağı soruldu. Teknik direktör, taraftarların duygusal taleplerini kabul etmekle birlikte gerçekçi bir tavır sergiledi: "Bence bunu söylemek bir bakıma zor; bence bir karar verildiğinde ve bir bakıma bu kararın verilmiş olması işleri biraz kolaylaştırıyor ve herkes durumu gerçekten anlıyor," dedi. "Bence etkisi muhteşemdi, özellikle de ben buraya gelip onunla çalışmaya başladığımdan beri. Takım içindeki etkisi, önemli anlarda ve gollerde çok büyük oldu. Maçın sonunda taraftarlarla yaşadığımız o an, aramızdaki bağ ve saygı çok güzeldi. Çok güzel bir andı. Bence bunu çok seveceksiniz."
Bir şampiyonun yerini doldurmanın zorluğu
Onun ayrılışıyla United’ın maaş bütçesinden 18 milyon sterlin tasarruf sağlanacak olsa da, bu sezon ligde yedi gol atan formda orta saha oyuncusunun yerini doldurmak hiç de kolay bir iş değil. Yine de Carrick, kulübün ileriye bakması gerektiğinde ısrar ediyor: “Bunun Case’e karşı hiçbir saygısızlık olmadığını düşünüyorum; o harika bir oyuncuydu, bizim için çok önemli bir isimdi, soyunma odasında da önemli bir rol oynadı ve benimle çok iyi iletişim kuran, anlaştığımız biriydi,” diye açıkladı. "Ancak kulüp ve takım olarak oyuncular gelip gider; bazıları daha büyük, bazıları ise farklı zamanlarda diğerlerinden daha önemli olabilir."
Manchester United için zorlu bir denge oyunu
Carrick, Brezilyalı oyuncunun yerine yapılacak herhangi bir transferin mutlaka aynı özelliklere sahip bir oyuncu ile gerçekleşmesi gerekmediğini vurgulayarak, taktiksel yönde bir değişikliğin ufukta göründüğünü ima etti. "Bence mesele asla aynı özelliklere sahip bir oyuncuyla yer değiştirmek değil. Farklı yönlere gidebilirsiniz. Takımın dengesinin neye ihtiyacı olduğunu anlarsınız; bu saha içinde, saha dışı liderlik veya pozisyonel olabilir, bu konuda pek çok farklı faktör söz konusudur," diye konuştu. "Case gerçekten çok iyi işler yaptı ve ben buraya geldiğimden beri onunla çalışmak büyük bir zevk oldu."
