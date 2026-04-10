Manchester United taraftarları "yeni transferler" istiyor, ancak Bruno Fernandes, Harry Maguire'ın sözleşmesinin uzatılmasının önemini vurguluyor
United, çalkantılı bir sezonun ardından kadrosunu yeniden yapılandırmak amacıyla bu yaz yeni transferler yapması bekleniyor. Elliot Anderson ve Adam Wharton gibi isimler orta saha oyuncusu Casemiro’nun yerine geçecek adaylar olarak gündeme gelse de, kulüp öncelikle uzun süredir takımda forma giyen stoperinin şimdilik kulüpte kalmasını sağladı. United kaptanı Fernandes, Old Trafford’da Maguire’ın sözleşme uzatmasıyla ilgili konuşurken samimi görüşlerini paylaştı. Orta saha oyuncusu, taraftarların uzun süredir kulüpte forma giyen oyuncuları, kulüpten ayrılana kadar sıklıkla hafife aldıklarını belirtti.
Fernandes, Maguire’ın dayanıklılığını ve önemini övüyor
Maguire'ın United'daki sözleşmesini uzatmayı kabul edip, bir sezon daha uzatma opsiyonu içeren bir yıllık sözleşme imzalamasının hemen ardından Fernandes, taraftarların kadro değişimlerini nasıl gördüğünü açıklamak için keskin bir benzetme kullandı.
Fernandes, Men In Blazers Media Network'e "Bence Harry çok uzun süredir burada" dedi. "Bunu her zaman anlaşılması kolay bir şekilde ifade ederim: insanlar taze eti sever. Bilirsiniz, aynı eti çok uzun süre yediğinizde, yenisini istemeye başlarsınız ve futbol da aynıdır.
"Aynı oyuncular var ve insanlar onları değiştirmek istiyor, sonra değiştirdiğinizde işler yolunda gitmezse, eskilerini geri istiyorsunuz. Her zaman böyledir. İnsanlar taze et ister, yeni isimler ister, heyecan ister, o formayı giyen farklı insanlar görmek ister ve bu normaldir. Bence Harry bununla çok iyi başa çıktı."
Carrick yönetimindeki Manchester United'ın yeniden yükselişi
Maguire’in yeni sözleşmesi, Ruben Amorim’in ayrılmasının ardından geçici teknik direktör olarak Michael Carrick’in göreve getirilmesiyle Old Trafford’da yaşanan geçiş döneminde imzalandı. Carrick yönetiminde United, Premier Lig sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi ve Şampiyonlar Ligi’ne dönüş yarışında sağlam bir konuma yerleşti. Fernandes ise İngiliz stoperin kulübün son dönemdeki yükselişinde kilit bir rol oynadığını vurguladı.
"O, bizim için birçok önemli anda çok önemli bir rol oynadı ve kulübün bu takdirini hak ediyor çünkü o, takım ve soyunma odası için de çok önemli bir isim," diye ekledi. "Değişikliklerin yaşanacağı, farklı geçecek bir sezonda onun gibi deneyimli ve sözü geçen birini kaybetmek, kalıcı olmak ve daha başarılı olmak için neleri farklı yapmamız gerektiğini göstermek için bazı dayanaklara ihtiyacımız var."
Şimdi ne olacak?
Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de ilk dörtte yer almayı hedefleyerek sezonun son düzlüğüne giriyor. Ligde üçüncü sırada yer alan takım, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için avantajlı bir konumda bulunuyor. Carrick'in takımı, önümüzdeki Pazartesi günü Premier Lig'de Leeds United'ı ağırlamaya hazırlanırken, önümüzdeki hafta sonu ise Chelsea deplasmanına çıkacak.