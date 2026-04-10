Manchester United taraftarları "yeni transferler" istiyor, ancak Bruno Fernandes, Harry Maguire'ın sözleşmesinin uzatılmasının önemini vurguluyor

Maguire'ın United'daki sözleşmesini uzatmayı kabul edip, bir sezon daha uzatma opsiyonu içeren bir yıllık sözleşme imzalamasının hemen ardından Fernandes, taraftarların kadro değişimlerini nasıl gördüğünü açıklamak için keskin bir benzetme kullandı.

Fernandes, Men In Blazers Media Network'e "Bence Harry çok uzun süredir burada" dedi. "Bunu her zaman anlaşılması kolay bir şekilde ifade ederim: insanlar taze eti sever. Bilirsiniz, aynı eti çok uzun süre yediğinizde, yenisini istemeye başlarsınız ve futbol da aynıdır.

"Aynı oyuncular var ve insanlar onları değiştirmek istiyor, sonra değiştirdiğinizde işler yolunda gitmezse, eskilerini geri istiyorsunuz. Her zaman böyledir. İnsanlar taze et ister, yeni isimler ister, heyecan ister, o formayı giyen farklı insanlar görmek ister ve bu normaldir. Bence Harry bununla çok iyi başa çıktı."