Manchester United tarafından reddedildi! Roberto De Zerbi, Tottenham'ın başına geçmeden önce Kırmızı Şeytanlar'la temasa geçti – bu durum Old Trafford'da Michael Carrick ile ilgili söylentileri alevlendirdi

De Zerbi’nin Old Trafford’daki teknik direktörlük koltuğuyla adı ilk kez anılmıyor. Marsilya’da görev yaptığı dönemde, oyuncularını motive etmek için onlara Manchester United’dan gelen bir sözleşme teklifini gösterdiği yönünde sansasyonel iddialar ortaya atılmıştı. O dönemde Erik ten Hag büyük bir baskı altındaydı. De Zerbi’nin kadrosuna şöyle dediği iddia ediliyor: “Aslında burada olabilirdim, ama paradan çok tutkumu ön planda tuttum. Ben tutkum için Marsilya'ya geldim." Son reddedilme olayını detaylandıran Crook, şunları ekledi: "Bu sabah İtalya'daki insanlarla konuştum... Bana, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ın başına geçmeden önce Manchester United'a nabız yokladığını, ancak orada gündemde olmadığını söylediklerini anlattılar. Bunun nedeni, kamuoyuna açıklamadan kararlarını çoktan vermiş olmaları mı?"