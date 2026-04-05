AFP
Çeviri:
Manchester United tarafından reddedildi! Roberto De Zerbi, Tottenham'ın başına geçmeden önce Kırmızı Şeytanlar'la temasa geçti – bu durum Old Trafford'da Michael Carrick ile ilgili söylentileri alevlendirdi
Kırmızı Şeytanlar teklifleri geri çevirdi
talkSPORT'a göre De Zerbi, geleceğini Spurs'a bağlamadan önce Manchester United ile "görüşme" yaptı. Eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, 31 Mart'ta Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yeni teknik direktör olarak tanıtıldı ve oldukça cazip bir beş yıllık sözleşme imzaladı. Ancak, kulübün sunduğu güvenceye rağmen, İtalya'dan gelen haberlere göre 46 yaşındaki teknik adam Old Trafford'daki boş pozisyonla ilgili bilgi aldı, ancak kendisine değerlendirilmediğini söylediler. Bu açıklama, Şubat ayında Fransa'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçen İtalyan teknik adam için Spurs'un ikinci tercih olabileceğini gösteriyor.
- Getty Images Sport
Karar, Carrick'in umutlarını artırdı
De Zerbi'yi reddetme kararı, Manchester United'ın bir sonraki kalıcı teknik direktör seçimini çoktan belirlediğine dair yoğun spekülasyonlara yol açtı. Carrick, Ruben Amorim'in Ocak ayında ayrılmasından bu yana geçici teknik direktörlük görevini yürütüyor ve gösterdiği etkileyici performans onu en güçlü aday haline getiriyor. talkSPORT'un baş futbol muhabiri Alex Crook, "White and Jordan" programında şunları söyledi: "Michael Carrick hakkında ilginç bulduğum bir şey var. Paskalya hafta sonuna geldik ve anladığım kadarıyla başka hiçbir adayla görüşmediler. Bu, Carrick'in bu iş için mülakata alındığı anlamına gelmez. Onunla mülakat yapmalarına gerek olacağını sanmıyorum. Bence ya işi ona verecekler ya da vermeyecekler.”
Kulüp ile karmaşık bir geçmiş
De Zerbi’nin Old Trafford’daki teknik direktörlük koltuğuyla adı ilk kez anılmıyor. Marsilya’da görev yaptığı dönemde, oyuncularını motive etmek için onlara Manchester United’dan gelen bir sözleşme teklifini gösterdiği yönünde sansasyonel iddialar ortaya atılmıştı. O dönemde Erik ten Hag büyük bir baskı altındaydı. De Zerbi’nin kadrosuna şöyle dediği iddia ediliyor: “Aslında burada olabilirdim, ama paradan çok tutkumu ön planda tuttum. Ben tutkum için Marsilya'ya geldim." Son reddedilme olayını detaylandıran Crook, şunları ekledi: "Bu sabah İtalya'daki insanlarla konuştum... Bana, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ın başına geçmeden önce Manchester United'a nabız yokladığını, ancak orada gündemde olmadığını söylediklerini anlattılar. Bunun nedeni, kamuoyuna açıklamadan kararlarını çoktan vermiş olmaları mı?"
- Getty Images
Rakiplerin zıt kaderleri
Manchester United’daki kararlar meyvesini veriyor gibi görünüyor; kulüp gemiyi dengeledi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışında sağlam bir konuma yerleşti. Şu anda 55 puanla Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alan takım, Liverpool’a karşı rahat bir altı puanlık farkla önde bulunuyor. Geçici teknik direktörün 10 maçta sadece bir mağlubiyet alması, görevde kalması için ikna edici bir gerekçe oluşturdu. De Zerbi için Tottenham Hotspur'daki zorluk ise çok farklı. United'ın teknik direktörlüğünü istemiş olabilir, ancak şu anda takımı 17. sırada ve kalan yedi maçla küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.