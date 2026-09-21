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JJ 가브리엘 (JJ Gabriel)Getty Images
Moataz Elgammal
Çeviri:

Manchester United, takımdan ayrılması beklenen genç oyuncu JJ Gabriel'in yerine Norveçli genç yetenek Gabriel Rajkovic'i hedefliyor

G. Larsen Rajkovic
J. Gabriel
M. United
Manchester United Academy
Premier Lig

Manchester United, kulübün büyük umut bağladığı genç yetenek JJ Gabriel'in kaydını iptal ettirip takımdan ayrılmak istediği yönündeki bomba haberin ardından Valerenga'nın genç yıldızı Gabriel Rajkovic'i öncelikli hedef olarak belirledi. Rajkovic kısa süre önce, daha önce Erling Haaland'a ait olan bir Eliteserien rekorunu kırdı ve muazzam potansiyeliyle Avrupa'nın önde gelen birçok kulübünün dikkatini çekti.

  • Manchester United alternatifini belirledi

    The Sun'a göre Manchester United, Gabriel'in olası yerine 15 yaşındaki Rajkovic'i takip ediyor. Forvet oyuncusu kısa süre önce serbest oyuncu olmak için kaydını iptal ettirme talebinde bulunarak kulübü şaşkına çevirdi. Geçen çarşamba Brighton'a karşı oynanan Carabao Cup maçında forma giymesi bekleniyordu; bu da onu kulüp tarihinin en genç oyuncusu yapacaktı.

    Bunun yerine Gabriel, Chelsea'nin yanı sıra Barcelona ve Real Madrid'in de ilgilendiği başka bir takıma transfer olmaya çalışıyor. Bunun üzerine United, rakip kulüplerden önce Norveçli oyuncunun imzasını almak amacıyla pazar günü Rajkovic'i Valerenga formasıyla Fredrikstad'a karşı izlemek için Oslo'ya bir gözlemci gönderdi.

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  • JJ Gabriel Manchester United 2026 pre-season Atletico MadridGetty

    Haaland'ın rekorunu kırıp geçmek

    Rajkovic, ocak ayında 14 yaşındayken A takımındaki ilk maçına çıktıktan sonra Norveç'te şimdiden güçlü bir itibar oluşturdu. Kanat oyuncusu, geçen ay 15 yıl 166 günlükken Bodo/Glimt'e 2-1 kaybedilen maçta Eliteserien'deki ilk golünü attı. Bu başarı, Manchester City forveti Haaland'ın 17 yıl 16 günlükken üst ligdeki ilk golünü atarak belirlediği kilometre taşını rahatlıkla geride bıraktı.

    Rajkovic şu anda Norveç ligi tarihinin en genç ikinci golcüsü konumunda ve Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın hemen arkasında yer alıyor. İlk golünün ardından Sarpsborg ile 2-2 berabere kalınan maçta bir gol daha atan oyuncu, bu sezon 14 maçta iki gol ve bir asistlik katkıya ulaştı.

  • Yüksek bonservis değerlendirmesi

    Valerenga, altyapısından yetişen oyuncusuna yönelik artan ilginin tamamen farkında ve onun değerini koruma altına aldı. Gabriel'in aksine Rajkovic, Oslo'da Aralık 2028'e kadar sözleşme altında ve daha önce Avrupa'nın büyük kulüplerinde antrenman yapma tekliflerini geri çevirdi.

    Norveç'teki haberlere göre Valerenga, satışa onay vermek için yaklaşık 16 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep edebilir. Bu rakama ulaşılması halinde, kulübün transfer rekoru kırılmış olacak. Ancak sıkı düzenlemeler nedeniyle oyuncu, Şubat 2027'de 16 yaşına basana kadar yurt dışına transferini tamamlayamıyor. Şimdilik sol ayaklı hücum oyuncusu, Eliteserien'deki etkileyici gelişimini sürdürmeye odaklanmış durumda.

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  • JJ Gabriel Manchester United youth teamGetty

    Gençler için sırada ne var?

    Gabriel, Manchester United'ın kaydını feshetmeye yönelik benzeri görülmemiş talep sürecini yönetmeye çalıştığı bir dönemde, yakın geleceğine ilişkin kararını vermek zorunda. Sözleşmesi iptal edilirse, Barcelona, Real Madrid ve Chelsea arasında amansız bir yarış başlayacak. Bu arada United, önümüzdeki aylarda Rajkovic'i yakından izlemeyi sürdürecek. Kulüp, Norveçli oyuncu gelecek yıl 16 yaşına girmeden önce 16 milyon sterlinlik değerlemeyi karşılayıp karşılamamaya karar vermek zorunda.

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