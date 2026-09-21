The Sun'a göre Manchester United, Gabriel'in olası yerine 15 yaşındaki Rajkovic'i takip ediyor. Forvet oyuncusu kısa süre önce serbest oyuncu olmak için kaydını iptal ettirme talebinde bulunarak kulübü şaşkına çevirdi. Geçen çarşamba Brighton'a karşı oynanan Carabao Cup maçında forma giymesi bekleniyordu; bu da onu kulüp tarihinin en genç oyuncusu yapacaktı.

Bunun yerine Gabriel, Chelsea'nin yanı sıra Barcelona ve Real Madrid'in de ilgilendiği başka bir takıma transfer olmaya çalışıyor. Bunun üzerine United, rakip kulüplerden önce Norveçli oyuncunun imzasını almak amacıyla pazar günü Rajkovic'i Valerenga formasıyla Fredrikstad'a karşı izlemek için Oslo'ya bir gözlemci gönderdi.