Old Trafford'dan gelen ilginin giderek artmasına rağmen, Lyon değerli oyuncusunu korumakta kararlı. 19 Mart 2005 doğumlu dinamik forvetin şu anda 30 Haziran 2029'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor, ancak Fransız kulübünün çok yakında ona bir yıllık sözleşme uzatımı sunması bekleniyor. Piyasa değeri şu anda yaklaşık 10 milyon avro (9 milyon sterlin/12 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor olsa da, Lyon'un çok daha yüksek bir ücret talep edeceği bildiriliyor. Ayrıca, Sporting yetkilileri transferi onaylarken akıllıca %20'lik bir satış payı maddesi eklediler, bu da gelecekteki herhangi bir yüksek bedelli transferden önemli bir mali kazanç elde edecekleri anlamına geliyor.