AFP
Çeviri:
Manchester United, sorunlu pozisyonu çözmek amacıyla Lyon'un yıldız oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti
Kırmızı Şeytanlar, Moreira için yarışa katıldı
A Bola’nın haberlerine göre, Manchester United, kanatlarda uzun süredir devam eden sorunlarını çözmek amacıyla sol kanat oyuncusu Moreira’yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. 21 yaşındaki yetenekli oyuncu, o dönemde piyasa değeri sadece 400.000 avro olmasına rağmen, 22 Temmuz’da Sporting B’den 2 milyon avroluk bir başlangıç bedeli karşılığında Fransa’ya transfer olmuştu. O günden bu yana, son dokuz ay içinde piyasa değeri hızla yükseldi. Premier League devi, Moreira'nın olağanüstü ilk sezonunu yakından takip eden Serie A ve Bundesliga'daki birçok üst düzey kulübün sert rekabetiyle karşı karşıya.
Yedek oyuncudan vazgeçilmez ilk on bir oyuncusuna
Moreira'nın hızlı yükselişi sezon başında biraz beklenmedik bir gelişmeydi. Başlangıçta geliştirilmesi gereken bir yetenek olarak görülen bu forvet, Malick Fofana'nın sonbaharda geçirdiği ciddi sakatlığın ardından ilk 11'e yükseldi. Çoğunlukla sol kanat olarak görev yapan oyuncu, tüm turnuvalarda 35 maçta forma giydi ve toplam 2.103 dakika sahada kaldı. Yurtiçi ve kıtasal turnuvalarda oldukça istikrarlı bir performans sergileyen oyuncu, Ligue 1'de 25 maçta 4 gol ve 8 asist, Avrupa Ligi'nde 7 maçta 2 gol ve Fransa Kupası'nda 3 maçta 2 gol kaydetti.
Sözleşme uzatımı ve değer artışı
Old Trafford'dan gelen ilginin giderek artmasına rağmen, Lyon değerli oyuncusunu korumakta kararlı. 19 Mart 2005 doğumlu dinamik forvetin şu anda 30 Haziran 2029'a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor, ancak Fransız kulübünün çok yakında ona bir yıllık sözleşme uzatımı sunması bekleniyor. Piyasa değeri şu anda yaklaşık 10 milyon avro (9 milyon sterlin/12 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor olsa da, Lyon'un çok daha yüksek bir ücret talep edeceği bildiriliyor. Ayrıca, Sporting yetkilileri transferi onaylarken akıllıca %20'lik bir satış payı maddesi eklediler, bu da gelecekteki herhangi bir yüksek bedelli transferden önemli bir mali kazanç elde edecekleri anlamına geliyor.
Yaz transfer dönemindeki olası hamlelerin değerlendirilmesi
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, United ilgisini resmi bir teklifle somutlaştırıp somutlaştırmayacağına bir an önce karar vermelidir. Oyuncunun profili, kulübün yeni oluşturduğu transfer stratejisine mükemmel bir şekilde uyduğu için, bu yetenekli sol kanat oyuncusunu kadroya katmak hayati öneme sahip olabilir. Ancak, Avrupa’daki rakiplerini geride bırakmak ve Lyon’u müzakere masasına oturtmak için kararlı bir şekilde harekete geçmeleri gerekiyor.