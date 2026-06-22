Manchester United, Sir Jim Ratcliffe için büyük bir dönüm noktası niteliğindeki gelişmeyle, 100.000 kişilik yeni “Kuzeyin Wembley’i” stadyumunu inşa etmek üzere “arazinin çoğunluğunu” elde etti

Kulübün uzun vadeli altyapı hedefleri açısından önemli bir adım olarak, United, Blackstone portföy şirketlerinden biri olan Indurent’ten 25 acre’lik bir araziyi resmi olarak satın aldı. Arazi, mevcut Old Trafford stadyumunun yaklaşık 350 metre kuzeybatısında, Wharfside Way, Europa Way ve John Gilbert Way caddeleri arasında yer almaktadır.

Bu anlaşma, Ratcliffe’in liderlik ettiği yenileme projesi için kritik bir zafer niteliğinde. Ratcliffe, daha önce mevcut arazide yeniden inşa etme kararını “düşünmeye gerek bile olmayan” bir karar olarak nitelendirmişti. Kulüp, daha küçük ek arazileri satın almak için görüşmelerini sürdürse de, son aşamaları geciktirecek herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.