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Manchester United, Sir Jim Ratcliffe için büyük bir dönüm noktası niteliğindeki gelişmeyle, 100.000 kişilik yeni “Kuzeyin Wembley’i” stadyumunu inşa etmek üzere “arazinin çoğunluğunu” elde etti
Stratejik arazi alımı, projenin ilerlemesini sağlıyor
Kulübün uzun vadeli altyapı hedefleri açısından önemli bir adım olarak, United, Blackstone portföy şirketlerinden biri olan Indurent’ten 25 acre’lik bir araziyi resmi olarak satın aldı. Arazi, mevcut Old Trafford stadyumunun yaklaşık 350 metre kuzeybatısında, Wharfside Way, Europa Way ve John Gilbert Way caddeleri arasında yer almaktadır.
Bu anlaşma, Ratcliffe’in liderlik ettiği yenileme projesi için kritik bir zafer niteliğinde. Ratcliffe, daha önce mevcut arazide yeniden inşa etme kararını “düşünmeye gerek bile olmayan” bir karar olarak nitelendirmişti. Kulüp, daha küçük ek arazileri satın almak için görüşmelerini sürdürse de, son aşamaları geciktirecek herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.
- AFP
United’ın mirasını merkezde tutmak
Kulübün resmi internet sitesine konuşan Manchester United Yeni Stadyum Geliştirme Birimi CEO’su Collette Roche, kulübün kökleriyle bağını sürdürme açısından bu konumun önemini vurguladı. Roche, “Bugünkü haber, Manchester United için dünya standartlarında yeni bir yuva inşa etme yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi ortaya koyuyor ve geliştirme sürecinin bir sonraki aşamasına geçerken önemli bir dönüm noktasıdır,” dedi.
“Old Trafford’a bu kadar yakın bir yerde inşaat yapabilmek, taraftarlarımız için çok önemli olan mirası, gelenekleri ve ritüelleri korumamıza olanak tanıyor. Yeni evimiz için doğru araziyi temin etmek son derece kritikti ve satın aldığımız arazi, bize gerçek anlamda dünya standartlarında bir stadyum inşa etmemiz için gerekli zemini sağlıyor.”
Ekonomiyi canlandıracak milyarlarca sterlinlik kentsel dönüşüm projesi
Stadyum, 370 acre’lik devasa bir kentsel dönüşüm projesinin merkezini oluşturacak. Daha geniş kapsamlı ana planın, yaklaşık 15.000 yeni konutun inşası ve yaklaşık 48.000 yerel istihdam yaratılması da dahil olmak üzere, yerel topluma önemli uzun vadeli faydalar sağlaması bekleniyor.
Ekonomik açıdan, projenin Birleşik Krallık ekonomisine yıllık 7 milyar sterlinin üzerinde katkı sağlaması öngörülüyor; bu da onu Birleşik Krallık’ın en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri haline getiriyor. Kulüp, yeni stadyumun bölgenin ulaşım altyapısı ve daha geniş kapsamlı kentsel dönüşüm planlarıyla tam olarak entegre olmasını sağlamak için Trafford Belediyesi ve Old Trafford Kentsel Dönüşüm Belediye Geliştirme Kurumu (OTRMDC) ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.
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Resmi master planın açıklanması Temmuz ayında yapılacak
Taraftarlar, daha fazla ayrıntı için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak; zira OTRMDC, 9 Temmuz Perşembe günü Old Trafford yenileme projesine ilişkin kapsamlı vizyonunu açıklayacak. Master planın yayınlanmasıyla, stadyum arazisi ve daha geniş kapsamlı geliştirme çalışmaları hakkında daha net bilgiler elde edilmesi bekleniyor.
Gerekli arazinin büyük bir kısmı artık temin edildiğinden, proje bir sonraki aşamaya geçecek ve Manchester United, yeni bir dünya standartlarında stadyum için uzun vadeli vizyonunu ilerletmeye devam ederken, ayrıntılı tasarım çalışmaları ve taraftarlarla istişareye odaklanacak.