Manchester United, Scott McTominay'ın "şaşırtıcı" transferi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalırken, eski İskoçya milli takım yıldızı, orta saha oyuncusunun yanlış kullanılması karşısında "hayrete düştüğünü" itiraf etti

İngiliz futboluna geri dönüşü gündeme geldi ve 29 yaşındaki McTominay'ın bu fikre sıcak bakıp bakmayacağı sorulduğunda, BetSelect.co.uk adına konuşan Gray, GOAL'a şunları söyledi: “Yani, geçirdiği bu yılın ardından neden ayrılmak istesin ki? Muhteşem bir yıldı. Ondan hiç şüphe etmedim. A) Neden Man United'da daha sık oynamadığını ve B) neden onu sattıklarını anlayamadım. Bu iki şeye çok şaşırdım.

“O, onları asla hayal kırıklığına uğratmadı. Oynadığı her maçta ya gol attı ya da katkı sağladı ya da gol fırsatı yarattı. Harikaydı, şu anda gördüğümüz gibi harika bir futbolcu ve artık takdir ediliyor. Bu delikanlı için çok mutluyum ve İskoçya için de çok mutluyum. Muhteşem bir sezon geçirdi.

“Şaşırdım mı? Muhtemelen ulaştığı seviyeye, İtalya’da Yılın Oyuncusu seçilmesine, bu ilk sezonunda oldukça büyük bir onur. Yani bununla çok, çok gurur duyabilirsin. Onlar seni bırakmak istemezler, hayatta olmaz. Onun kalmasını istiyorlar.

“Ben onun yerinde olsaydım, dev bir kulüp gelmedikçe, ve gerçekten dev bir kulüp demek istiyorum, neden gideyim ki? 29 yaşında. İtalya’da hayatın güzelse ve ailen mutluysa, tabii ki bunların çoğu buna bağlıdır, çünkü bilemezsin. Ama tüm faktörler iyi ise, mutluysan ve yaşadığın yer, yaşam tarzı, futbol gibi hiçbir konuda bir sorun bulamıyorsan, hepsi tam not alıyorsa, o zaman kalacağını düşünüyorum.

“Ama bilirsiniz, bu ona bağlı. Şöyle diyebilir: ‘Evet, biliyor musun, geri dönmek istiyorum, birkaç yıl daha oynamak istiyorum, büyük bir kulüpte geçireceğim son birkaç yılımı, Premier Lig’de.’ Bilmiyorum. Ama neden ayrılmak istesin, anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum.”