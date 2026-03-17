Manchester United, Scott McTominay'ın "şaşırtıcı" transferi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalırken, eski İskoçya milli takım yıldızı, orta saha oyuncusunun yanlış kullanılması karşısında "hayrete düştüğünü" itiraf etti
McTominay, Serie A şampiyonu olarak tarih kitaplarını yeniden yazıyor
Lancaster doğumlu orta saha oyuncusu, beş yaşından itibaren bir şekilde Manchester United ile bağ kurmuştu. Jose Mourinho, Old Trafford’da profesyonel kariyerine adım atmasına yardımcı oldu ve oyuncu, Premier League’in dev kulübü için toplamda 255 resmi maçta forma giydi.
McTominay, zaman zaman durma noktasına gelen takımın motorunda kilit bir parça olabileceğini teknik ekibe tam olarak ikna etmekte zorlandı. Serie A'nın dev kulüpleri onu kadrolarına katmak istediğinde, United'da artık ihtiyaç duyulmayan bir oyuncu olarak görüldü.
Napoli'deki ilk sezonunun sonunda şampiyonluğun tadını çıkardıktan sonra, Serie A'da Yılın Futbolcusu seçilen ilk İskoç olarak tarihe geçti. McTominay ayrıca 2025 Ballon d'Or oylamasında 18. sırada yer aldı ve şimdi yeni bir sözleşme için görüşmeler yapılıyor - daha yüksek bedelli bir transferle ilgili spekülasyonlar da giderek artıyor.
Manchester United, McTominay'ın Old Trafford'dan ayrılmasına neden izin verdi?
İngiliz futboluna geri dönüşü gündeme geldi ve 29 yaşındaki McTominay'ın bu fikre sıcak bakıp bakmayacağı sorulduğunda, BetSelect.co.uk adına konuşan Gray, GOAL'a şunları söyledi: “Yani, geçirdiği bu yılın ardından neden ayrılmak istesin ki? Muhteşem bir yıldı. Ondan hiç şüphe etmedim. A) Neden Man United'da daha sık oynamadığını ve B) neden onu sattıklarını anlayamadım. Bu iki şeye çok şaşırdım.
“O, onları asla hayal kırıklığına uğratmadı. Oynadığı her maçta ya gol attı ya da katkı sağladı ya da gol fırsatı yarattı. Harikaydı, şu anda gördüğümüz gibi harika bir futbolcu ve artık takdir ediliyor. Bu delikanlı için çok mutluyum ve İskoçya için de çok mutluyum. Muhteşem bir sezon geçirdi.
“Şaşırdım mı? Muhtemelen ulaştığı seviyeye, İtalya’da Yılın Oyuncusu seçilmesine, bu ilk sezonunda oldukça büyük bir onur. Yani bununla çok, çok gurur duyabilirsin. Onlar seni bırakmak istemezler, hayatta olmaz. Onun kalmasını istiyorlar.
“Ben onun yerinde olsaydım, dev bir kulüp gelmedikçe, ve gerçekten dev bir kulüp demek istiyorum, neden gideyim ki? 29 yaşında. İtalya’da hayatın güzelse ve ailen mutluysa, tabii ki bunların çoğu buna bağlıdır, çünkü bilemezsin. Ama tüm faktörler iyi ise, mutluysan ve yaşadığın yer, yaşam tarzı, futbol gibi hiçbir konuda bir sorun bulamıyorsan, hepsi tam not alıyorsa, o zaman kalacağını düşünüyorum.
“Ama bilirsiniz, bu ona bağlı. Şöyle diyebilir: ‘Evet, biliyor musun, geri dönmek istiyorum, birkaç yıl daha oynamak istiyorum, büyük bir kulüpte geçireceğim son birkaç yılımı, Premier Lig’de.’ Bilmiyorum. Ama neden ayrılmak istesin, anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum.”
Manchester United, McTominay'ın en uygun pozisyonunu hiç belirleyemedi mi?
United için sorunun bir kısmı, McTominay’in en uygun pozisyonunun ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak belirleyememiş olmalarıdır. Napoli’de hücumcu bir 10 numara olarak başarılı bir performans sergiliyor ve Red Devils’ın onu sık sık gördüğü gibi bir defansif orta saha oyuncusu olmadığı açıkça ortada.
Gray şunları ekledi: “Kesinlikle değil! Bu, İskoçya için de geçerli. Manchester United'dan çok daha uzun süredir İskoçya'da bunu görüyoruz. Ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Dediğim gibi, o her zaman formundaydı. Her seferinde, yedek olarak oyuna girdiğinde bile, ya iki ya da üç şans yakalardı ya da gol atardı. Ve sonra ertesi hafta, onu yine kadroya almazlardı. Ben de kendi kendime, ne yapıyorsunuz? Böyle birini nasıl kadroya almazsınız?
“Ve sahada nasıl koştuğunu, her yere yayıldığını, arkadan öne doğru koştuğunu görüyorsunuz. Ama o artık bir 10 numara gibi, değil mi? O bir 6 ya da 8 numara değil. O bir 10 numara. İleriye çıkmayı seviyor. Gol atmayı seviyor. Son üçte bir alana girip şut atmayı ya da pozisyon yaratmayı seviyor. Ve United, nedense, bazı teknik direktörler, arka arkaya gelen teknik direktörler, bunu hiç fark etmemiş gibi görünüyordu, bu da beni hayrete düşürdü.
“Ayrıldığında çok şaşırdım, itiraf etmeliyim. ‘Seni satacağız’ dediler. Hayretler içinde kaldım. Ama son birkaç yılda United’ın aldığı birçok karar pek çok insanı hayrete düşürdü!”
Transfer söylentileri ve Dünya Kupası: McTominay için önemli bir yaz
Manchester United'ın orta saha kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla McTominay'ı tekrar kadrosuna katmaya sıcak bakabileceği öne sürülse de, böyle bir transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüpheler var. Şu an için, kariyerinin zirvesinde performans gösteren oyuncu, İskoçya milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmadan önce Napoli'de 2025-26 sezonunu başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.
