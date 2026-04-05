McTominay NapoliGetty Images
Moataz Elgammal

Manchester United, Scott McTominay'e "Sen Bruno Fernandes değilsin" dedi, ancak eski Kırmızı Şeytanlar yıldızı Napoli'ye transfer olacağına dair iddialarda bulunurken, kulüp "geri dönmesini çok isteriz" dedi

Scott McTominay, 2024 yılında Manchester United'dan Napoli'ye transfer oldu; ancak Gary Pallister, İskoç orta saha oyuncusunun çocukluk takımı için hâlâ derin bir sevgi beslediğine inanıyor. İtalya'da başarılı bir performans sergileyip tarihi bir Scudetto zaferi elde etmesine rağmen, eski savunma oyuncusu, 29 yaşındaki futbolcunun Old Trafford'a geri dönmeyi memnuniyetle karşılayacağını iddia ediyor; aynı zamanda onun kaptan Bruno Fernandes'e kıyasla farklı bir tehdit oluşturduğunu da kabul ediyor.

  • Old Trafford ile süren bağ

    Record Sport'a göre Pallister, Manchester United'ın McTominay'ı 26 milyon sterlinlik (34 milyon dolar) bir anlaşma ile takımdan ayrılmasına izin vererek hata yaptığını savunuyor. Kulüp, orta saha oyuncusunun İtalya'da parladığını görse de, United efsanesi bir yeniden birleşmenin gündemde olabileceğini düşünüyor. Pallister şunları söyledi: "Dinleyin, bence Scott McTominay'ın Manchester United ve taraftarlarla büyük bir bağı var. Orada büyüdü ve eminim ki kalbinde Manchester United'a geri dönmeyi çok isteyeceği bir yer vardır, ancak bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum. O, muhtemelen benim bırakmayacağım bir oyuncu."

    Fernandes'inkinden farklı bir tarz

    İskoçya milli takım oyuncusu, Napoli’nin tarihindeki dördüncü şampiyonluğuna katkıda bulunmak üzere Serie A’da 12 gol atarken, Pallister onu Fernandes’ten hemen ayırdı. İngiliz devi, Portekizli oyun kurucusuna büyük ölçüde güveniyor; McTominay ise farklı bir şekilde oynuyor. Pallister şöyle açıkladı: “Burada farklı futbol tarzlarından bahsediyorsunuz, değil mi? Onda her zaman gol tehdidi vardı. Bunu İskoçya için yaptı, Napoli için de yaptı. Birinin onu o pozisyona getirip 'Tamam, sen Bruno gibi bir ofansif orta saha oyuncusu olacaksın' demesi ilginç olurdu, değil mi? Dinleyin, o Bruno Fernandes değil. Bruno'nun gördüğü pasları görmüyor, ama size gol tehdidi sunuyor. Ancak, özellikle Manchester United'da, onu o pozisyonda oynatacaklarını sanmıyorum."

  • Yaz aylarında ayrılışı şaşkınlık yarattı

    Akademi mezununu satma kararı, Old Trafford taraftarları arasında şaşkınlık yarattı. Oyuncu, Erik ten Hag yönetimindeki ve FA Kupası’nı kazanan kadronun vazgeçilmez bir parçasıydı; ancak birkaç ay sonra takımdan ayrıldı. Pallister, çalışkan orta saha oyuncusunun Kuzey Batı'da kalması gerektiği konusunda ısrarcı. Pallister şunları söyledi: "Her zaman onun takımın önemli bir parçası olacağını düşünmüştüm. Ve dediğim gibi, Scott McTominay'ı bırakmazdım çünkü bence oynadığı her maçta ve o formayı giydiğinde elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Bence ayrıldığında birkaç kişi şok oldu."

    İskoçya ile Dünya Kupası hedefleri

    Kulüpteki geleceğinin ötesinde, Napoli'nin yıldızı şu anda bu yaz yapılacak Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Geçen Ağustos ayında Ballon d'Or'da 18. sırada yer alarak popülaritesi önemli ölçüde arttı. Milli takım Brezilya, Haiti ve Fas ile karşılaşmaya hazırlanırken Steve Clarke, takımın ruhu olan bu oyuncuya büyük ölçüde güvenecek.

