Manchester United, Sandro Tonali için 100 milyon sterlinlik dev bir transfer hamlesi mi yapacak?! Kırmızı Şeytanlar'ın Newcastle orta saha oyuncusuna ilgisi 'açık'

iPaper'a göre Old Trafford'un Tonali'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisi "açık" olsa da, Newcastle'ı bu değerli oyuncusundan ayrılmaya ikna etmek için herhangi bir anlaşmada muhtemelen İngiltere rekoru niteliğinde bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek. Casemiro'nun sezon sonunda ayrılması beklenirken, United yetkilileri istikrarlı bir performans sergileyemediği orta sahaya enerji ve Premier Lig tecrübesi katmak için çaresiz durumda.

Elliot Anderson ve Adam Wharton gibi oyuncuların M16'ya transfer olacağı söylentileri dolaşırken, Tonali aday listesinin en üst sırasına yükseldi. Rapora göre United, Tonali'nin sahada her yere koşan enerjisinin Kobbie Mainoo'nun teknik becerilerini mükemmel şekilde tamamlayacağına ve yeni spor yönetiminin altında dinamik bir ikili oluşturabileceğine inanıyor.