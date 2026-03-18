Manchester United, Sandro Tonali için 100 milyon sterlinlik dev bir transfer hamlesi mi yapacak?! Kırmızı Şeytanlar'ın Newcastle orta saha oyuncusuna ilgisi 'açık'
Kırmızı Şeytanlar, Tonali için dev bir transferi hedefliyor
iPaper'a göre Old Trafford'un Tonali'yi kadrosuna katma konusundaki ilgisi "açık" olsa da, Newcastle'ı bu değerli oyuncusundan ayrılmaya ikna etmek için herhangi bir anlaşmada muhtemelen İngiltere rekoru niteliğinde bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek. Casemiro'nun sezon sonunda ayrılması beklenirken, United yetkilileri istikrarlı bir performans sergileyemediği orta sahaya enerji ve Premier Lig tecrübesi katmak için çaresiz durumda.
Elliot Anderson ve Adam Wharton gibi oyuncuların M16'ya transfer olacağı söylentileri dolaşırken, Tonali aday listesinin en üst sırasına yükseldi. Rapora göre United, Tonali'nin sahada her yere koşan enerjisinin Kobbie Mainoo'nun teknik becerilerini mükemmel şekilde tamamlayacağına ve yeni spor yönetiminin altında dinamik bir ikili oluşturabileceğine inanıyor.
Newcastle, İtalyan yıldızı kadroda tutmaya kararlı
Giderek artan söylentilere rağmen Newcastle, yıldız oyuncusunu elinde tutmak için mücadele etmeye hazır. Kulübün, halihazırda en üst düzey orta saha oyuncuları arasında yer aldığını düşündüğü bu oyuncu için 100 milyon sterlinin (133 milyon dolar) üzerinde bir ücret talep edeceği bildiriliyor. Özellikle oyuncunun son dönemde en iyi performanslarından bazılarını sergilemesinin ardından, Tyneside’da bu sürekli spekülasyonlara yönelik iç huzursuzluk artıyor.
Eddie Howe, kadronun durumunu yönetirken daha fazla baş ağrısıyla karşı karşıya kalıyor. Howe, geçtiğimiz günlerde Camp Nou'da Barcelona ile oynanacak ve skorun 1-1 olduğu kritik Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maç öncesinde Tonali'nin antrenmandan sonra kendini iyi hissetmediğini belirtti. Teknik direktör, "Cuma günkü antrenmandan sonra kendini iyi hissetmiyordu. Seyahat edemeyeceği kısa sürede belli oldu. Umarım bu durum, daha önce yaşadığımız diğer hastalıklarla benzer bir seyir izler ve oldukça hızlı bir şekilde iyileşir."
Orta saha oyuncusunun samimi itirafı, spekülasyonları alevlendirdi
Oyuncunun geleceğine dair kendi açıklamaları, spekülasyonları daha da alevlendirdi. St. James' Park'ta mutlu olsa da, transfer piyasasının öngörülemez doğası konusunda oldukça açık sözlü davrandı. Geçen Kasım ayında uzun vadeli planları sorulduğunda orta saha oyuncusu şöyle demişti: “Burada 10 yıl kalmak istediğimi söylemek istemiyorum; iki, üç, dört ya da beş yıl sonra gideceğim. Sadece kendim için, yıl yıl düşünmek istiyorum. Futbol budur. Geçen yaz bizim için, Alex [Isak] için zor geçti, ama futbol budur. Hayatınız için, başka bir takım için bir seçeneğiniz varsa, her şeyi düşünmeniz gerekir. 'Evet, burada 10 yıl kalmak istiyorum' demek istemiyorum, ama şu anda burada mutluyum. Başka bir takım hakkında hiçbir şey düşünmüyorum."
Manchester United'ın transfer girişimleri önündeki mali engeller
100 milyon sterlinlik fiyat etiketi, mali kısıtlamalarla boğuşan Kırmızı Şeytanlar için hâlâ en büyük engel teşkil ediyor. Böylesine devasa bir transferi finanse edebilmek için United’ın birkaç önemli ismin ayrılmasına izin vermesi gerekebilir. Bu arada Newcastle, kadrosunda boşluk kalmaması için Lamine Camara ve Djaoui Cisse gibi potansiyel yedekleri şimdiden gözlemliyor. Ancak kulübün asıl hedefi, Premier Lig rakiplerine oyuncu kaynağı olmak yerine, transfer piyasasında Manchester United gibi kulüplerle rekabet etmek.
Reklam