Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamazsa Adam Wharton ve Elliot Anderson'ın reddine maruz kalacak
United'ın orta saha krizi
United şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor, ancak Newcastle'da aldığı son yenilgi, konumlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kulübün transfer stratejisine ilişkin son analizlere göre, kulüp yaz transfer döneminde orta sahayı öncelikli transfer pozisyonu olarak belirlemiş durumda. Kulüp, son sekiz yılda sadece iki orta saha oyuncusu transfer etmişti.
Elliot Anderson için verilen savaş
Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson, United'ın aday listesinde önemli bir isim olarak öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, Thomas Tuchel'i o kadar etkiledi ki, Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımında Declan Rice ile birlikte ilk 11'de yer almaya hak kazandı. Anderson, bu sezonun başlarında City Ground'da 2-2 berabere biten maçta gösterdiği olağanüstü performansla United'ın radarına girmişti.
Ancak Anderson, United'ın ilgisini çekse de, güvenilir kaynaklar, The Sun'ın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmedikleri sürece, Anderson'ın maaşı konusunda lider Manchester City ile rekabet edemeyeceklerini söylüyor. Finansal kazanç ve prestijden mahrum kalan Red Devils, eski Newcastle oyuncusunun imzası için yerel rakiplerine yenik düşme riskiyle karşı karşıya.
Wharton'ın Şampiyonlar Ligi talebi
Crystal Palace'ın maestrosu Adam Wharton'ın durumu ise daha da kesin. 22 yaşındaki oyuncu, ligin en soğukkanlı derin oyun kurucularından biri olarak kendini kanıtladı ve son sezonlarda United karşısında sık sık üstünlük sağladı. Geçen hafta Old Trafford'da United'ın 2-1'lik dar bir galibiyetine rağmen, Wharton'ın performansı onu öncelikli hedef olarak konumlandırdı.
22 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında Crystal Palace'tan ayrılması bekleniyor, ancak sadece Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulübe katılmak istiyor. Bu tutum, United'ın sezonun son aylarında hata yapma lüksü olmadığını gösteriyor, çünkü turnuvaya katılamaması, bu yüksek puanlı genç oyuncuyu Theatre of Dreams'e getirme şansını fiilen sona erdirecektir.
Orta sahada yaklaşan bir göç dalgası
Old Trafford'da beklenen ayrılıklar, bu transferlerin aciliyetini daha da artırıyor. Brezilyalı veteran Casemiro, Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde serbest kalacak ve 34 yaşındaki oyuncu, Newcastle maçında 61. dakikada oyundan çıkmadan önce zor anlar yaşadı. Kobbie Mainoo'nun geleceği belirsiz ve Manuel Ugarte uyum sağlamakta zorlanırken, seçenekler azalıyor.
Brighton'dan Carlos Baleba veya Bournemouth'tan Alex Scott gibi alternatif hedefler beğenilse de, odak noktası Wharton ve Anderson olmaya devam ediyor. İngiliz kulüplerinin Avrupa'daki performansı nedeniyle bu sezon beşinci sırada yer almak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı getireceğinden, kulüp, ligin son sıralamasının tercih ettiği yıldızları kadrosuna katıp katamayacağını veya yeniden başa dönmek zorunda kalacağını belirleyeceğini biliyor.
