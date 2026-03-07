Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamazsa Adam Wharton ve Elliot Anderson'ın reddine maruz kalacak

Nottingham Forest'ın yıldızı Elliot Anderson, United'ın aday listesinde önemli bir isim olarak öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, Thomas Tuchel'i o kadar etkiledi ki, Dünya Kupası öncesinde İngiltere milli takımında Declan Rice ile birlikte ilk 11'de yer almaya hak kazandı. Anderson, bu sezonun başlarında City Ground'da 2-2 berabere biten maçta gösterdiği olağanüstü performansla United'ın radarına girmişti.

Ancak Anderson, United'ın ilgisini çekse de, güvenilir kaynaklar, The Sun'ın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmedikleri sürece, Anderson'ın maaşı konusunda lider Manchester City ile rekabet edemeyeceklerini söylüyor. Finansal kazanç ve prestijden mahrum kalan Red Devils, eski Newcastle oyuncusunun imzası için yerel rakiplerine yenik düşme riskiyle karşı karşıya.