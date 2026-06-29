Manchester United, sağlık kontrolü ayarlandığı için yaz transfer dönemindeki ilk resmi transferini açıklamaya hazırlanıyor

Orozco, geçen yıl ilk olarak anlaşmaya varılan ve büyük bir heyecanla beklenen Manchester United transferini resmi olarak tamamlamaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Kolombiyalı Fortaleza kulübünden genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kapsamlı bir ön sözleşme imzaladı; ancak transfer, oyuncunun bu yaz transfer için gerekli yaş şartını yerine getirene kadar kasıtlı olarak ertelendi.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra’nın aktardığına göre, yetenekli genç oyuncu transferin son ayrıntılarını halletmek üzere Birleşik Krallık’a giden uçağa bindi. Önemli bir ayrıntı olarak, genç yıldızın yolculuğunda kendisine United’ın Güney Amerika’daki baş scout’u Giuseppe Antonaccio bizzat eşlik ediyor; bu durum, kulübün oyuncu geliştirmeye yaptığı yüksek yatırımı vurguluyor.



