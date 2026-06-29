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Manchester United, sağlık kontrolü ayarlandığı için yaz transfer dönemindeki ilk resmi transferini açıklamaya hazırlanıyor
Kolombiyalı genç yıldız, Manchester’a gidiyor
Orozco, geçen yıl ilk olarak anlaşmaya varılan ve büyük bir heyecanla beklenen Manchester United transferini resmi olarak tamamlamaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, Kolombiyalı Fortaleza kulübünden genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için kapsamlı bir ön sözleşme imzaladı; ancak transfer, oyuncunun bu yaz transfer için gerekli yaş şartını yerine getirene kadar kasıtlı olarak ertelendi.
Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra’nın aktardığına göre, yetenekli genç oyuncu transferin son ayrıntılarını halletmek üzere Birleşik Krallık’a giden uçağa bindi. Önemli bir ayrıntı olarak, genç yıldızın yolculuğunda kendisine United’ın Güney Amerika’daki baş scout’u Giuseppe Antonaccio bizzat eşlik ediyor; bu durum, kulübün oyuncu geliştirmeye yaptığı yüksek yatırımı vurguluyor.
Gençlik takımına katılımdan önce doğum günü muayenesi takvime işlendi
Dinamik orta saha yeteneği, Manchester’a varır varmaz kapsamlı sağlık muayenelerinden geçecek. Kulüp yetkilileri, uluslararası transfer kuralları uyarınca oyuncunun kaydı yapılabilmesi için tam olarak 18. yaş gününe denk gelen 13 Temmuz civarında Orozco’nun Manchester United oyuncusu olduğunu resmi olarak duyurmayı planlıyor.
Resmi evrak işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandığında, Orozco’nun hemen baş antrenör Adam Lawrence yönetimindeki U-21 kadrosuna katılması bekleniyor. Genç takım şu anda büyük heyecanla beklenen Almanya sezon öncesi turu için hazırlıklarını sürdürüyor; bu tur, oyuncuların İngiliz futbolunun taktiksel gerekliliklerine alışmaları için bir fırsat olacak.
Anında kredi çıkışına göre iç gelişime öncelik verildi
The Standard gazetesine göre, Old Trafford yetkilileri, genç oyuncuyu hemen yurtdışına kiralamak yerine önümüzdeki sezon için Carrington’da tutmaya karar verdiler. Transfer ekibi, oyuncunun zorlu İngiliz ortamına fiziksel olarak uyum sürecini titizlikle takip etmeyi planlıyor; bu sabırlı yaklaşım, daha önce Diego Leon gibi yurtdışından gelen genç yetenekler için de uygulanmıştı.
Orozco, Kolombiya'yı Güney Amerika U-17 Şampiyonası finaline taşıyan kaptan olarak parlak bir itibara sahip olsa da, ilk etapta A takım kadrosuna alınmayacak. Teknik direktör Michael Carrick, özellikle sözleşmesi sona eren ve Inter Miami'ye transfer olacak tecrübeli defansif orta saha oyuncusu Casemiro'nun ayrılması nedeniyle, şu anda orta saha kadrosundaki değişikliklere odaklanıyor.
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Orta saha kadrosunun yeniden şekillendirilmesi, aktif piyasadaki gecikmelerle karşı karşıya
Bu boşlukları doldurmak amacıyla United, Mayıs ayında Serie A ekibi Atalanta ile dinamik orta saha oyuncusu Ederson için 37 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Roma’dan Wesley’in sakatlığı nedeniyle Brezilya’nın Dünya Kupası kadrosuna son anda çağrılan oyuncunun durumu, bu transferin lojistik açıdan ani gecikmelere yol açtı.
Aynı zamanda United, West Ham’ın çok aranan orta saha oyuncusu Mateus Fernandes’in yaz transferi konusunda aktif ve yüksek riskli görüşmelerini sürdürüyor. Old Trafford yönetimi, Tottenham Hotspur’dan gelen yoğun rekabetle karşı karşıya kalırken, West Ham ise 21 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak için 90 milyon sterlinlik bir ücret talep ederek yüksek fiyatını düşürmeyi inatla reddediyor.